“No queríamos llegar con las manos vacías”: alumnas de la UAM cierran ciclo de taller con colecta para mujeres reclusas en Tepepan

La iniciativa surge del deseo de dar respaldo real a internas de Tepepan, mostrando cómo pequeños gestos mejoran la vida cotidiana. (Jesús Avilés / Infobae México )

Estudiantes y profesorado del posgrado integral en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lanzaron una campaña de recolección de artículos de higiene personal.

El objetivo es armar al menos 40 kits que serán donados a las mujeres privadas de su libertad que se encuentran en el Centro Femenil de Reinserción Social (CEFERESO) de Tepepan, como parte del cierre a sus talleres de intervención social.

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“No queríamos llegar con las manos vacías”

Mariana Vega, integrante del equipo de vinculación de la UAM, explicó que: “no querían llegar con las manos vacías al CEFERESO, por eso propusimos llevar paquetes de apoyo con cepillo de dientes, pasta, jabón y productos básicos de higiene personal para las participantes. Lo vamos a entregar en la última sesión para cerrar el taller”.

La colecta surgió de la preocupación del equipo por brindar un apoyo tangible a las internas, reconociendo que las necesidades dentro del centro penitenciario rebasan los materiales cubiertos por el presupuesto institucional para las actividades académicas.

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¿Cómo y qué donar?

Una ilustración en acuarela presenta un kit de viaje con productos esenciales de higiene personal, incluyendo jabón, cepillo de dientes, pasta dental, desodorante y papel higiénico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La División de Ciencias Sociales de la UAM está a cargo de organizar la campaña. Debido a las estrictas restricciones y normativas sobre los objetos que pueden ingresar al centro penitenciario, el equipo solicita que las aportaciones se limiten exclusivamente a la siguiente lista de artículos autorizados:

Rollo de papel higiénico.

Jabón de tocador.

Tubo de pasta dental.

Cepillo de dientes de bambú.

Antitranspirante tipo roll-on.

La colecta de productos estará disponible hasta el próximo 7 de julio. Las donaciones se reciben en la Secretaría Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (Edificio “H-208″).

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Talleres en Tepepan: educación que trasciende las aulas

La iniciativa de donación es el resultado directo de la intervención académica de la UAM en el CEFERESO. Respondiendo a una convocatoria anual de la oficina de Difusión del Conocimiento de la universidad, el equipo de Ciencias Administrativas logró la aprobación de dos proyectos para el centro penitenciario de Tepepan:

Administración para la vida: Adapta conceptos de gestión empresarial a la realidad de las internas (una población psicosocial que incluye a mujeres medicadas o con delitos graves), brindándoles herramientas de organización, planeación y establecimiento de metas personales para mejorar su cotidianidad.

Periodismo y escritura para la vida: Funciona como un espacio de expresión donde las mujeres desarrollan habilidades narrativas para afrontar su día a día, centrándose en la comunicación y la reflexión personal.

La UAM impulsa donaciones para mujeres en Tepepan. | (Imagen generada con inteligencia artificial con fines ilustrativos)

Ambos talleres fueron diseñados por un equipo multidisciplinario (comunicación y administración) y respaldado por seminarios de pedagogía para garantizar una intervención responsable y adaptada al contexto de las mujeres privadas de su libertad.

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El impacto de la vinculación social

El trabajo en el CEFERESO de Tepepan representó para el equipo un reto profesional y personal. La convivencia directa con las internas transformó su percepción sobre la función social de la universidad; el vínculo construido permitió valorar la importancia de compartir los conocimientos teóricos para convertirlos en herramientas aplicables a la vida cotidiana de las internas.

Siluetas coloridas de mujeres profesionales colaboran con libros, un pergamino, un portátil y gráficos sobre un fondo de pared de ladrillo, representando la diversidad y el empoderamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de ejercicios y dinámicas, se reforzó la idea de que el tiempo, el cuerpo y las habilidades personales son activos valiosos, capaces de ser gestionados y fortalecidos incluso en contextos de reclusión. El aprendizaje no solo impactó a las participantes, sino que también generó resiliencia y motivación en quienes impartieron los talleres.

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