Jalisco suspenderá clases presenciales por partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

Clases virtuales en Jalisco por partidos del Mundial 2026 (Jorge Contreras/Infobae México)

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó que suspenderá las clases presenciales en distintos municipios del estado durante algunos partidos del Mundial de Futbol 2026, torneo del que Guadalajara será una de las sedes oficiales en México.

De acuerdo con la dependencia estatal, las actividades escolares se realizarán en modalidad virtual el próximo 11 de junio en todas las escuelas de Jalisco, mientras que los días 18, 23 y 26 de junio únicamente aplicará para planteles ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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La medida busca reducir complicaciones de movilidad, prevenir congestionamientos y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias ante la alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales que asistirán a los encuentros mundialistas.

El 11 de junio no habrá clases presenciales en todo Jalisco

Matías Lozo, de 9 años, se toma un breve descanso de su clase virtual, mientras su madre, Isabel, ayuda a su hija Inés, de 6 años, en su clase, impartida por la escuela privada de los niños, el día que millones de alumnos iniciaron el nuevo ciclo escolar a distancia, después de que se ordenó el cierre de las aulas en marzo debido al coronavirus, en Ciudad de México. 24 de agosto de 2020. REUTERS / Carlos Jasso

La primera suspensión presencial ocurrirá el 11 de junio de 2026, fecha en la que se disputará el encuentro entre Corea del Sur y Chequia en el estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan.

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Aunque el partido está programado para las 20:00 horas, la Secretaría de Educación determinó que todas las escuelas públicas y privadas del estado operen a distancia durante esa jornada.

La decisión fue tomada debido al operativo de movilidad y seguridad que se desplegará en torno al estadio y principales vialidades de acceso, ya que se prevé una importante concentración de aficionados desde horas antes del encuentro.

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Municipios de la Zona Metropolitana tendrán clases virtuales

La Secretaría de Educación Jalisco suspenderá clases presenciales en diversas fechas de junio de 2026, implementando modalidad virtual para garantizar la seguridad y movilidad durante los partidos del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SEJ también detalló que los municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara tendrán clases virtuales los días 18, 23 y 26 de junio.

Los municipios contemplados son:

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Guadalajara Zapopan San Pedro Tlaquepaque Tonalá Tlajomulco de Zúñiga El Salto Juanacatlán Ixtlahuacán de los Membrillos Zapotlanejo Acatlán de Juárez

El 18 de junio se jugará el partido entre México y Corea del Sur a las 19:00 horas, uno de los encuentros con mayor expectativa por la presencia de la Selección Mexicana.

Posteriormente, el 23 de junio se enfrentarán Colombia y Congo a las 20:00 horas, mientras que el 26 de junio se disputará el duelo entre Uruguay y España a las 18:00 horas.

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Visita del rey Felipe VI incrementará operativo de seguridad

Se espra la presencia de rey Felipe VI para el partido entre Uruguay y España (Photo Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press)

Para el partido entre Uruguay y España se prevé la asistencia del rey de España, Felipe VI, situación que provocará un reforzamiento especial en los operativos de seguridad y logística en Guadalajara y municipios cercanos.

Autoridades estatales y federales contemplan cierres viales, vigilancia especial y filtros de acceso en las inmediaciones del estadio y corredores turísticos, por lo que la modalidad virtual permitirá disminuir el tránsito escolar y facilitar la movilidad urbana.

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Según un documento emitido por la SEJ, el principal objetivo es proteger la integridad de la comunidad educativa durante los días de mayor concentración de personas por el Mundial 2026.

Además, las autoridades señalaron que la experiencia de otros eventos masivos internacionales demuestra que el tráfico vehicular y la saturación del transporte público pueden afectar considerablemente los traslados escolares.

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La ciudad de Guadalajara será una de las principales sedes mexicanas de la Copa del Mundo 2026 junto con Ciudad de México y Monterrey.

Con estas medidas, Jalisco se convierte en una de las primeras entidades en anunciar ajustes escolares oficiales con motivo del Mundial, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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