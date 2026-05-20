México

Campesinos amenazan con paro nacional si el gobierno de Sheinbaum no atiende estas demandas

La movilización de la ANTAC programada para este 20 de mayo se ha dado entre bloqueos para poder llegar al punto de encuentro en el Ángel de la Independencia y enfrentamientos con policías

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Campesinos y transportistas en manifestación por falta de cumplimiento de sus demandas. (Foto: Cuartoscuro)
Campesinos y transportistas en manifestación por falta de cumplimiento de sus demandas. (Foto: Cuartoscuro)

La marcha convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) para este 20 de mayo se desarrolla con la participación del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano (FNRCM), la movilización partió del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, sin embargo, los bloqueos para ingresar con tractocamiones a las calles de CDMX y enfrentamientos con policías, han llevado a que los inconformes se pronuncien y amenacen con intensificar sus acciones si el gobierno federal no atiende sus demandas.

Campesinos podrían emprender acciones a nivel nacional

Previo al Mundial 2026, distintos sectores preparan distintas movilizaciones debido al incumplimiento de sus demandas, así como la falta de diálogo con la administración de Claudia Sheinbaum o con los gobiernos estatales. En tanto, Horacio Gómez, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo de Baja California, quien participa en la manifestación en Ciudad de México, aseguró que podrían escalar el movimiento en todo el país:

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“Si las cosas no caminan de la manera donde le den oportunidad al sector agropecuario a tener oportunidad y mejores condiciones para el campo, nosotros nos vamos a manifestar, pero no nomás estos estados que están ahorita, se va a manifestar todo el país entero”.

El líder campesino aseguró que una de las demandas principales del sector se centra en “exigir mejores condiciones para el campo mexicano”, algo por lo que llevan varios años de lucha sin que hasta el momento hayan tenido algún avance.

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