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Cómo prevenir contenido inapropiado en redes sociales: guía práctica para cuidar tu privacidad

Las autoridades compartieron las medidas clave para evitar riesgos digitales, desde cerrar contenido dañino de inmediato hasta configurar la privacidad del perfil

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Madre e hijo adolescente sentados en un sofá, ambos mirando una aplicación de redes sociales en un teléfono inteligente. La madre tiene su mano en el hombro del hijo.
Una madre supervisa atentamente el contenido que su hijo adolescente consume en su teléfono celular, enfocado en las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención del contenido inapropiado en redes sociales comenzó por una decisión inmediata: cerrar cualquier sitio web, ventana emergente o anuncio que pareciera extraño o perturbador. Esa reacción rápida protegió el bienestar emocional antes de que el daño pudiera profundizarse.

Quienes sintieron confusión, miedo o incomodidad ante lo que vieron en pantalla encontraron en esa señal una razón suficiente para abandonar el contenido. Las autoridades de atención ciudadana subrayaron que ningún usuario debió continuar en un espacio digital que lo afectara emocionalmente.

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Para evitar este tipo de prácticas, aquí te compartimos las recomendaciones por parte de la Guardia Nacional.

¿Qué hacer al encontrar contenido dañino en línea?

El primer paso que los expertos recomendaron fue acudir a un adulto de confianza para aprender a distinguir entre lo que resultaba adecuado para cada edad y lo que no. Esa orientación permitió a los usuarios más jóvenes tomar decisiones más informadas ante situaciones ambiguas.

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Una mujer de cabello castaño y pijama gris mira fijamente un teléfono móvil negro, que ilumina su rostro, mientras yace en la cama junto a un hombre dormido.
Una mujer revisa con expresión concentrada y preocupación el celular de su pareja mientras él duerme a su lado en una habitación oscura, iluminada por la pantalla del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes fueron víctimas de un delito cibernético tuvieron a su disposición la línea 088, cuyo servicio de reporte fue diseñado para garantizar la seguridad y la confidencialidad del denunciante. La existencia de ese canal redujo la barrera para pedir ayuda sin temor a represalias o exposición pública.

¿Cómo configurar la privacidad en redes sociales?

El control de la privacidad en cada plataforma fue el segundo eje de protección. Los usuarios que activaron las opciones de visibilidad disponibles en sus perfiles redujeron su exposición ante riesgos como el acoso, la suplantación de identidad y el acceso no autorizado a su información.

Una medida concreta consistió en elegir quién podía ver las publicaciones y quién tenía permiso para etiquetar o mencionar a cada usuario. Esa configuración manual evitó que contenido ajeno apareciera vinculado al perfil sin consentimiento previo.

Gestión de contactos y datos personales

Aceptar solicitudes de amistad solo de personas conocidas en la vida real fue una de las recomendaciones más directas de la campaña. Esa práctica limitó el acceso de extraños a la información compartida dentro de los círculos privados de cada cuenta.

Primer plano de una mujer de mediana edad con cabello castaño, vestida con un suéter gris, mirando atentamente su teléfono móvil plateado.
Una mujer de mediana edad revisa su teléfono móvil con atención, sentada en un espacio público durante su rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición de datos sensibles en el perfil —documentos oficiales, tarjetas, domicilios o información sobre el patrimonio— representó uno de los riesgos más documentados. Los usuarios que omitieron esos datos de sus perfiles públicos redujeron de forma considerable su vulnerabilidad ante fraudes y robos de identidad.

Contraseñas y seguridad en dispositivos compartidos

Guardar contraseñas de forma automática en ordenadores compartidos o en redes wifi abiertas fue identificado como una práctica de riesgo. Quienes la evitaron y verificaron el cierre de sesión al terminar cada uso protegieron sus cuentas frente a accesos no autorizados.

El uso de redes wifi públicas en cafeterías, aeropuertos u otros espacios abiertos expuso a los usuarios a la interceptación de sus datos de acceso. La recomendación fue no iniciar sesión en cuentas personales desde esas conexiones, especialmente en plataformas con información financiera o de identificación.

Reporte de delitos y cultura de seguridad digital

Denunciar el contenido inapropiado a través de los mecanismos internos de cada plataforma —generalmente accesibles desde un menú de tres puntos junto a cada publicación— fue un paso que las autoridades instaron a no omitir. Ese reporte alertó a los equipos de seguridad de cada red y contribuyó a proteger a otros usuarios de la misma comunidad.

Una mujer de cabello rizado gesticula con su mano mientras habla a un hombre con sudadera azul que mira su celular en una cafetería.
En un café, una mujer visiblemente frustrada intenta comunicarse con su pareja, quien ignora su conversación al estar completamente concentrado en su teléfono celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción de hábitos digitales seguros no dependió de una sola acción, sino de la suma de decisiones cotidianas: revisar la configuración de privacidad con regularidad, mantener conversaciones abiertas sobre seguridad en línea y conocer los canales de denuncia disponibles. Cada uno de esos pasos fortaleció la protección frente a los riesgos del entorno digital.

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