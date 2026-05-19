México

México rebasa el 8% de inflación alimentaria: estos son los productos que más subieron

El informe de la ANPEC reveló que el precio promedio de la canasta básica se registró en 2 mil 121.59 pesos mexicanos

Guardar
Google icon
Ilustración: canasta con productos básicos y precio de $2,121.59 MXN. Balanza desequilibrada con dinero, siluetas de familias y gráfico ascendente al fondo.
Una ilustración muestra una canasta de supermercado con productos básicos y un precio elevado, simbolizando el impacto de la inflación en la economía familiar, con siluetas de familias observando preocupadas el aumento de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a conocer los resultados de su análisis mensual sobre la variación de precios de la canasta básica alimentaria en México.

Este estudio se realizó en todas las regiones del país, con una muestra aleatoria en más de 200 puntos de venta que abarcan todos los niveles de consumo: alto, medio y popular.

PUBLICIDAD

El informe reveló que el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se registró en 2 mil 121.59 pesos mexicanos, lo que representa un aumento de 15.14 pesos respecto al mes anterior, reportando un incremento de 0.72%.

Los mayores aumentos de precios se observaron:

PUBLICIDAD

  • Sonora (5.78%)
  • Baja California Sur (5.70%)
  • Veracruz (4.93%)
  • Hidalgo (3.70%)
  • Campeche (3.53%)

En contraste, los estados donde los productos resultaron más costosos son:

  • Estado de México ($2,450.00)
  • Colima ($2,369.00)
  • Nayarit ($2,292.00)
  • Durango ($2,277.00)
  • Zacatecas ($2,269.00)

Entre los alimentos más encarecidos destacan: el chile poblano, que subió 15.47% (de $71.38 a $82.42), la papa, con un alza de 13.22% (de $38.09 a $43.13), la sal de mesa (6.42%), la pasta para sopa (4.15%) y el papel higiénico (3.14%).

Inflación alimentaria y repercusiones en los hogares mexicanos

De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, la reciente decisión del Banco de México de reducir la tasa de interés, basada en una supuesta disminución de la inflación en México, ha generado controversia.

Mientras el índice general se sitúa en 4.45%, la cifra de la alimentaria anual alcanza 8.29%, afectando a las familias que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de productos.

Las zonas rurales son las que reportan mayores repercusiones, con una línea de pobreza alimentaria de 6.3%, comparada con el 5.7% en áreas urbanas.

Vista superior de una variedad de alimentos incluyendo frijoles, arroz, huevos, queso, aceite, maíz, lechuga, tomates, cebollas, plátanos y pan.
Actualmente, cerca del 40% de las familias mexicanas enfrentan dificultades serias para cubrir su manutención y acceder a alimentos nutritivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista enfatizó que la ciudadanía no elige una dieta deficiente, sino que el poder adquisitivo ha disminuido y los precios suben constantemente, dificultando el acceso a víveres de calidad.

INEGI calcula que una persona requiere alrededor de 2 mil 600 pesos mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias. Para un hogar promedio de cuatro integrantes, se necesitan al menos $10 mil 400 al mes solo para comida.

Brecha entre programas oficiales y realidad cotidiana

La diferencia entre los precios de la canasta básica monitoreada por ANPEC (44 productos 2 mil 100 pesos) y la del PACIC (24 productos, 910 pesos) pone en tema de conversación la brecha entre los programas gubernamentales y la experiencia diaria de los consumidores.

Según la organización, serían necesarias 11 canastas PACIC o 5 de su propio cálculo para cubrir los requerimientos mensuales de una familia.

Asimismo, la calificadora internacional S&P Global Ratings ha cambiado la perspectiva económica del país de estable a negativa, advirtiendo sobre bajo crecimiento, mayor deuda y presión fiscal.

Durante el primer trimestre de 2026, el crecimiento económico fue apenas de 0.8%, en un entorno de inversión limitada y persistente inflación, lo que configura un escenario de “estanflación” y amenaza con agravar la recesión.

Actualmente, cerca del 40% de las familias mexicanas (unos 15 millones de hogares) enfrentan dificultades serias para cubrir su manutención y acceder a alimentos nutritivos.

Temas Relacionados

inflación en Méxicoinflación alimentariacanasta básicaprecioseconomía mexicanaANPECmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Obed Vargas reacciona a la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

El joven mediocampista reconoció públicamente la admiración que siente por el atacante francés

Obed Vargas reacciona a la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón”

La telenovela llegó a Estados Unidos el 18 de mayo por Univision y estará disponible en México a partir del 29 de junio en el canal Las Estrellas, con episodios en la plataforma ViX

Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón”

Las dos caras del gobierno de Quintana Roo en el caso Mahahual: defiende desarrollo turístico, pero acatará dictamen final de Semarnat

Activistas y organizaciones ambientales exigen que se detenga este megaproyecto que pone en riesgo la biodiversidad del país

Las dos caras del gobierno de Quintana Roo en el caso Mahahual: defiende desarrollo turístico, pero acatará dictamen final de Semarnat

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Retraso en L6 del STC por persona en vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Retraso en L6 del STC por persona en vías

Pepillo Origel arremete contra Cristian Castro por desplante en la Feria de San Marcos

El comunicador narró en el programa ‘Con permiso’ una amarga experiencia con el hijo de Verónica Castro

Pepillo Origel arremete contra Cristian Castro por desplante en la Feria de San Marcos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obispo de Cuernavaca denunció cobro de piso y amenazas del crimen organizado en Morelos

Obispo de Cuernavaca denunció cobro de piso y amenazas del crimen organizado en Morelos

Violencia en Sinaloa no se detiene: ataque armado en tienda de abarrotes de Culiacán deja dos mujeres muertas y tres heridos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de mayo: detienen a mexicanos que intentaban cruzar a EEUU por drenaje

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel arremete contra Cristian Castro por desplante en la Feria de San Marcos

Pepillo Origel arremete contra Cristian Castro por desplante en la Feria de San Marcos

Alejandra Ávalos duda de la supuesta gravedad de Luis Miguel: “Yo no creo nada”

Ulises de la Torre defiende haberse convertido en taquero tras años en la televisión: “Cualquier trabajo legal es digno”

El secreto detrás de las ‘aguas locas’ que hacía el Loco Valdés: esto reveló su amigo Alejandro Suárez

En qué consiste el veto que el estado de Querétaro le interpuso a Gerardo Ortiz por cantar narcocorridos

DEPORTES

Obed Vargas reacciona a la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

Obed Vargas reacciona a la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

Enrique Meza celebra que la final de la Liga MX sea entre técnicos mexicanos: da su pronostico

Cinta de Oro explota en plena función y derriba de un fuerte puñetazo a un aficionado en Chiapas

Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y evitar fraudes

Víctor Velázquez revela la condición para que Joel Huiqui se quede en Cruz Azul