Cómo hacer el té digestivo ideal para cuidar la salud metabólica

El color rojo intenso y el aroma especiado del anís estrella convierten a esta infusión en una opción deliciosa y funcional. El té de flor de jamaica con anís estrella es refrescante, digestivo y rico en antioxidantes, ideal tanto caliente como frío para cualquier época del año.
Es una bebida tradicional mexicana, fácil de hacer y perfecta para acompañar comidas, ayudar a la digestión o simplemente disfrutar de sus beneficios naturales.
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Receta de té de flor de jamaica con anís estrella
La infusión de flor de jamaica y anís estrella se prepara hirviendo flores secas de jamaica con anís estrella, y se puede endulzar con miel, stevia o tomar al natural.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción/Infusión: 10 minutos
Ingredientes
- 1 litro de agua
- 1/2 taza de flor de jamaica seca (aprox. 15 gr)
- 2-3 estrellas de anís estrella
- Endulzante al gusto (miel, stevia, azúcar mascabo, etc.)
- Rodajas de limón (opcional para servir)
Cómo hacer té de flor de jamaica con anís estrella, paso a paso
- Poner el agua a hervir en una olla o tetera grande.
- Cuando hierva, agregar la flor de jamaica y el anís estrella.
- Bajar el fuego y dejar hervir suave 5 minutos.
- Apagar el fuego y dejar reposar tapado 5 minutos más para que se concentre el sabor.
- Colar la infusión y endulzar al gusto.
- Servir caliente o dejar enfriar y llevar a la heladera para tomar frío, con hielo y rodajas de limón si se desea.
Consejos técnicos:
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- Si preferís el té más suave, usá menos anís estrella.
- Para mayor color y aroma, no enjuagues la jamaica antes de infusionar, salvo que esté polvorienta.
- Podés sumar unos trozos de canela o clavo de olor para un perfil aún más especiado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 tazas grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 0-20 kcal (según endulzante)
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 0-5 gr
- Proteínas: 0 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días, en botella cerrada. Se puede tomar fría con hielo o calentar para servir.
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