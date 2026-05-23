Tras siete años de lucha, condenan a feminicida de Maciel Alejandrina

Austria Pamela Sánchez encabezó durante años la lucha para llevar ante la justicia al feminicida de su madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Alberto Sabag Corona fue declarado culpable por el feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, quien murió tras haber sido brutalmente agredida el 18 de marzo de 2019 por quien entonces era su pareja sentimental.

La resolución fue emitida este viernes 22 de mayo por el juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Reclusorio Oriente, Antonio Cortés Mayorga, quien concluyó que la víctima “fue agredida de manera criminal y dolosa con la intención de causar daño y muerte”.

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La decisión judicial marca un avance en un caso que permaneció durante años entre denuncias de impunidad, encubrimiento y retrasos judiciales, mientras la familia de la víctima, encabezada por su hija Austria Pamela Sánchez, emprendía una lucha para lograr justicia.

De acuerdo con el fallo, las pruebas y testimonios presentados durante el juicio permitieron acreditar la responsabilidad de Mario Alberto Sabag en la agresión que derivó en la muerte de Maciel Alejandrina, quien permaneció hospitalizada durante aproximadamente un mes y medio antes de fallecer.

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Siete años de lucha y un feminicida prófugo

Durante la audiencia, el Tribunal valoró las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, Juan Mota, así como los argumentos de la representación legal de Austria Pamela, reconocida como víctima indirecta en el proceso.

Según la investigación, Mario Alberto Sabag golpeó violentamente a Maciel Alejandrina y posteriormente le encajó un gancho en la garganta, provocándole lesiones que terminaron por causarle la muerte semanas después.

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El crimen ocurrió en 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades también acreditaron que el acusado abandonó a la víctima en un hospital y la registró bajo otro nombre para intentar ocultar su identidad y dificultar las investigaciones.

Tras cometer el crimen, Mario Alberto Sabag se dio a la fuga y logró permanecer prófugo durante cuatro años. De acuerdo con las indagatorias, durante ese tiempo recibió apoyo y encubrimiento por parte de sus padres, lo que le permitió evadir a la justicia hasta que finalmente fue capturado en Sinaloa en 2023.

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La lucha de Austria Pamela Sánchez se convirtió en un símbolo de exigencia de justicia para víctimas de feminicidio, luego de insistir durante años en la reapertura y judicialización efectiva del caso.

Protestas por prisión domiciliaria y suspensión de jueza

El caso volvió a tomar relevancia pública el pasado 27 de marzo de 2026, cuando la jueza electa Amarande Riojas Orozco modificó la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó a Mario Alberto Sabag el beneficio de prisión domiciliaria.

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La decisión provocó una fuerte reacción de colectivos feministas y organizaciones civiles, que realizaron protestas y bloqueos frente al Órgano de Control de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación para exigir la revocación de la medida.

Austria Pamela denunció públicamente que la resolución representaba un riesgo de impunidad y una revictimización para la familia de Maciel.

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Tras las manifestaciones y la revisión del caso, Amarande Riojas Orozco fue suspendida de sus funciones como juzgadora por presuntas irregularidades graves relacionadas con su actuación en el proceso.

Pese a ello, la medida cautelar de prisión domiciliaria permanece vigente hasta el momento.

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Mario Alberto Sabag Corona deberá comparecer el próximo martes 26 de mayo en la audiencia de individualización de sanciones, donde el Tribunal determinará la condena que deberá cumplir por el delito de feminicidio.

De acuerdo con el Código Penal vigente, la pena por este delito podría alcanzar entre 30 y 60 años de prisión.

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