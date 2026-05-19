México rebasa el 8% de inflación alimentaria: estos son los productos que más subieron

Una ilustración muestra una canasta de supermercado con productos básicos y un precio elevado, simbolizando el impacto de la inflación en la economía familiar, con siluetas de familias observando preocupadas el aumento de precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a conocer los resultados de su análisis mensual sobre la variación de precios de la canasta básica alimentaria en México.

Este estudio se realizó en todas las regiones del país, con una muestra aleatoria en más de 200 puntos de venta que abarcan todos los niveles de consumo: alto, medio y popular.

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El informe reveló que el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se registró en 2 mil 121.59 pesos mexicanos, lo que representa un aumento de 15.14 pesos respecto al mes anterior, reportando un incremento de 0.72%.

Los mayores aumentos de precios se observaron:

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Sonora (5.78%)

Baja California Sur (5.70%)

Veracruz (4.93%)

Hidalgo (3.70%)

Campeche (3.53%)

En contraste, los estados donde los productos resultaron más costosos son:

Estado de México ($2,450.00)

Colima ($2,369.00)

Nayarit ($2,292.00)

Durango ($2,277.00)

Zacatecas ($2,269.00)

Entre los alimentos más encarecidos destacan: el chile poblano, que subió 15.47% (de $71.38 a $82.42), la papa, con un alza de 13.22% (de $38.09 a $43.13), la sal de mesa (6.42%), la pasta para sopa (4.15%) y el papel higiénico (3.14%).

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Inflación alimentaria y repercusiones en los hogares mexicanos

De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, la reciente decisión del Banco de México de reducir la tasa de interés, basada en una supuesta disminución de la inflación en México, ha generado controversia.

Mientras el índice general se sitúa en 4.45%, la cifra de la alimentaria anual alcanza 8.29%, afectando a las familias que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de productos.

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Las zonas rurales son las que reportan mayores repercusiones, con una línea de pobreza alimentaria de 6.3%, comparada con el 5.7% en áreas urbanas.

Actualmente, cerca del 40% de las familias mexicanas enfrentan dificultades serias para cubrir su manutención y acceder a alimentos nutritivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista enfatizó que la ciudadanía no elige una dieta deficiente, sino que el poder adquisitivo ha disminuido y los precios suben constantemente, dificultando el acceso a víveres de calidad.

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INEGI calcula que una persona requiere alrededor de 2 mil 600 pesos mensuales para cubrir sus necesidades alimentarias. Para un hogar promedio de cuatro integrantes, se necesitan al menos $10 mil 400 al mes solo para comida.

Brecha entre programas oficiales y realidad cotidiana

La diferencia entre los precios de la canasta básica monitoreada por ANPEC (44 productos 2 mil 100 pesos) y la del PACIC (24 productos, 910 pesos) pone en tema de conversación la brecha entre los programas gubernamentales y la experiencia diaria de los consumidores.

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Según la organización, serían necesarias 11 canastas PACIC o 5 de su propio cálculo para cubrir los requerimientos mensuales de una familia.

Asimismo, la calificadora internacional S&P Global Ratings ha cambiado la perspectiva económica del país de estable a negativa, advirtiendo sobre bajo crecimiento, mayor deuda y presión fiscal.

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Durante el primer trimestre de 2026, el crecimiento económico fue apenas de 0.8%, en un entorno de inversión limitada y persistente inflación, lo que configura un escenario de “estanflación” y amenaza con agravar la recesión.

Actualmente, cerca del 40% de las familias mexicanas (unos 15 millones de hogares) enfrentan dificultades serias para cubrir su manutención y acceder a alimentos nutritivos.

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