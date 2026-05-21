Alerta internacional por crisis en la planta nuclear en Laguna Verde: denuncian fuga de operadores y riesgos para la seguridad en México

El llamado público de un doctor en sistemas energéticos, respaldado por firmantes con experiencia, resalta preocupaciones sobre la retención de talento especializado y posibles fallas operativas en la central nuclear del país.

Un documento que circula en redes sociales y que se presenta como una carta formal dirigida al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) encendió las alarmas sobre el estado operativo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), la única planta de este tipo en México.

El documento, fechado el 6 de mayo de 2026, fue difundido públicamente por el Dr. Jesús Pámanes —identificado como exingeniero de CFE-CENACE, con doctorado y MBA en sistemas energéticos— junto con lo que se presentan como firmas de respaldo. Pámanes acompañó la publicación con un mensaje contundente en redes: “¿Alguna vez imaginaron un país donde operadores de una central nuclear tengan que alertar a organismos internacionales por el deterioro laboral?”

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Dr. Jesús Pámanes

El detonador: la reforma al Artículo 127 constitucional

El texto presentado señala como origen de la crisis la reciente modificación al Artículo 127 de la Constitución mexicana, que establece topes salariales y pensionales para empleados del sector público. Según los firmantes, esta medida —presentada ante la opinión pública como el combate a las llamadas “pensiones doradas”— ignora la naturaleza altamente especializada del trabajo en una central nuclear.

El documento argumenta que reemplazar a un Operador Senior de Reactor (SRO) requiere entre 5 y 7 años de formación y certificación, tanto bajo normas nacionales como internacionales, y que los recortes a jubilaciones están provocando una fuga de talento técnico altamente calificado hacia otros sectores.

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Los riesgos técnicos que describe el documento

La carta enumera una serie de vulnerabilidades operativas que, según sus autores, derivarían del deterioro en las condiciones laborales:

Fatiga del personal: Necesidad de cubrir turnos extra ante la falta de operadores certificados disponibles.

Estrés cognitivo: La incertidumbre económica reduce la capacidad de detección de anomalías sutiles en los sistemas del reactor.

Ruptura de programas de mentoría: La transferencia de conocimiento entre generaciones de especialistas estaría fracturada.

Riesgo de SCRAMs no planificados: El documento proyecta un aumento en paradas de emergencia del reactor atribuibles a la inexperiencia del personal de reemplazo.

Debilitamiento de la “actitud cuestionadora”: Personal en conflicto tendería a no reportar cuasi-accidentes por apatía o miedo.

Los firmantes invocan los estándares INSAG-4 e INSAG-15 del propio OIEA en materia de cultura de seguridad nuclear.

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Dr. Jesús Pámanes

Un llamado con precedentes internacionales

El documento cita experiencias en Francia y Estados Unidos donde, ante crisis similares, los gobiernos reconocieron regímenes especiales para personal nuclear o implementaron planes de retención de conocimiento, al considerar que la pérdida de operadores licenciados resulta más costosa que ofrecer pensiones competitivas.

Los firmantes solicitan formalmente a los organismos internacionales que emitan recomendaciones técnicas a las autoridades mexicanas para que el personal de Laguna Verde —activo y jubilado— quede excluido de los efectos de la reforma al Artículo 127.

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Lo que se desconoce

Hasta el momento de publicación de esta nota, no existe confirmación pública por parte del OIEA, WANO ni la CNSNS de haber recibido o estar procesando dicho documento. La Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tampoco han emitido pronunciamiento oficial al respecto.