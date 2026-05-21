Aumentan llegadas a México de ciudadanos del Congo, epicentro del brote de ébola

Este dibujo a pincel retrata la grave problemática del virus del Ébola, mostrando el personal médico, las víctimas y el profundo impacto humanitario en las comunidades africanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un repunte en las llegadas de ciudadanos de la República Democrática del Congo a México marca el primer trimestre del año, en el contexto de un brote de ébola que se expande con rapidez en la región centroafricana y mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales.

Las cifras de la Secretaría de Gobernación señalan que, entre enero y marzo, ingresaron 443 personas procedentes del Congo, incentivadas principalmente por el partido que su selección de futbol disputó contra Jamaica en Guadalajara el 31 de marzo en busca de un lugar en el Mundial de la FIFA.

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Marzo arrojó el pico más alto de registros en más de una década, con 380 congoleños ingresando al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para asistir al encuentro futbolístico realizado en el estadio de Zapopan, Jalisco. El flujo de visitantes congoleños seguirá activo, ya que la selección nacional del Congo tiene previsto enfrentar a Colombia en esa ciudad el próximo 23 de junio, de acuerdo con el calendario del Mundial 2026.

Paralelamente, la situación sanitaria en África central genera preocupación mundial. El brote de ébola ha causado más de 130 muertes en la República Democrática del Congo, según las autoridades locales, quienes aseguran que los equipos de respuesta trabajan para contener la enfermedad. En las últimas horas, se confirmó la propagación del virus fuera de la provincia inicial de Ituri, reportándose casos nuevos en Kivu del Norte y la ciudad de Goma. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han constatado dos casos adicionales y una muerte en la vecina Uganda.

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El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó este martes su preocupación por la “magnitud y la velocidad” del brote, y catalogó el episodio como una emergencia internacional. Este reconocimiento impulsa una vigilancia epidemiológica reforzada fuera de África, incluida la región de América Latina.

México instala vigilancia epidemiológica ante flujo de viajeros desde África

En respuesta a la expansión del virus y al incremento de viajeros desde países con brote activo, la Secretaría de Salud en México emitió el lunes una alerta de viaje para quienes se trasladen a zonas afectadas, especialmente en la República Democrática del Congo y Uganda. Las autoridades mexicanas indican que mantienen seguimiento activo de quienes ingresan desde ese continente, especialmente a través de los aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún y Los Cabos. Entre enero y marzo se reportó la llegada de 50 visitantes provenientes de Uganda, otro país bajo alerta, en su mayoría a estos destinos.

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David Kershenobich, secretario de Salud, declaró que el protocolo implica observar cualquier síntoma entre los viajeros. Afirmó: “Si alguien viene de esos países, tendremos una vigilancia estrecha de esas personas. Esperamos que ninguna tenga sintomatología. En caso de que sí, estaremos preparados para aislar estos casos que incluye vestimenta hospitalaria especial para esos casos, los tenemos ya, estamos preparados”.

Otras ciudades mexicanas, incluyendo la Ciudad de México y Cancún, también figuran en las estadísticas de llegadas de ciudadanos congoleños durante el periodo. Las autoridades intensifican el rastreo de pasajeros y refuerzan las recomendaciones para viajeros, ante el reconocimiento de la OMS sobre la alarma global y la propagación acelerada del ébola fuera de las regiones africanas originalmente afectadas.

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Un hombre es trasladado en ambulancia a su llegada al Hospital General de Referencia de Bunia tras la confirmación de un brote de ébola de la cepa Bundibugyo en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 16 de mayo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Victoire Mukenge

El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo (RDC) informó este martes “136 muertes probables” y “543 casos sospechosos” por el brote del virus del Ébola declarado el pasado viernes en la provincia de Ituri (este), y que también ha dejado un fallecido en Uganda y otros contagios en ese mismo país y Sudán del Sur. En tanto, las autoridades sanitarias africanas adelantaron que hay tres vacunas en desarrollo.

“Los datos más recientes indican 543 casos sospechosos desde el inicio del brote, entre ellos, se han registrado 136 muertes probables”, informó en rueda de prensa el ministro congoleño de Salud, Samuel Roger Kamba. “Estas cifras incluyen a personas que fallecieron en la comunidad antes de recibir atención médica, así como casos que aún se encuentran bajo investigación”, aclaró el ministro.

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Kamba aseguró que los equipos de respuesta están plenamente desplegados sobre el terreno en las zonas sanitarias de Bunia, Rwampara, Lwemba y Nyakunde, áreas afectadas por la cepa de Bundibugyo, cuya letalidad oscila entre el 25 y el 40%, según Médicos Sin Fronteras (MSF). “Se han puesto en marcha centros de tratamiento y se ha entregado equipo médico para reforzar la atención y limitar la transmisión”, añadió el ministro.

Puntos clave:

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443 ciudadanos congoleños arribaron a México entre enero y marzo, principalmente por partidos de futbol en Guadalajara.

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha causado al menos 130 muertes y preocupa por su rápido avance.

México activó una alerta epidemiológica y mantiene vigilancia especial para viajeros procedentes de África.