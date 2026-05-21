Mario Delgado afirma que hay diálogo con la CNTE, considera innecesario un paro rumbo al Mundial 2026

Mario Delgado, líder de Morena, recibe un pliego petitorio de la CNTE durante una manifestación en la Ciudad de México, donde los maestros amenazan con protestas durante el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, afirmó este jueves que el gobierno mantiene diálogo con la CNTE y consideró que un paro nacional convocado por la coordinadora resulta innecesario rumbo al Mundial 2026.

El funcionario subrayó que la administración federal sostiene comunicación permanente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en estados como Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Guerrero, donde la presidenta de México recibió a representantes sindicales durante la semana pasada, informó Infobae.

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Delgado detalló que se han realizado más de ciento cuarenta reuniones con el magisterio en el último año y destacó avances en las demandas relacionadas con cambios de centro de trabajo, uno de los principales reclamos de la CNTE.

“El año pasado, por decreto presidencial, modificamos reglas de la USICAMM. Se hicieron más de setenta y cuatro mil cambios. Ahora todo es transparente y el que tiene más antigüedad lleva mano”, aseguró el titular de la SEP.

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El funcionario insistió en que existen canales abiertos de diálogo y que la presión por un paro nacional no se justifica, especialmente tras los cambios implementados en el sistema de asignación de plazas y tras la promesa de una futura reforma para desaparecer la USICAMM.

Delgado afirmó: “Estamos abiertos siempre al diálogo. No hay necesidad de irse a un paro”.

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La posibilidad de movilizaciones y paros magisteriales ha cobrado relevancia en el contexto del Mundial 2026, cuando México será una de las sedes principales. Según Delgado, la Secretaría de Gobernación y la SEP continúan trabajando para evitar afectaciones a las actividades escolares y recalcaron el compromiso de mantener la mesa de diálogo con todos los sectores del magisterio.

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