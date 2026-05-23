México

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Google icon
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

PUBLICIDAD

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

Última actualización del avance del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Perisur

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Retraso en el servicio

Estación afectada: Línea Completa

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: El Ahuehuete - El Ángel

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

Entrada de la estación Mixiuhca. (Twitter/@Claudiashein)
Entrada de la estación Mixiuhca. (Twitter/@Claudiashein)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum deja tarea a productores de cacao en Tabasco: en 2 semanas deben presentar plan para precios justos y sin intermediarios

La mandataria anunció que habrá mayor apoyo a las y los productores tabasqueños

Sheinbaum deja tarea a productores de cacao en Tabasco: en 2 semanas deben presentar plan para precios justos y sin intermediarios

Aeropuertos tendrán mayor atención durante el Mundial 2026: Profeco instala módulos para garantizar derechos de aficionados

El objetivo central de estas acciones es fortalecer la confianza de los consumidores y cuidar su economía

Aeropuertos tendrán mayor atención durante el Mundial 2026: Profeco instala módulos para garantizar derechos de aficionados

Mexicana consigue que Daniel Radcliffe, actor de Harry Potter le firme el brazo… pero él le ruega no tatuárselo

La fanática viajó miles de kilómetros para conocer al actor británico y terminó haciéndose viral

Mexicana consigue que Daniel Radcliffe, actor de Harry Potter le firme el brazo… pero él le ruega no tatuárselo

Activan operativo federal en Cotija, Michoacán, tras enfrentamientos armados y bloqueos carreteros

Las autoridades reportan la situación bajo control y no informan detenidos ni víctimas

Activan operativo federal en Cotija, Michoacán, tras enfrentamientos armados y bloqueos carreteros

Tras siete años de lucha, condenan a feminicida de Maciel Alejandrina

Un tribunal del Reclusorio Oriente determinó que Mario Alberto Sabag Corona asesinó de manera dolosa a Maciel Alejandrina Sánchez Carrillo en 2019

Tras siete años de lucha, condenan a feminicida de Maciel Alejandrina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestraron a su hijo y ella misma lo rescató apoyada por colectivos de búsqueda en Jalisco

Secuestraron a su hijo y ella misma lo rescató apoyada por colectivos de búsqueda en Jalisco

Seis muertos, entre ellos dos policías y dos mujeres, por jornada de violencia en Morelos

Operativo en Culiacán culmina con la detención de ocho civiles armados, incluidos menores y una mujer

Veracruz vive jornada sangrienta: ataques armados y asesinatos dejan ocho víctimas

Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares

ENTRETENIMIENTO

Mexicana consigue que Daniel Radcliffe, actor de Harry Potter le firme el brazo… pero él le ruega no tatuárselo

Mexicana consigue que Daniel Radcliffe, actor de Harry Potter le firme el brazo… pero él le ruega no tatuárselo

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

Erica Alonso ya no administra la sucesión de Joan Sebastian en EEUU: quién quedará a cargo

Shakira ‘sube’ al Ángel de la Independencia en video oficial del Mundial 2026

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

DEPORTES

Filtran convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Alejandro Zendejas, jugador del América logra colarse

Filtran convocatoria de Estados Unidos para el Mundial 2026: Alejandro Zendejas, jugador del América logra colarse

Noche espectacular en la Arena México: los Pittsburgh Steelers conquistan el ring del CMLL de la mano de Neón

El Grande Americano rompe en llanto durante serenata en la CDMX: “Gracias mi gente, voy por ti chaparro americano”

El “Siuuu” llegó hasta el altar: joven le promete matrimonio a su novia si le sale estampa de Cristiano Ronaldo

La velocista mexicana Miriam Sánchez rompe récord y se corona en su última Olimpiada Nacional