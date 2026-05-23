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Extranjero exhibe presunto abuso policial en Oaxaca y video se vuelve viral

El conductor aseguró que agentes cambiaron su actitud cuando descubrieron que estaba grabando

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La grabación desató críticas en redes sociales por posibles actos de corrupción en retenes carreteros.
La grabación desató críticas en redes sociales por posibles actos de corrupción en retenes carreteros.

Un nuevo video viral volvió a colocar bajo la lupa a elementos de la Policía Vial Estatal de Oaxaca, luego de que un conductor extranjero denunciara presuntos actos de hostigamiento y posibles cobros irregulares durante una revisión vehicular en carreteras del estado.

La grabación, difundida ampliamente en redes sociales, muestra el momento en que el turista asegura que oficiales intentaban obligarlo a pagar una multa de 2 mil 700 pesos debido a que circulaba con placas de la Ciudad de México. Sin embargo, según relató, la situación cambió inmediatamente cuando comenzó a grabar con su cámara.

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“Y yo saqué mi cámara y digo, soy youtuber, mira… e inmediatamente, ‘oh, dale pues, ya paga tu multa, tenga un buen día’”, narró el conductor mientras documentaba el momento.

De acuerdo con el extranjero, tras notar que estaban siendo grabados, los agentes le devolvieron rápidamente sus documentos y se retiraron del lugar. “Oh, odio eso”, expresó mientras continuaba registrando la situación.

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El extranjero afirmó que oficiales intentaron imponerle una multa de miles de pesos.
El extranjero afirmó que oficiales intentaron imponerle una multa de miles de pesos.

El caso rápidamente provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes volvieron a señalar presuntas prácticas de corrupción y abuso de autoridad en retenes carreteros de Oaxaca, especialmente contra turistas y visitantes nacionales y extranjeros.

En el mismo video, el conductor aseguró que no era la primera ocasión en la que enfrentaba una situación similar durante su estancia en México.

“Cuando yo estaba nuevo aquí, sí, ellos sacaron miles de pesos de mí, es feo”, afirmó.

La difusión del material también volvió a generar preocupación sobre el impacto que este tipo de denuncias podría tener en la imagen turística del estado, cuya economía depende en gran medida de visitantes nacionales e internacionales.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido una postura oficial respecto al video viral; sin embargo, el caso volvió a abrir el debate sobre la operación de retenes y revisiones vehiculares en distintos puntos de Oaxaca.

En diversas ocasiones, ciudadanos y automovilistas han denunciado que algunos operativos terminan convirtiéndose en mecanismos de presión para exigir pagos inmediatos bajo amenazas de multas, arrastre de vehículos o sanciones administrativas.

El hecho de que los oficiales cambiaran de comportamiento al darse cuenta de que estaban siendo grabados incrementó todavía más las sospechas de un posible intento de cobro irregular.

Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionan la confianza hacia corporaciones de tránsito y seguridad vial en distintas regiones del país, particularmente en Oaxaca.

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