México es el segundo destino favorito para guardar dinero de la ciberdelincuencia: FBI

El gráfico muestra los países con el mayor número de transacciones fraudulentas por transferencia bancaria reportadas en 2025 Foto: IC3 FBI

México escaló en 2025 al segundo lugar mundial como destino de transferencias asociadas a fraudes en internet, por arriba de economías asiáticas con amplia tradición en movimientos de capital ilícito.

El informe anual Internet Crime Report 2025 del FBI subraya que este fenómeno coloca al país en un punto crítico para la economía nacional y la seguridad del sistema bancario, con un impacto directo en las estrategias de prevención de lavado de dinero y en la exposición de usuarios a esquemas cada vez más complejos de engaño digital.

El reporte del FBI detalló que México recibió mil 782 transferencias provenientes de víctimas de estafadores, ubicándose solo por debajo de Hong Kong que concentró mil 858 operaciones de este tipo. Esta cifra refleja un avance respecto a 2024, cuando el país había registrado mil 498 transacciones ilícitas y ocupaba el tercer lugar global, apenas detrás de Vietnam.

Según el desglose del informe, otras naciones en los primeros sitios como destinos de este dinero fueron Indonesia, con mil 685 movimientos; Vietnam, con mil 583; Filipinas, con mil 538; y China, con mil 301 casos. India, Costa Rica, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos también aparecen en la clasificación, aunque con cifras inferiores. El incremento observado responde a una sofisticación notable en la operación de redes de ciberdelincuentes, quienes utilizan la infraestructura bancaria nacional como nodo preferente para triangular fondos ilícitos captados mediante delitos en línea.

Ciberdelincuentes utilizan múltiples pantallas y un mapa holográfico de América Latina para planificar y coordinar ciberataques a gran escala contra la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pérdidas por ciberdelitos crecieron 26% y el fraude de inversión domina el esquema

El estudio del FBI documentó que las pérdidas globales por ciberdelitos superaron los 20 mil 800 millones de dólares en 2025, un crecimiento del 26% respecto al año anterior. El director de Operaciones de la Rama Criminal y Cibernética del FBI, José A. Pérez, puntualizó que “el fraude relacionado con inversiones volvió a ser el principal componente de estas pérdidas, con un aumento de 65% respecto al año anterior”.

Los fraudes que involucran inversiones, especialmente en criptomonedas, figuraron como las modalidades más utilizadas para captar recursos, seguidos del fraude por correo electrónico empresarial (BEC) y las operaciones de phishing. Este último, definido por la Universidad de Harvard como un ataque de ingeniería social que busca que las personas entreguen información confidencial o realicen acciones que comprometan la seguridad, está en constante desarrollo tecnológicamente para sortear mecanismos de protección.

La presión sobre el sistema bancario mexicano y los mecanismos de prevención de lavado de dinero crece a medida que los ciberdelincuentes internacionales optan por canalizar el dinero a través de cuentas nacionales antes de integrarlos a circuitos legales. El informe advierte que el auge de activos digitales y la falta de regulación en intercambios de criptomonedas elevan el nivel de exposición para usuarios y bancos.

Una ilustración moderna de ciberseguridad muestra a un usuario a punto de caer en un engaño digital, mientras hackers interceptan transferencias bancarias y vacían cuentas en un ambiente tecnológico oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México avanza en denuncias y se consolida como corredor transnacional

En paralelo, la actividad de denuncia por parte de usuarios mexicanos también mostró una tendencia al alza. Durante 2025, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI registró mil 654 quejas desde territorio nacional, un aumento de casi 500 denuncias respecto a las mil 116 del 2024. Esto colocó a México en el lugar 11 entre los 200 países analizados, únicamente por detrás de Brasil en América Latina, que sumó dos mil 686 casos.

Las cifras ilustran que México funge tanto como destino del capital de origen fraudulento como uno de los países con mayor volumen de afectados directos. Los delitos más reportados incluyeron el phishing, fraudes de inversión, extorsión digital y engaños relacionados con comercio electrónico.

El FBI enfatizó en el informe que gran parte de las operaciones de cibercrimen se ejecutan desde centros ubicados en el sudeste asiático e India, donde operan esquemas de suplantación de identidad, estafas de soporte técnico y delitos financieros. El flujo internacional de recursos y la rapidez de los movimientos complican la labor de los cuerpos de seguridad.

Estados Unidos coordina mecanismos internacionales para combatir el fraude

Ante la magnitud del problema, el FBI detalló que ha reforzado la cooperación internacional a través de mecanismos como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la cual permite rastrear y congelar fondos cuando se reciben denuncias con celeridad. En 2025, las autoridades estadounidenses lograron asegurar cerca de USD 171.970.000, reflejo de la escala y sofisticación de este mercado ilegal.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció el 7 de abril de 2026 que se intensificarán las acciones para perseguir ciberfraudes y sancionar tanto a operadores locales como internacionales. Blanche declaró: “A los estafadores que intentan aprovecharse de nuestra nación, les advertimos: el Departamento los investigará, los acusaremos de delitos y nos aseguraremos de que sean castigados por sus acciones”.

Estos datos reflejan que la interconectividad bancaria y el aumento de denuncias colocan a México en un doble papel dentro del mapa global de ciberdelitos. El país es intermediario en operaciones de lavado, punto de destino de transferencias ilícitas y territorio con miles de víctimas directas de fraudes digitales, en un entorno donde la tecnología evoluciona tan rápido como las estrategias de los delincuentes.

México alcanzó el segundo lugar mundial como destino de transferencias bancarias fraudulentas derivadas de fraudes en internet durante 2025, solo por debajo de Hong Kong.

Las pérdidas por ciberdelitos superaron los USD 20.800 millones ese año, con el fraude de inversión y el phishing como delitos dominantes.

El número de denuncias en México subió a mil 654 en 2025, consolidando al país como uno de los puntos clave en el flujo internacional de capitales obtenidos ilícitamente.