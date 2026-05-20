APLAZAN entrega de tarjetas Bienestar del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares de la Rita Cetina

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

La entrega de tarjetas Bienestar para los estudiantes de primaria registrados en la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares se llevará a cabo entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Cabe destacar que el plástico será imprescindible para que los nuevos beneficiarios reciban los $2,500 correspondientes al programa.

Desde principios de 2025, la iniciativa se destinaba únicamente a alumnos de secundaria. En la actualidad, la cobertura se amplió a estudiantes de primaria y, en una fase posterior, se incluirá a quienes cursen preescolar, con la meta de llegar a toda la población de educación básica en escuelas públicas del país.

PUBLICIDAD

El objetivo es evitar la deserción escolar y ofrecer un apoyo económico que facilite la permanencia y conclusión de los estudios de estos beneficiarios.

Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

Aplazan entrega de tarjetas para la Beca Rita Cetina en Coahuila

El aplazamiento en la dispersión de tarjetas para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina en Coahuila generará un cambio en el calendario previsto para la entrega de apoyos. La Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez solicitó a las familias estar atentas a los canales oficiales, ya que la distribución comenzará el 15 de junio, tras la finalización de las elecciones locales.

PUBLICIDAD

Las autoridades mencionaron que la decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia y evitar interferencias durante el proceso electoral en la entidad. Esta medida busca que la entrega de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina no se relacione con actividades políticas ni se preste a interpretaciones indebidas en el contexto de los comicios

“Atención mamás y papás de Coahuila. Debido a las elecciones locales , la entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina iniciará el 15 de junio. ¡Pronto tendrás tu tarjeta!“, indicó la Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

PUBLICIDAD

Asimismo, se recomienda mantenerse informado a través de los sitios oficiales que son el canal de WhatsApp de las Becas para el Bienestar de Coahuila y las redes sociales verificadas.

X @becasbenito

TikTok @becasbenitojuarez

YouTube @BecasBenitoJuárezOficial

IG @becasbenitojuarezoficial

Fb @BecasBenito

En Coahuila, la dispersión de tarjetas Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina se aplazará hasta el 15 de junio por las elecciones locales (X@BecasBenito)

¿Cuándo y cómo recoger el plástico?

Las autoridades del programa señalaron que únicamente la madre, el padre o el tutor pueden recoger la tarjeta Bienestar correspondiente a la beca , ya que la cuenta bancaria está registrada a su nombre.

PUBLICIDAD

Cada escuela convocará a los nuevos beneficiarios para entregar el plástico. Para completar el trámite correctamente, será obligatorio presentar la documentación requerida: identificación oficial (original y copia), copia del acta de nacimiento, copia del CURP, y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

En el caso de los estudiantes de primaria, se deberá añadir copia del CURP y del acta de nacimiento del alumno. El primer depósito de la beca para quienes cursan primaria está programado para agosto de 2026, antes del inicio del ciclo escolar.

PUBLICIDAD