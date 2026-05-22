México

Alito Moreno se lanza contra propuesta de Monreal sobre anular elecciones por injerencia extranjera: “¿Con qué criterios?”

La medida tiene previsto que el INE emita procedimientos relacionados a las causales de la nulidad de los comicios

Guardar
Google icon
Alito Moreno se lanza contra Ricardo Monreal por propuesta de nulidad en elecciones si se comprueba injerencia extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Alito Moreno se lanza contra Ricardo Monreal por propuesta de nulidad en elecciones si se comprueba injerencia extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la propuesta del diputado Ricardo Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas criticó la reforma: “¿Quién va a decidir qué es injerencia y qué no? ¿Con qué criterios?”.

Moreno acusó que la iniciativa es una coartada legal para blindar a los “narcopolíticos de Morena” y anticipó que su partido acudirá a organismos internacionales para denunciar también el avance de la llamada Ley Censura.

PUBLICIDAD

“Están construyendo una coartada legal para proteger a los narcopolíticos”: Moreno Cárdenas

El dirigente del PRI cuestionó el mecanismo de la propuesta desde su cuenta de X: “Si mañana un narcopolítico de Morena es investigado por vínculos con los cárteles del crimen organizado y eso le cuesta la elección, ¿van a salir a decir que fue intervención extranjera para anular el voto?”.

Para el priista, la reforma no defiende la soberanía sino que construye “un escudo para proteger su narcoalianza”. Señaló que la ausencia de criterios claros sobre qué constituye injerencia abre la puerta a interpretaciones discrecionales que beneficien a Morena.

PUBLICIDAD

Crédito: CEN del PRI
Crédito: CEN del PRI

¿Qué dice la reforma de Monreal?

El diputado Ricardo Monreal presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa que reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen. Los puntos centrales de la propuesta son:

  • La votación de una casilla será nula cuando se acrediten irregularidades graves derivadas de actos de intervención o injerencia extranjera que afecten la libertad o autenticidad del sufragio.
  • Las elecciones federales o locales podrán anularse cuando la injerencia extranjera sea grave, dolosa y determinante para el resultado.
  • Se consideran violaciones graves conductas como el financiamiento ilícito, la propaganda, la desinformación sistemática o la manipulación digital provenientes del exterior.
  • La intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas también queda contemplada como causal de nulidad.
  • Se presume determinancia cuando la diferencia entre candidatos sea menor al 5%.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) será el órgano encargado de resolver sobre estas causales. La nulidad solo procede cuando las violaciones acreditadas resulten determinantes para el desarrollo del proceso o para el resultado final.

Ilustración acuarela de un juez, papeles con el logo del TEPJF, una lupa, una mano metiendo un voto en una urna y una credencial del INE.
Una ilustración en acuarela muestra a un juez, documentos del TEPJF, una mano votando en una urna, una lupa y una credencial del INE, simbolizando la revisión electoral ante posible injerencia extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PRI anuncia comisión para denunciar ante organismos internacionales

Moreno Cárdenas vinculó la iniciativa de Monreal con el avance de la llamada Ley Censura, a la que describió como “un entramado para intimidar y silenciar a los medios críticos”. Advirtió que ambas medidas apuntan a la consolidación de lo que denominó una dictadura.

El dirigente anunció la formación de una Comisión del PRI para acudir a organismos internacionales y “dejar constancia de que en México se está intentando acallar a la prensa”. Sostuvo que el partido seguirá denunciando “dentro y fuera del país” lo que ocurre con la libertad de expresión.

Alejandro "Alito" Moreno sonríe vistiendo un traje azul marino y corbata roja, con un pin de la bandera mexicana, frente al Capitolio de EE. UU. y el cielo azul.
Alejandro "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI, sonríe con un pin de la bandera mexicana en su solapa, frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington D.C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando los ciudadanos les quiten el poder en las urnas, los narcopolíticos de Morena no van a poder refugiarse en una reforma hecha a su medida”, advirtió Moreno Cárdenas.

Temas Relacionados

Alito MorenoRicardo MonrealInjerencia extranjeraINETEPFJPoder JudicialPRIMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: se mantiene el empate al medio tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Se disputa el primer encuentro de la Final del futbol mexicano desde el Estadio Ciudad de los Deportes que promete muchos goles para definir al campeón

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: se mantiene el empate al medio tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

La estructura cuenta con operaciones en Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

Entre las quejas para el grupo de K-pop se encuentra la ausencia de Manon

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

Taquería El Califa de León pierde su estrella Michelin después de dos años

La taquería de la Ciudad de México fue la primera en el mundo en recibir el galardón gastronómico

Taquería El Califa de León pierde su estrella Michelin después de dos años

Esta fue la sentencia que recibieron la ex presidenta municipal de Capulhuac, su hija y una policía por golpear a psicóloga del DIF

La Fiscalía mexiquense acreditó ante un juez la responsabilidad de las tres mujeres en la agresión ocurrida el 2 de mayo de 2025

Esta fue la sentencia que recibieron la ex presidenta municipal de Capulhuac, su hija y una policía por golpear a psicóloga del DIF
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

Detienen a “El Mauri”, objetivo prioritario ligado a “sindicato” criminal dedicado a despojos en Edomex

Detienen a dos presuntos integrantes de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa, en Sonora

Desafueran a alcaldesa de Jiquipilas y seis servidores de Ocozocoautla por extorsión agravada

Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales

CNI se deslinda de Tlacos y de las declaraciones de pobladores que piden intervención de Trump en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

KATSEYE abre segunda fecha en México pese a críticas por precios altos

Estilista de Fátima Bosch niega haber golpeado a Miss Venezuela: “Quería hacer show”

Surge discusión entre Giovanni Laguna estilista de Fátima Bosch y Andrea del Val, antes de la agresión

Dua Lipa agradece tras el estreno de su show grabado en el Estadio GNP Seguros de CDMX: “Euforia, amor y entrega absoluta”

Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

DEPORTES

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: se mantiene el empate al medio tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Cruz Azul vs Pumas EN VIVO: se mantiene el empate al medio tiempo en la ida de la Gran Final de Liga MX

Esta es la propuesta de la FMF para erradicar el grito homofóbico durante el Mundial 2026

Checo Pérez considera correr las 24 Horas de Nürburgring tras éxito de Verstappen

A 20 días del Mundial 2026, Calzada Flotante en Tlalpan estará lista según autoridades

Monedas del Mundial 2026: de esta manera puedes consultar todas las sucursales en las que se pueden adquirir