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Cómo hacer el té digestivo ideal para cuidar la salud metabólica

Te decimos la receta paso a paso para que la prepares desde casa

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Manos vierten té verde humeante de una tetera de vidrio con hojas en una taza blanca. Se ve vapor, encimera de cocina y plantas borrosas al fondo.
Una persona vierte cuidadosamente té verde humeante de una tetera de vidrio transparente en una taza blanca, creando una escena de tranquilidad en una cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color rojo intenso y el aroma especiado del anís estrella convierten a esta infusión en una opción deliciosa y funcional. El té de flor de jamaica con anís estrella es refrescante, digestivo y rico en antioxidantes, ideal tanto caliente como frío para cualquier época del año.

Es una bebida tradicional mexicana, fácil de hacer y perfecta para acompañar comidas, ayudar a la digestión o simplemente disfrutar de sus beneficios naturales.

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Receta de té de flor de jamaica con anís estrella

La infusión de flor de jamaica y anís estrella se prepara hirviendo flores secas de jamaica con anís estrella, y se puede endulzar con miel, stevia o tomar al natural.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción/Infusión: 10 minutos

Ingredientes

  1. 1 litro de agua
  2. 1/2 taza de flor de jamaica seca (aprox. 15 gr)
  3. 2-3 estrellas de anís estrella
  4. Endulzante al gusto (miel, stevia, azúcar mascabo, etc.)
  5. Rodajas de limón (opcional para servir)
Bebida reconfortante Té de anís caliente Bebida natural Infusión de anís Taza de té aromático Beneficios del té de anís Relajante natural Té digestivo Té calmante Té antiestrés Momento de tranquilidad Té para bienestar Té saludable Anís en infusión - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)
Taza de té de anís caliente, perfecto para relajarse y disfrutar de un momento de tranquilidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer té de flor de jamaica con anís estrella, paso a paso

  1. Poner el agua a hervir en una olla o tetera grande.
  2. Cuando hierva, agregar la flor de jamaica y el anís estrella.
  3. Bajar el fuego y dejar hervir suave 5 minutos.
  4. Apagar el fuego y dejar reposar tapado 5 minutos más para que se concentre el sabor.
  5. Colar la infusión y endulzar al gusto.
  6. Servir caliente o dejar enfriar y llevar a la heladera para tomar frío, con hielo y rodajas de limón si se desea.

Consejos técnicos:

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  • Si preferís el té más suave, usá menos anís estrella.
  • Para mayor color y aroma, no enjuagues la jamaica antes de infusionar, salvo que esté polvorienta.
  • Podés sumar unos trozos de canela o clavo de olor para un perfil aún más especiado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 tazas grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 0-20 kcal (según endulzante)
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 0-5 gr
  • Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, en botella cerrada. Se puede tomar fría con hielo o calentar para servir.

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