Banca en México mantiene rentabilidad “razonable” y fortalece el crédito: ABM

La ABM calificó la rentabilidad de los bancos como "razonable" Crédito: X/@AlvarezMaynez

La banca que opera en México mantiene niveles de rentabilidad “razonables” en comparación con otros sectores económicos, lo que ha permitido fortalecer el otorgamiento de crédito y consolidar su papel como motor del desarrollo nacional, afirmó Emilio Romano, presidente de la (ABM).

Durante su conferencia de prensa, el representante del sector destacó que los buenos resultados financieros de las instituciones bancarias no solo reflejan estabilidad, sino que también generan condiciones favorables para impulsar proyectos productivos y fomentar el crecimiento económico del país.

“La banca tiene una rentabilidad razonable y eso nos permite tener las condiciones para financiar los proyectos del país y continuar creciendo en paz”, señaló Romano.

Ganancias superan los 300 mmdp

Las ganancias de la banca mexicana del 2025 representó el 1% del PIB (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

De acuerdo con datos del propio organismo, en 2025 el conjunto de bancos privados que operan en México obtuvo ganancias superiores a los 300 mil millones de pesos. Esta cifra representa aproximadamente el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que confirma la relevancia del sector dentro de la economía nacional.

El presidente de la ABM subrayó que la industria bancaria es uno de los sectores con mayores recursos invertidos en México, lo que se traduce en una mayor capacidad para ofrecer créditos a familias, empresas y emprendedores.

En este sentido, explicó que una banca sólida y rentable no solo beneficia a las instituciones, sino también a los usuarios y al país en su conjunto. Entre los principales beneficios se encuentran el fortalecimiento del ahorro, la confianza de los inversionistas y la expansión del financiamiento.

Además, Romano destacó que la rentabilidad permite a los bancos destinar mayores recursos a áreas clave como la innovación tecnológica y la seguridad, factores esenciales en un entorno cada vez más digitalizado.

El avance de la banca digital y el crecimiento de las operaciones electrónicas han obligado a las instituciones a reforzar sus sistemas de protección.

Por ello, parte de las ganancias se canaliza a la prevención de fraudes y al desarrollo de herramientas que garanticen la seguridad de las transacciones.

Otro de los puntos relevantes mencionados por el titular de la ABM es que la estabilidad del sistema financiero contribuye a generar confianza entre inversionistas nacionales e internacionales. Esto abre la puerta a una mayor inyección de capital en el país, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico y la generación de empleos.

Trabajo Conjunto

Claudia Sheinbaum inauguró la 89 Convención Bancaria. (Foto: Presidencia)

Mientras la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado para que este sector trabaje junto a ella “en los temas en que sí estamos de acuerdo”, al inaugurar la 89 Convención Bancaria.

Por igual, Sheinbaum anunció que su gobierno llevará acabo acciones para avanzar en la digitalización de la actividad económica en el país.

Especialistas coinciden en que el desempeño positivo de la banca es un indicador clave de la salud económica del país. Un sistema financiero fuerte facilita el acceso al crédito, promueve la inversión y permite enfrentar con mayor solidez los desafíos económicos globales.

Sin embargo, el reto para el sector sigue siendo ampliar la inclusión financiera, es decir, lograr que más personas tengan acceso a servicios bancarios, especialmente en zonas rurales o de bajos ingresos.

En este contexto, la banca mexicana deberá apostar por la digitalización, la expansión de sus servicios y el fortalecimiento de la confianza del usuario como pilares para mantener su crecimiento en los próximos años.