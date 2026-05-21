Beca Rita Cetina: cuándo llega la tarjeta del Bienestar y qué pasa si no tienes tu folio

El proceso está dirigido a los tutores, madres y padres que hayan registrado correctamente a estudiantes de primaria en el periodo habilitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega de la tarjeta del Bienestar para la Beca Rita Cetina en México durante 2026 sigue un calendario y procedimientos oficiales emitidos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

El proceso está dirigido a los tutores, madres y padres que hayan registrado correctamente a estudiantes de primaria en el periodo habilitado.

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El periodo de entrega de la tarjeta se realiza del 18 de mayo al 31 de julio de 2026. La notificación sobre la fecha, el lugar y el horario para recoger la tarjeta se emite a través de las escuelas y canales institucionales de WhatsApp en cada estado.

El plástico es indispensable para poder cobrar los $2,500 pesos que otorga el programa como apoyo para uniformes y útiles escolares. El primer pago se realizará en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

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Procedimiento para recoger la tarjeta del Bienestar

Verificar que el estatus del estudiante sea “activo”, lo que indica que fue aceptado en el programa. (Foto: Gobierno de México)

Para recibir la tarjeta, se requiere cumplir con los siguientes pasos:

Consultar el estatus y folio en el sitio oficial de la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” (becaritacetina.gob.mx) accediendo con la cuenta Llave MX.

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Verificar que el estatus del estudiante sea “activo”, lo que indica que fue aceptado en el programa.

Esperar la notificación oficial de la escuela o por los canales estatales de WhatsApp, donde se indicarán fecha y sede para la entrega.

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Acudir personalmente el día y hora indicados; sólo la madre, padre o tutor registrado puede recoger la tarjeta.

La asignación y activación de la tarjeta es presencial y directa. La activación ocurre automáticamente con el primer depósito.

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Documentación necesaria para la entrega

Las autoridades insisten en que la entrega solo se realiza a la persona registrada. No se permite la intervención de terceros ni intermediarios. (Gobierno de México)

La documentación solicitada debe presentarse en original y copia:

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

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Acta de nacimiento del tutor (copia).

CURP del tutor (copia).

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Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (copia).

Copia del acta de nacimiento y CURP del estudiante.

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Las autoridades insisten en que la entrega solo se realiza a la persona registrada. No se permite la intervención de terceros ni intermediarios.

Qué hacer si no tienes folio o no te registraste

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

Si no cuentas con folio, es fundamental seguir estos pasos recomendados por la CNBBBJ:

Accede al portal oficial (becaritacetina.gob.mx) e intenta recuperar la información usando los datos con los que te registraste originalmente.

Hay tutoriales y guías para descargar el folio si tu registro fue exitoso.

Si el sistema no arroja folio o estatus “activo”, significa que no fuiste aceptado o que el registro no se completó correctamente.

Si no te registraste durante el periodo autorizado (marzo de 2026), deberás esperar la próxima convocatoria. Las autoridades informan que no hay inscripciones extemporáneas ni entregas fuera de calendario.

Para dudas o aclaraciones, puedes comunicarte al teléfono oficial 55 1162 0300, de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

El folio es esencial para cualquier aclaración.

El comprobante de registro descargado desde el portal es requerido tanto para la entrega como para resolver posibles incidencias.

Qué hacer si no recibes la tarjeta o el pago

En caso de no recibir la tarjeta en la fecha indicada o no obtener el depósito en agosto, sigue las siguientes indicaciones:

Verifica en el buscador de estatus de la Beca Rita Cetina si el estudiante figura como beneficiario activo.

Consulta con la escuela si hubo algún contratiempo en la entrega o si el nombre está en la lista de convocados.

Contacta a la CNBBBJ por los canales oficiales y proporciona tu folio para rastrear el caso.

Guarda todos los comprobantes y documentos entregados y recibidos durante el proceso.

Recomendaciones institucionales y prevención de fraudes

Las autoridades reiteran que:

Ningún trámite tiene costo.

No se debe entregar documentación a intermediarios ni a personas ajenas a la escuela o a la CNBBBJ.

Es imprescindible conservar la tarjeta y los comprobantes de retiro de manera segura.

Compartir información personal o de la tarjeta puede derivar en suspensión o pérdida del beneficio.

La titularidad de la tarjeta corresponde exclusivamente al responsable registrado durante el proceso de inscripción en línea.

Sobre la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de primaria en escuelas públicas de México. Para el ciclo 2026, el registro se realizó entre el 2 y el 19 de marzo.

El apoyo económico es de $2,500 pesos por beneficiario, entregados antes del inicio del ciclo escolar, con el objetivo de cubrir gastos de uniformes y útiles. En 2026, se registraron más de siete millones de estudiantes.

El procedimiento de registro consta de dos etapas: primero, el alta del tutor o responsable y, posteriormente, el registro del estudiante, validando CURP, datos personales y centro escolar.

El programa es administrado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. La comunicación oficial se mantiene exclusivamente a través del portal institucional, escuelas y líneas telefónicas verificadas.

Para cualquier actualización sobre nuevas convocatorias, cambios en el proceso o fechas adicionales, se recomienda consultar únicamente canales oficiales y evitar fuentes no verificadas.