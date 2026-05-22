Alito Moreno se lanza contra propuesta de Monreal sobre anular elecciones por injerencia extranjera: “¿Con qué criterios?”

Alito Moreno se lanza contra Ricardo Monreal por propuesta de nulidad en elecciones si se comprueba injerencia extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la propuesta del diputado Ricardo Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas criticó la reforma: “¿Quién va a decidir qué es injerencia y qué no? ¿Con qué criterios?”.

Moreno acusó que la iniciativa es una coartada legal para blindar a los “narcopolíticos de Morena” y anticipó que su partido acudirá a organismos internacionales para denunciar también el avance de la llamada Ley Censura.

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“Están construyendo una coartada legal para proteger a los narcopolíticos”: Moreno Cárdenas

El dirigente del PRI cuestionó el mecanismo de la propuesta desde su cuenta de X: “Si mañana un narcopolítico de Morena es investigado por vínculos con los cárteles del crimen organizado y eso le cuesta la elección, ¿van a salir a decir que fue intervención extranjera para anular el voto?”.

Para el priista, la reforma no defiende la soberanía sino que construye “un escudo para proteger su narcoalianza”. Señaló que la ausencia de criterios claros sobre qué constituye injerencia abre la puerta a interpretaciones discrecionales que beneficien a Morena.

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Crédito: CEN del PRI

¿Qué dice la reforma de Monreal?

El diputado Ricardo Monreal presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa que reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen. Los puntos centrales de la propuesta son:

La votación de una casilla será nula cuando se acrediten irregularidades graves derivadas de actos de intervención o injerencia extranjera que afecten la libertad o autenticidad del sufragio.

Las elecciones federales o locales podrán anularse cuando la injerencia extranjera sea grave, dolosa y determinante para el resultado.

Se consideran violaciones graves conductas como el financiamiento ilícito, la propaganda, la desinformación sistemática o la manipulación digital provenientes del exterior.

La intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas también queda contemplada como causal de nulidad.

Se presume determinancia cuando la diferencia entre candidatos sea menor al 5%.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) será el órgano encargado de resolver sobre estas causales. La nulidad solo procede cuando las violaciones acreditadas resulten determinantes para el desarrollo del proceso o para el resultado final.

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Una ilustración en acuarela muestra a un juez, documentos del TEPJF, una mano votando en una urna, una lupa y una credencial del INE, simbolizando la revisión electoral ante posible injerencia extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PRI anuncia comisión para denunciar ante organismos internacionales

Moreno Cárdenas vinculó la iniciativa de Monreal con el avance de la llamada Ley Censura, a la que describió como “un entramado para intimidar y silenciar a los medios críticos”. Advirtió que ambas medidas apuntan a la consolidación de lo que denominó una dictadura.

El dirigente anunció la formación de una Comisión del PRI para acudir a organismos internacionales y “dejar constancia de que en México se está intentando acallar a la prensa”. Sostuvo que el partido seguirá denunciando “dentro y fuera del país” lo que ocurre con la libertad de expresión.

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Alejandro "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI, sonríe con un pin de la bandera mexicana en su solapa, frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington D.C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando los ciudadanos les quiten el poder en las urnas, los narcopolíticos de Morena no van a poder refugiarse en una reforma hecha a su medida”, advirtió Moreno Cárdenas.