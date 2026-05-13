IMSS desata polémica al crear parodia de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′: video se vuelve viral

El instituto utilizó referencias de la secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se volvió tendencia en redes sociales después de publicar un video promocional inspirado en la película “El Diablo Viste a la Moda”.

La campaña apareció semanas después del estreno de la esperada secuela de la cinta protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, producción que llegó más de 20 años después de la primera película.

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La campaña del sector salud provocó tanto aplausos como críticas entre usuarios de redes sociales.

Aprovechando la conversación generada alrededor del filme, el IMSS decidió adaptar algunas de las escenas más recordadas para promocionar el Congreso Internacional de Enfermería que se realiza en la Ciudad de México.

En el clip, una enfermera recorre los pasillos del hospital simulando ser “Miranda Priestly”, personaje interpretado por Meryl Streep. Mientras ella avanza por el inmueble, otros trabajadores preparan medicamentos, jeringas y material médico apresuradamente antes de encontrarse con ella en el elevador.

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La escena recrea el momento mostrado en el avance de la segunda película, donde Andrea Sachs, personaje de Anne Hathaway, se encuentra nuevamente frente a Miranda Priestly usando distintos lentes oscuros.

El video promocional mezcló humor hospitalario y referencias cinematográficas que explotaron en TikTok y Facebook.

Después de la dramatización, el video presenta información sobre el Congreso Internacional de Enfermería del IMSS, evento que se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

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La grabación rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales y acumuló más de 50 mil reproducciones, además de cientos de comentarios entre usuarios que reaccionaron tanto positiva como negativamente al contenido.

“JAJAA me encanta! Les quedó 🔝, sin insumos pero sacando lo mejor del sector salud”; “Zapatitos con poquito taconsito, top, top”; “Insumos no hay pero actitud de sobra”; “Ojalá así de buena fuera la atención que dan. Porque la falta de insumos se entiende es culpa del gobierno, pero la amabilidad si está de su lado de la cancha”; “Ojalá así atendieran y tuvieran lo mínimo indispensable para la atención básica”, fueron algunas de las opiniones publicadas por internautas.

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El instituto recreó escenas inspiradas en la famosa película para promocionar un congreso de enfermería.

Mientras algunos usuarios destacaron la creatividad y el humor del video, otros aprovecharon la publicación para señalar problemas relacionados con la atención médica y la falta de insumos en hospitales públicos.

A pesar de las críticas, el promocional consiguió colocarse entre los contenidos más comentados relacionados con el sector salud en redes sociales durante las últimas horas.

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