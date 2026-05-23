Camila, de 13 años, desapareció en Jalisco, habría sido engañada por falsa oferta de trabajo

Camila Janeth Vázquez Rivas, 13 años, está desaparecida en Tlajomulco de Zúñiga desde el 19 de mayo, luego de que familiares y reportes difundidos en redes sociales señalaron que la adolescente habría sido engañada con una falsa oferta de trabajo, un método de captación que organizaciones civiles y organismos internacionales ubican entre los principales riesgos para menores de edad.

En Jalisco, las adolescentes de entre 12 y 17 años forman un grupo con alta vulnerabilidad en casos de desaparición, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El mismo registro coloca al estado entre las entidades con mayor crisis de desapariciones del país, con concentración en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara como Tlajomulco de Zúñiga.

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Familiares de Camila Janeth Vázquez Rivas pidieron ayuda para localizarla a través de redes sociales. Según la información difundida por su entorno, la menor fue vista por última vez después de salir de la Secundaria Técnica 170, ubicada en el fraccionamiento Santa Fe, en Tlajomulco.

La versión compartida por sus familiares indica que un hombre le ofreció trabajo y después ella se retiró del lugar. Por esa razón, sus allegados temen que haya sido víctima de engaño o de una forma de captación.

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La adolescente desapareció rumbo a la escuela en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Foto: Maps

La Fiscalía de Jalisco activó protocolos de búsqueda y difundió la ficha oficial para solicitar apoyo ciudadano en su localización. La autoridad también confirmó que hasta el momento no se ha interpuesto una denuncia formal por la desaparición.

La búsqueda de menores debe iniciar de inmediato en Jalisco

La legislación estatal en materia de personas desaparecidas establece que la búsqueda debe comenzar de forma inmediata y bajo el principio de presunción de vida. En casos de menores de edad, el Protocolo Alba y la Alerta Amber son herramientas que las autoridades deben activar sin esperar 24 o 48 horas.

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La REDIM ha advertido en distintos espacios públicos que las primeras horas tras la desaparición de una niña, niño o adolescente son determinantes para localizarlo con vida. Tania Ramírez, directora de la organización, sostuvo: “El Estado debe garantizar la activación inmediata de la Alerta Amber sin dilaciones burocráticas”.

Al momento de su desaparición, Camila Janeth vestía uniforme escolar: camisa blanca de manga larga y pants gris. La ficha compartida por familiares la describe como de estatura mediana, complexión robusta y cabello rizado.

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Personas del colectivo Luz de Esperanza, protestan con las imágenes de sus familiares desaparecidos.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas recomienda que, cuando exista sospecha de engaño mediante ofertas laborales, la familia conserve capturas de pantalla de conversaciones digitales y entregue la última ubicación del teléfono celular para agilizar el rastreo.

Las falsas ofertas de trabajo son una vía de enganche para menores

La UNODC ha emitido alertas sobre el aumento del ciberreclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Según su Informe Global sobre la Trata de Personas, los tratantes usan cada vez más redes sociales y plataformas digitales para detectar, perfilar y engañar a víctimas menores de edad con supuestas oportunidades de empleo.

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Ese mecanismo de enganche puede derivar en reclutamiento forzado o trata de personas, de acuerdo con organizaciones especializadas. REDIM también ha advertido que el engaño mediante promesas económicas es una modalidad asociada con delitos graves, por lo que la ausencia de denuncia inmediata aumenta el riesgo para la integridad de la adolescente.

Cualquier información para localizar a Camila Janeth puede ser proporcionada a las autoridades mediante los números oficiales de emergencia y de búsqueda de personas desaparecidas.

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Camila Janeth Vázquez Rivas , de 13 años , desapareció ayer 19 de mayo en Tlajomulco de Zúñiga.

Familiares temen que haya sido engañada con una falsa oferta de trabajo tras salir de la Secundaria Técnica 170 en Santa Fe.

La Fiscalía de Jalisco activó protocolos de búsqueda; en menores de edad, la ley obliga a iniciar la localización de inmediato.