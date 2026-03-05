Un estudio demuestra la relación entre las infecciones de orina y el cáncer de vejiga en mayores de 67 años

Persona sentada en una cama sostiene su abdomen bajo con gesto de incomodidad, señalando molestias urinarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener varias infecciones urinarias en menos de seis meses puede ser una señal de alerta en la tercera edad. Un estudio publicado en The Lancet Primary Care apunta que, en personas de entre 67 y 81 años, encadenar varios episodios de infección del tracto urinario (ITU) en un periodo de seis meses se asocia con una mayor probabilidad de recibir un diagnóstico de cáncer de vejiga en los dos años siguientes.

El trabajo analizó más de 50.000 historiales médicos, centrándose en 17.157 pacientes diagnosticados con cáncer de vejiga y 36.779 controles, todos con al menos una infección urinaria previa. El análisis demostró que la acumulación de ITU en poco tiempo se relaciona directamente con la posibilidad de tener cáncer.

El riesgo aumenta cuantas más infecciones sufre la persona en medio año: quienes tuvieron tres infecciones tenían hasta cinco veces más probabilidad de tener cáncer de vejiga y, quienes padecieron cinco o más episodios, alcanzaron una probabilidad trece veces mayor que quienes no tuvieron ningún diagnóstico.

La dificultad de la detección precoz en el cáncer de vejiga

El cáncer de vejiga es un tipo frecuente de tumor que comienza en las células de la vejiga, especialmente en aquellas que recubren el interior del órgano. Es uno de los cánceres más diagnosticados en España y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) espera que este año se detecten más de 23.900 nuevos casos, especialmente en hombres (19.496).

Detectar el cáncer de vejiga en fases iniciales mejora las opciones de tratamiento, pero este objetivo se ve dificultado a veces por la frecuencia con la que los síntomas del tumor coinciden con los propios de una infección urinaria común. Según los autores del estudio, alrededor del 40% de los pacientes con cáncer de vejiga han presentado síntomas compatibles con ITU antes del diagnóstico final, lo que puede dificultar la detección de tumores. En España, 4.283 personas fallecieron en 2024 por este cáncer, si bien tiene una supervivencia a cinco años superior al 70% tanto en hombres como en mujeres.

Episodio: Prevención del cáncer.

Otro aspecto señalado es la ausencia de criterios claros y homogéneos para definir una “ITU recurrente” en las guías actuales, lo que contribuye a demoras tanto en la solicitud de pruebas como en la derivación a atención especializada. El estudio destaca la importancia de considerar la temporalidad de los cuadros: tres infecciones concentradas en seis meses conllevan más riesgo que tres dispersas en doce meses, dato esencial para optimizar protocolos de atención primaria.

El fenómeno fue especialmente llamativo en mujeres, tradicionalmente más propensas a las infecciones de orina. Sin embargo, los autores insisten en que esto no significa que las ITU “sean normales” en las pacientes y, por ello, deban minimizarse. Por el contrario, aconsejan elevar el nivel de sospecha en los servicios de atención primaria ante infecciones recurrentes en periodos breves, recomendando una evaluación más exhaustiva incluso en escenarios donde estas infecciones son relativamente frecuentes.

En conclusión, la investigación apunta a que las infecciones urinarias repetidas en un periodo corto pueden actuar como señal de alarma para el cáncer de vejiga en mayores. Los autores instan a que estos hallazgos contribuyan a redefinir las directrices clínicas sobre el momento oportuno para derivar a un paciente a estudios más profundos.