Activan operativo federal en Cotija, Michoacán, tras enfrentamientos armados y bloqueos carreteros

28/06/2020 Policía estatal de Zacatecas, México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS

El municipio de Cotija, Michoacán, experimenta este sábado una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales, tras varios enfrentamientos armados protagonizados por civiles en diferentes puntos de la zona.

Según los primeros reportes oficiales, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizan patrullajes, presencia táctica y vigilancia continua en los accesos clave del municipio para evitar nuevos episodios de violencia.

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Los bloqueos carreteros y su efecto en la circulación

Como parte del despliegue, las autoridades continúan atendiendo diversos bloqueos carreteros en las comunidades de Los Núñez y Los Zapotes, a fin de restablecer el tránsito.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni víctimas derivadas de los enfrentamientos. La Guardia Civil señaló que continúa el monitoreo permanente en la región.

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El historial de violencia en Cotija

Cotija acumula una larga serie de episodios violentos que preceden al operativo de este sábado. En diciembre de 2025, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla descartó que un enfrentamiento nocturno en la cabecera municipal hubiera dejado policías muertos, aunque confirmó la muerte de dos civiles.

Continúan los operativos para dar con el paradero de los policías desaparecidos de Teocaltiche. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

En julio de ese mismo año, un ataque armado en la colonia Acapulquito cobró la vida de dos personas y dejó una más herida. En noviembre, un ataque a un taller de motocicletas en el centro del municipio dejó dos fallecidos y un menor lesionado.

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El patrón de violencia incluyó también el hallazgo de una granada sin detonar en el centro de Cotija, lo que alertó a las autoridades sobre el uso de artefactos explosivos en la zona. En mayo de 2025, un operativo en los límites con Jalisco derivó en la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva, con aseguramiento de armas, droga y municiones.

La ola de violencia en Michoacán en mayo de 2026

Los hechos de Cotija se enmarcan en una semana de alta tensión en el estado. El 18 de mayo, policías estatales y sujetos armados se enfrentaron en Charapan, con reportes de quema de vehículos y un bloqueo en la carretera Carapan-Cocucho.

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La víspera, la violencia en distintos municipios michoacanos dejó ocho policías heridos, cuatro de ellos en estado grave, tras una serie de ataques contra elementos de la Guardia Civil. Algunos de los agentes debieron ser trasladados en aeronave a hospitales especializados para recibir atención quirúrgica.

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil mantienen filtros de vigilancia y revisiones en carreteras de varios municipios del estado. Las disputas territoriales entre grupos delictivos rivales explican la recurrencia de los ataques contra corporaciones de seguridad en la región.

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