Alertan por tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones en varios estados de México este 21 de mayo

El clima en México estará marcado por lluvias intensas, granizo, fuertes vientos y altas temperaturas en gran parte del país este jueves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima en México para este jueves 21 de mayo estará marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y altas temperaturas en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones más severas se esperan en estados del norte, centro y sur del país, mientras que la onda de calor continuará afectando a al menos 14 entidades.

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Durante las próximas horas y gran parte del jueves, un sistema frontal estacionado en el norte del país, combinado con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocará tormentas importantes en entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, existe riesgo de formación de torbellinos o tornados en algunas zonas del norte del territorio nacional.

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El SMN alertó por posible formación de torbellinos en el norte de México debido a la fuerte inestabilidad atmosférica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los estados con mayores acumulados de lluvia destacan Oaxaca y Chiapas, donde se pronostican precipitaciones muy fuertes, mientras que entidades del centro del país como Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo también registrarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Estados con lluvias más intensas este jueves

Oaxaca y Chiapas : lluvias muy fuertes de hasta 75 milímetros .

Coahuila , Nuevo León y Tamaulipas : lluvias fuertes con riesgo de inundaciones .

Estado de México , Guerrero , Puebla , Hidalgo y Tlaxcala : tormentas eléctricas y caída de granizo .

Ciudad de México: intervalos de chubascos durante la tarde y noche.

Posibles tornados y fuertes vientos ponen en alerta al norte de México

Uno de los fenómenos que más preocupa es la presencia de vientos intensos y posibles torbellinos en el norte del país.

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El SMN alertó que las rachas podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Se esperan fuertes rachas de viento en gran parte del norte y centro del país, con velocidades de hasta 70 km/h. Crédito: Cuartoscuro.

En regiones del norte de Coahuila, este de Chihuahua, así como en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, existe potencial para la formación de torbellinos o tornados, principalmente durante las tormentas más intensas.

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Principales riesgos por viento:

Caída de árboles y anuncios espectaculares.

Tolvaneras que reducen la visibilidad en carreteras .

Posibles daños en estructuras ligeras .

Riesgo de torbellinos en zonas del noreste del país.

Las autoridades recomendaron evitar resguardarse debajo de árboles, manejar con precaución y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales.

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Onda de calor continuará en más de una decena de estados

A pesar de las lluvias, el ambiente caluroso persistirá en gran parte del país. El SMN informó que continuará la onda de calor en estados del Pacífico, sureste y parte del centro de México.

La onda de calor continuará afectando a más de una decena de estados en México, manteniendo temperaturas extremas. Foto: Cuartoscuro

Las temperaturas más elevadas podrían superar los 45 grados Celsius en regiones de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que otras entidades como Veracruz, Tabasco y Campeche mantendrán máximas superiores a los 35 grados.

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Estados con temperaturas más altas:

Sonora

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

En contraste, las zonas serranas de Durango registrarán temperaturas bajo cero durante la madrugada, con posibles heladas.

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Clima en CDMX y Valle de México: lluvias por la tarde y ambiente cálido

Para la Ciudad de México y el Valle de México se espera un jueves con cielo parcialmente nublado durante la mañana y ambiente fresco, además de presencia de bruma.

En la CDMX se espera un jueves con cielo parcialmente nublado por la mañana y ambiente fresco. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Sin embargo, hacia la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias con intervalos de chubascos tanto en la capital como en municipios del Estado de México, especialmente en las zonas del oriente y noreste mexiquense.

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Las lluvias podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas .

Rachas de viento .

Posible caída de granizo .

Encharcamientos en vialidades.

Temperaturas esperadas:

Ciudad de México : mínima de 13 a 15 °C y máxima de 26 a 28 °C .

Toluca: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C.

Autoridades alertan por inundaciones, deslaves y aumento de ríos

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían provocar afectaciones importantes en distintas regiones del país.

Las lluvias intensas podrían provocar el aumento en los niveles de ríos y arroyos en varias regiones del país. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO.COM

Entre los principales riesgos se encuentran:

Incremento en niveles de ríos y arroyos .

Inundaciones urbanas .

Encharcamientos severos .

Deslaves en zonas montañosas.

Reducción de visibilidad por bancos de niebla.

Además, la onda tropical número 1 continuará desplazándose sobre el sureste mexicano, reforzando el potencial de lluvias en estados del Pacífico Sur.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados mediante canales oficiales y extremar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, fuertes vientos y altas temperaturas durante este jueves 21 de mayo.