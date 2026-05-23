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Sheinbaum deja tarea a productores de cacao en Tabasco: en 2 semanas deben presentar plan para precios justos y sin intermediarios

La mandataria anunció que habrá mayor apoyo a las y los productores tabasqueños

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Alimentación para el Bienestar. Comalcalco, Tabasco
Alimentación para el Bienestar. Comalcalco, Tabasco (Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum vistió a los productores y productoras de cacao en el estado de Tabasco, desde donde anunció la creación de un nuevo apoyo para garantizar precios justos y sin intermediarios.

Como parte de su gira este fin de semana, el 23 de mayo estuvo en la finca ‘El Morralero’, en Comalcalco, para conocer los trabajos de producción de esta ancestral planta, materia prima del chocolate.

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Al encabezar la Asamblea con productores de cacao. Transformación para el Bienestar, la mandataria los instruyó a presentar, en un plazo de dos semanas, un proyecto integral que permita garantizar precios justos y eliminar la intermediación en la comercialización de este producto emblemático, con el objetivo de apoyarlos.

La iniciativa busca que los pequeños productores obtengan mayor valor agregado y puedan vender directamente tanto en el mercado nacional como en el internacional, especialmente en Europa, a raíz de la firma del tratado comercial con ese continente.

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Sheinbaum pone plazo a productores para elaborar plan de apoyo

Durante su visita al estado, Sheinbaum destacó la calidad del cacao tabasqueño y la necesidad de transformar la cadena productiva para que los beneficios lleguen de forma directa a quienes trabajan la tierra.

Durante su participación, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, hizo una petición a la presidenta: establecer un precio justo para los y las productoras de chocolate en la entidad.

Como respuesta, la mandataria dijo que “entre el gobernador, el presidente municipal, María Luisa y ustedes, me presenten un proyecto” en donde puedan establecer la forma en la que quieren que se les mejore el pago a sus productos.

“¿En cuánto tiempo?“ preguntó Sheinbaum al gobernador. ”Dos semanas”, fue su respuesta, por lo que ese fue el plazo establecido para que los productores elaboren un plan en el que puedan ofrecer a un precio justo y sin intermediarios, su cacao, con el fin beneficiarse de esta planta milenaria.

El objetivo del plan será asegurar un precio justo para el cacao, evitando la dependencia de subsidios recurrentes y apostando por la transformación del grano en chocolate de calidad, bajo la premisa de “Chocolate para el bienestar”. Sheinbaum recalcó que la ganancia debe llegar directamente a los productores, sin que se diluya en intermediarios o esquemas que no aporten valor real a quienes más lo necesitan.

“Vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado, se pueda vender como chocolate. Entonces, eso significa chocolate para el bienestar. Ya no solo desde alimentación para el bienestar, sino vinculando a todos los productores para que les llegue directo la ganancia del chocolate, garantizando el precio del cacao”, explicó Sheinbaum.

La presidenta subrayó que la economía social y el apoyo a ejidatarios y comuneros son clave para la transformación del sector agrícola en México. Señaló que el cacao de Tabasco, considerado uno de los mejores del mundo, merece un esquema donde los pequeños productores sean los principales beneficiarios de la exportación y del consumo local.

Sheinbaum también aprovechó para reafirmar que su administración mantiene un vínculo estrecho con el pueblo y que la Cuarta Transformación es un proyecto que no se separa de sus raíces ni de los principios que la originaron. “No hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos lo mismo, somos el mismo proyecto. Se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México”, concluyó.

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