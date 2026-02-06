Denuncias ciudadanas revelaron la red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila, Jalisco, afirma Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que ella recibió personalmente algunas de las denuncias contra el alcalde de Tequila. | YouTube CEPROPIE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la detención de Diego ‘N’, alcalde de Tequila, Jalisco, quien fue acusado de secuestro y extorsión, derivó de diversas denuncias por parte de empresarios y ciudadanos.

En su conferencia mañanera, la mandataria precisó que su gobierno no mantiene una estrategia para investigar a todos los funcionarios, sino que las detenciones que se han realizado de presidentes municipales y servidores públicos, como parte de la Operación Enjambre, son a partir de denuncias.

Sheinbaum Pardo destacó que las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que incluso, ella recibió personalmente algunas de estas.

“No es que haya una investigación a funcionarios sino que es a partir de las denuncias y en particular en el caso de Tequila hasta personalmente recibí denuncias de empresarios, ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal.

“A partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, se abre esta investigación que finalmente hace que haya esta detención ayer”, dijo.

“Morena no debe ser un paraguas para delinquir”

La presidenta destacó que el alcalde pertenece al partido Morena, por lo cual aseguró que ningún partido político en “puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse”.

“Es muy importante que sepan, por que además este alcalde es de Morena, ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país”, agregó.

No obstante, recalcó que en para cada caso de acusación, debe de haber una denuncia y sustento en las pruebas para que sean revisadas por las autoridades correspondientes y de ser necesario, se emita una orden de aprehensión.

“Entonces, en este sentido, cuando haya denuncia ciudadana pues hay que revisarlo y hay que trabajar en ese sentido, igual que se hace a quienes no son funcionarios públicos y cuando hay denuncias”, aseveró.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), indicó que el Operativo Enjambre parte de las denuncias en contra de funcionarios públicos, entre los cuales hay presidentes municipales.

Mencionó que hasta el momento se han detenido a aproximadamente 60 funcionarios por vínculos con el crimen organizado.

Así operaba la red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila, según la FGR

Ayer, Diego ‘N’, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido por presuntamente encabezar una red criminal que operaba utilizando recursos y personal del gobierno local, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.

Según la solicitud de orden de aprehensión, el alcalde empleó a policías y miembros de su gabinete para ejecutar extorsiones y secuestros, además de que un comerciante relató cómo el edil, junto con colaboradores y policías, acudió a su negocio armado para exigir pagos semanales bajo amenazas de privación de libertad.

Los testimonios recogidos por la FGR incluyen casos de excandidatos de Morena secuestrados y obligados a renunciar a sus candidaturas, así como comerciantes extorsionados con cuotas mensuales y agresiones físicas por incumplimiento de pagos. Las extorsiones alcanzaron montos de hasta 150 mil pesos.

La investigación identifica como piezas clave de la red a funcionarios municipales, escoltas y policías, incluidos Juan Gabriel “N”, Juan Manuel “N”, Isaac “N”, y Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”.

Este último figura en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por colaborar con el CJNG y proporcionar protección e información a cambio de sobornos.

Flores Mendoza ocupó cargos públicos en la región Valles, coordinando a jefes de policía en una zona estratégica dominada por el cártel.

Rivera Navarro, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, asumió la presidencia municipal en octubre de 2024. Su gestión estuvo marcada por denuncias de cobros excesivos, extorsiones a empresas tequileras, clausuras arbitrarias y despidos masivos.

En 2025, la proyección de imágenes de “El Mencho” reforzó las sospechas de vínculos con el CJNG.

El 6 de febrero de 2026, Rivera Navarro fue detenido junto a otros funcionarios y trasladado al penal del Altiplano. Se espera que enfrente cargos por su presunta participación en secuestros, extorsiones y vínculos con el crimen organizado.