México

SMN advierte de fuertes torbellinos y llegada del frente frío número 45 este fin de semana en México

Habitantes del noreste deben tomar precauciones ante el riesgo de torbellinos, tornados y vientos fuertes que advierte el Servicio Meteorológico Nacional

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Vista de personas caminando por una acera en una calle urbana con edificios; árboles agitados por el viento y hojas volando bajo un cielo oscuro y nublado.
Se prevé un fin de semana con condiciones variables y la formación de intensos vientos en varias regiones del país, según el último informe del SMN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fin de semana en México estará marcado por la presencia de fuertes torbellinos y clima variable de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Se prevé un fin de semana con condiciones variables y la formación de intensos vientos en varias regiones del país, según el último informe del SMN.

Las autoridades meteorológicas han destacado que estas condiciones podrían ocasionar cambios bruscos en la temperatura, así como episodios de lluvias intensas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

Durante el sábado y el domingo, se esperan cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio, con probabilidad de precipitaciones en zonas específicas del norte y centro.

El informe señala que, en particular, las provincias del noreste experimentarán la presencia de torbellinos de intensidad considerable, acompañados de viento fuerte y descensos abruptos de temperatura.

Las razones del clima extremo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el día un nuevo frente frío (número 45) se acercará al noroeste del país, acompañado de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Además, una línea seca persistirá sobre el noreste.

Estos sistemas, junto con la corriente en chorro subtropical y condiciones de divergencia en altura, provocarán chubascos en Coahuila y Nuevo León, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas.

El reporte advierte también que se esperan rachas fuertes de viento en entidades del norte, con posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

Estas condiciones incrementan el riesgo de fenómenos severos como ráfagas peligrosas y tormentas eléctricas en la región señalada.

Alertas y fenómenos severos ¿Qué estados se verán más afectados?

Calle de vecindario con árboles doblados por el viento y hojas volando bajo cielo nublado.
En algunas localidades, los vientos superarían los 70 kilómetros por hora, incrementando la posibilidad de caída de ramas y objetos sueltos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que los torbellinos podrían afectar áreas rurales y urbanas, con riesgo potencial para la infraestructura local y el tránsito.

  • Torbellinos y tornados: Riesgo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
  • Oleaje elevado de 2 a 3 metros en costas del Pacífico.
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 ℃ en Sinaloa, Michoacán y Guerrero.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 ℃ con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala.

Se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Variabilidad climática y efectos previstos

Una casa durante una tormenta
Las zonas del sur podrían registrar ráfagas de viento frío provenientes del océano, mientras que en el norte, la humedad y el calor propiciarán la formación de nubosidad abundante y tormentas aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe técnico anticipa que las temperaturas oscilarán entre los 12 ℃ y los 27 ℃, dependiendo de la región. Se esperan lluvias dispersas, especialmente en la tarde del sábado, seguidas por un descenso térmico que persistirá hasta la mañana del lunes.

Las zonas del sur podrían registrar ráfagas de viento frío provenientes del océano, mientras que en el norte, la humedad y el calor propiciarán la formación de nubosidad abundante y tormentas aisladas. Estas condiciones podrían dificultar actividades al aire libre y afectar eventos programados en espacios abiertos.

Pronóstico por estados y regiones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades exhortan a consultar el pronóstico actualizado antes de planificar traslados o actividades recreativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valle de México

  • Mañana: cielo despejado y ambiente templado; fresco a frío en zonas altas del Estado de México.
  • Tarde: ambiente cálido y cielo medio nublado; lluvias aisladas en Estado de México, sin lluvia en Ciudad de México.
  • Temperatura mínima Ciudad de México: 13 a 15 ℃; máxima: 29 a 31 ℃.
  • Toluca: mínima 9 a 11 ℃; máxima 24 a 26 ℃.
  • Viento variable de 10 a 20 km/h, rachas hasta 40 km/h.

Península de Baja California

  • Cielo medio nublado; sin lluvia.
  • Mañana fresca a templada; muy frío en sierras del norte.
  • Bancos de niebla matutinos en la costa.
  • Tarde cálida y caluroso en Baja California Sur.
  • Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h, rachas de 30 a 50 km/h.
  • Oleaje de 2 a 3 metros en costas de Baja California Sur.

Pacífico Norte

  • Cielo medio nublado; sin lluvias.
  • Mañana templada en costas, fresca a fría en el resto.
  • Tarde cálida a calurosa, onda de calor en Sinaloa (centro).
  • Viento del oeste de 20 a 30 km/h, rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, 30 a 50 km/h en Sinaloa.
  • Oleaje de 2 a 3 metros en costas de Sinaloa.

Pacífico Centro

  • Cielo medio nublado a nublado.
  • Chubascos en Jalisco y Michoacán; sin lluvia en Nayarit y Colima.
  • Ambiente cálido a caluroso, onda de calor en Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste).
  • Viento variable, rachas de 30 a 50 km/h.
  • Oleaje de 2 a 3 metros en costas de la región.

Pacífico Sur

  • Cielo medio nublado a nublado.
  • Lluvias fuertes en la costa de Chiapas; chubascos en Oaxaca; lluvias aisladas en Guerrero.
  • Mañana fresca a templada, frío en sierras de Chiapas y Oaxaca.
  • Tarde cálida a calurosa, onda de calor en Guerrero (noroeste y sur).
  • Viento variable, rachas de 30 a 50 km/h.
  • Oleaje de 2 a 3 metros en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México

  • Cielo medio nublado a nublado.
  • Lluvias muy fuertes en Tamaulipas (oeste); chubascos en Veracruz; sin lluvia en Tabasco.
  • Mañana templada, fría en montañas de Veracruz.
  • Viento del norte de 30 a 40 km/h, rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, posibilidad de torbellinos o tornados en Tamaulipas (noroeste y oeste).
  • Oleaje de 1 a 2 metros en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán

  • Cielo medio nublado a nublado.
  • Lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo; sin lluvia en Yucatán.
  • Mañana templada, cálida en costas.
  • Tarde calurosa.
  • Viento este y sureste de 20 a 30 km/h, rachas de 40 a 60 km/h en Campeche y Yucatán.

Mesa del Norte

  • Cielo medio nublado a nublado.
  • Lluvias muy fuertes en Nuevo León; fuertes en Coahuila y San Luis Potosí; lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
  • Mañana fresca, fría en sierras con niebla y posibles heladas.
  • Tarde cálida a calurosa.
  • Viento del norte de 30 a 40 km/h, rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, posible torbellinos/tornados en Coahuila y Nuevo León.

Mesa Central

  • Cielo medio nublado a nublado.
  • Chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; lluvias aisladas en Morelos.
  • Mañana fresca, fría en sierras.
  • Tarde cálida a calurosa.
  • Viento variable, rachas de 30 a 50 km/h

Recomendaciones y medidas preventivas

Las autoridades exhortan a consultar el pronóstico actualizado antes de planificar traslados o actividades recreativas. Se recomienda resguardar vehículos bajo techo, evitar circular por calles anegadas y no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

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