México

Activan operativo federal en Cotija, Michoacán, tras enfrentamientos armados y bloqueos carreteros

Las autoridades reportan la situación bajo control y no informan detenidos ni víctimas

Guardar
Google icon
28/06/2020 Policía estatal de Zacatecas, México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS
28/06/2020 Policía estatal de Zacatecas, México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS

El municipio de Cotija, Michoacán, experimenta este sábado una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales, tras varios enfrentamientos armados protagonizados por civiles en diferentes puntos de la zona.

Según los primeros reportes oficiales, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizan patrullajes, presencia táctica y vigilancia continua en los accesos clave del municipio para evitar nuevos episodios de violencia.

PUBLICIDAD

Los bloqueos carreteros y su efecto en la circulación

Como parte del despliegue, las autoridades continúan atendiendo diversos bloqueos carreteros en las comunidades de Los Núñez y Los Zapotes, a fin de restablecer el tránsito.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni víctimas derivadas de los enfrentamientos. La Guardia Civil señaló que continúa el monitoreo permanente en la región.

PUBLICIDAD

El historial de violencia en Cotija

Cotija acumula una larga serie de episodios violentos que preceden al operativo de este sábado. En diciembre de 2025, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla descartó que un enfrentamiento nocturno en la cabecera municipal hubiera dejado policías muertos, aunque confirmó la muerte de dos civiles.

Continúan los operativos para dar con el paradero de los policías desaparecidos de Teocaltiche. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)
Continúan los operativos para dar con el paradero de los policías desaparecidos de Teocaltiche. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

En julio de ese mismo año, un ataque armado en la colonia Acapulquito cobró la vida de dos personas y dejó una más herida. En noviembre, un ataque a un taller de motocicletas en el centro del municipio dejó dos fallecidos y un menor lesionado.

El patrón de violencia incluyó también el hallazgo de una granada sin detonar en el centro de Cotija, lo que alertó a las autoridades sobre el uso de artefactos explosivos en la zona. En mayo de 2025, un operativo en los límites con Jalisco derivó en la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva, con aseguramiento de armas, droga y municiones.

La ola de violencia en Michoacán en mayo de 2026

Los hechos de Cotija se enmarcan en una semana de alta tensión en el estado. El 18 de mayo, policías estatales y sujetos armados se enfrentaron en Charapan, con reportes de quema de vehículos y un bloqueo en la carretera Carapan-Cocucho.

La víspera, la violencia en distintos municipios michoacanos dejó ocho policías heridos, cuatro de ellos en estado grave, tras una serie de ataques contra elementos de la Guardia Civil. Algunos de los agentes debieron ser trasladados en aeronave a hospitales especializados para recibir atención quirúrgica.

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil mantienen filtros de vigilancia y revisiones en carreteras de varios municipios del estado. Las disputas territoriales entre grupos delictivos rivales explican la recurrencia de los ataques contra corporaciones de seguridad en la región.

Temas Relacionados

operativoCotijaMichoacánmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras siete años de lucha, condenan a feminicida de Maciel Alejandrina

Un tribunal del Reclusorio Oriente determinó que Mario Alberto Sabag Corona asesinó de manera dolosa a Maciel Alejandrina Sánchez Carrillo en 2019

Tras siete años de lucha, condenan a feminicida de Maciel Alejandrina

Aumentan muertes de recién nacidos y niños menores de 5 años en México, alertó Unicef

La carencia de acceso a servicios de salud en la población infantil y adolescente llegó a 35.7% en 2024, frente a 27.5% en 2020, de acuerdo con el informe Análisis de la situación de la niñez y adolescencia en México

Aumentan muertes de recién nacidos y niños menores de 5 años en México, alertó Unicef

Secuestraron a su hijo y ella misma lo rescató junto a colectivos de búsqueda en Jalisco

La mujer logró seguir su rastro vía GPS y logró que lo soltaran gracias al acompañamiento de madres y padres de familia de colectivos de búsqueda de desaparecidos

Secuestraron a su hijo y ella misma lo rescató junto a colectivos de búsqueda en Jalisco

Día Mundial de las Tortugas: ¿Cómo denunciar tráfico ilegal en México?

A través de los números de contacto habilitados por la Profepa, pueden denunciarse cualquier situación que atente conta la biodiversidad

Día Mundial de las Tortugas: ¿Cómo denunciar tráfico ilegal en México?

Las propiedades de Javier Corral: qué declaró como gobernador y qué reportó al llegar al Senado

El legislador de Morena aseguró que enfrenta una persecución política promovida por el actual gobierno estatal dirigido Maru Campos

Las propiedades de Javier Corral: qué declaró como gobernador y qué reportó al llegar al Senado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Seis muertos, entre ellos dos policías y dos mujeres, por jornada de violencia en Morelos

Seis muertos, entre ellos dos policías y dos mujeres, por jornada de violencia en Morelos

Operativo en Culiacán culmina con la detención de ocho civiles armados, incluidos menores y una mujer

Veracruz vive jornada sangrienta: ataques armados y asesinatos dejan ocho víctimas

Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares

Marina y fuerzas federales capturan a 13 presuntos miembros del Los Chapitos en el sur de Sinaloa tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

Erica Alonso ya no administra la sucesión de Joan Sebastian en EEUU: quién quedará a cargo

Shakira ‘sube’ al Ángel de la Independencia en video oficial del Mundial 2026

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

Estos son los mejores memes que dejaron los ‘candelabros’ de Metro Hidalgo tras renovaciones en CDMX

DEPORTES

Noche espectacular en la Arena México: los Pittsburgh Steelers conquistan el ring del CMLL de la mano de Neón

Noche espectacular en la Arena México: los Pittsburgh Steelers conquistan el ring del CMLL de la mano de Neón

El Grande Americano rompe en llanto durante serenata en la CDMX: “Gracias mi gente, voy por ti chaparro americano”

El “Siuuu” llegó hasta el altar: joven le promete matrimonio a su novia si le sale estampa de Cristiano Ronaldo

La velocista mexicana Miriam Sánchez rompe récord y se corona en su última Olimpiada Nacional

Ricardo La Volpe provoca polémica en plena transmisión de la Selección Mexicana por mencionar a la televisora de enfrente