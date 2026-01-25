México

Ministros de la Suprema Corte deciden no usar las nuevas camionetas compradas

El máximo tribunal informó que solicitará la devolución de los vehículos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que sus ministras y ministros no utilizarán las nuevas camionetas blindadas adquiridas recientemente. Además, solicitarán la devolución de los vehículos o, en su caso, que se asignen a jueces que enfrenten mayores riesgos, siempre bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Esta decisión, publicada en la cuenta oficial de la SCJN en la red X el 25 de enero, se divulgó después de que la compra de nueve camionetas provocó una amplia polémica en el ámbito político y social.

De acuerdo con un comunicado emitido por la SCJN el pasado 22 de enero, el proceso de renovación del parque vehicular responde a una normatividad interna desde 2019 que determina la sustitución de estos automóviles cada cuatro años o antes si se comprueban condiciones inseguras. Aunque dicha comunicación no especifica el tipo de vehículo, históricamente, los ministros de la Corte se han movilizado en camionetas blindadas.

La adquisición siguió, según el organismo, un estricto criterio de prevención y responsabilidad, luego de que evaluaciones técnicas de autoridades federales concluyeron que los vehículos anteriores no cumplían con los estándares requeridos para garantizar la seguridad de los ministros.

En esta línea, el máximo tribunal aseguró que el número de vehículos retirados superó al de las nuevas unidades compradas, evitando así un incremento neto del gasto patrimonial.

El mensaje oficial enfatiza que dicha decisión se realizó tomando en cuenta exclusivamente a criterios de prevención, descartando la opción de que haya discrecionalidad y procurando un uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo.

Reacciones a la compra de las camionetas

La polémica escaló cuando Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial, criticó abiertamente la compra de las camionetas a través de un video publicado en su cuenta de la red X.

Xóchitl Gálvez cuestionó: “¡No saben cómo justificar las camionetas de lujo! No importa si se rentan o se compraron, los vehículos son machuchones, esos de los que tanto se quejaron que se usaban en el pasado. El precio de estos vehículos supera el millón de pesos por unidad y puede alcanzar 1.7 millones dependiendo del equipamiento y el blindaje.

La posición de Sheinbaum sobre la compra de la SCJN

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la compra argumentando que permitió a la SCJN un ahorro de más de mil millones de pesos en comparación con el anterior sistema de renta.

Sheinbaum reiteró que las razones de seguridad deben tratarse directamente con las autoridades competentes y enfatizó que la renovación de la flotilla respondió tanto a la necesidad de mejorar la protección como al cumplimiento de la normatividad interna de la Corte.

Según Sheinbaum, corresponde al Poder Judicial responder a los cuestionamientos sobre el tema de las camionetas y resaltó que las decisiones del tribunal se discuten ahora públicamente, algo que, afirmó, no ocurría en gestiones anteriores.

