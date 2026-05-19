México Deportes

Obed Vargas reacciona a la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

El joven mediocampista reconoció públicamente la admiración que siente por el atacante francés

Guardar
Google icon
(Instagram/ @obed.vargas)
(Instagram/ @obed.vargas)

La salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid no solo provocó reacciones entre la afición rojiblanca, también generó mensajes emotivos dentro del propio entorno del club.

Uno de ellos fue el del mexicano Obed Vargas, quien dedicó unas palabras al delantero francés y reconoció la influencia que tuvo para acercarlo al conjunto colchonero desde sus primeros años como aficionado.

PUBLICIDAD

El joven mediocampista reconoció públicamente la admiración que siente por el atacante francés y destacó la huella que dejó tanto dentro como fuera de la cancha durante su etapa con el conjunto colchonero.

“Le deseo lo mejor, por él soy del Atlético”, expresó Vargas al hablar sobre la salida del campeón del mundo.

PUBLICIDAD

El francés fue uno de los referentes futbolísticos del mexicano

El vínculo entre Obed Vargas y Griezmann surgió en el Mundial de Clubes 2025, tras un emotivo intercambio de camisetas entre ambos jugadores. (Instagram/ @atleticodemadrid)
El vínculo entre Obed Vargas y Griezmann surgió en el Mundial de Clubes 2025, tras un emotivo intercambio de camisetas entre ambos jugadores. (Instagram/ @atleticodemadrid)

Desde antes de integrarse a la dinámica del conjunto colchonero, Obed ya había manifestado su admiración por Griezmann.

El mexicano lo consideraba uno de sus referentes y veía lejana la posibilidad de compartir equipo con él en algún momento de su carrera.

Con el paso de la temporada, ambos coincidieron dentro de la institución española, situación que representó un episodio importante para el desarrollo del futbolista mexicano, quien continúa buscando consolidarse en el futbol europeo.

La salida de Griezmann marca el cierre de una etapa destacada con el Atlético de Madrid, club con el que se convirtió en el máximo goleador histórico y donde tuvo un papel determinante en varios de los momentos más importantes del equipo en los últimos años.

Temas Relacionados

Obed VargasAntoine GriezmannAtlético de Madridmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Enrique Meza celebra que la final de la Liga MX sea entre técnicos mexicanos: da su pronostico

El histórico exentrenador de Cruz Azul destacó el duelo entre Joel Huiqui y Efraín Juárez en la final del Clausura 2026

Enrique Meza celebra que la final de la Liga MX sea entre técnicos mexicanos: da su pronostico

Cinta de Oro explota en plena función y derriba de un fuerte puñetazo a un aficionado en Chiapas

El video viral mostró el momento exacto en que el exluchador de WWE golpeó a un fanático que subió al cuadrilátero durante una función en San Roque

Cinta de Oro explota en plena función y derriba de un fuerte puñetazo a un aficionado en Chiapas

Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y evitar fraudes

Expertos sugieren analizar cuidadosamente cada plataforma descargada y privilegiar instalar solo herramientas verificadas

Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y evitar fraudes

Víctor Velázquez revela la condición para que Joel Huiqui se quede en Cruz Azul

El joven entrenador tomó el mando del equipo cementero en la última jornada de la Fase Regular

Víctor Velázquez revela la condición para que Joel Huiqui se quede en Cruz Azul

Piloto mexicano Pato O’Ward sufre fuerte accidente durante práctica de las 500 Millas de Indianápolis

El incidente obligó a detener momentáneamente la sesión mientras los equipos de seguridad y asistencia médica atendían a los pilotos involucrados

Piloto mexicano Pato O’Ward sufre fuerte accidente durante práctica de las 500 Millas de Indianápolis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obispo de Cuernavaca denunció cobro de piso y amenazas del crimen organizado en Morelos

Obispo de Cuernavaca denunció cobro de piso y amenazas del crimen organizado en Morelos

Violencia en Sinaloa no se detiene: ataque armado en tienda de abarrotes de Culiacán deja dos mujeres muertas y tres heridos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de mayo: detienen a mexicanos que intentaban cruzar a EEUU por drenaje

De 38 acusados por EEUU en la red de Los Chapitos, seis están muertos y 12 ya fueron detenidos

EEUU contra el Cártel de Sinaloa: las fechas clave de las audiencias de Los Chapitos, Mayo Zambada y otros señalados

ENTRETENIMIENTO

Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón”

Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón”

Pepillo Origel arremete contra Cristian Castro por desplante en la Feria de San Marcos

Alejandra Ávalos duda de la supuesta gravedad de Luis Miguel: “Yo no creo nada”

Ulises de la Torre defiende haberse convertido en taquero tras años en la televisión: “Cualquier trabajo legal es digno”

El secreto detrás de las ‘aguas locas’ que hacía el Loco Valdés: esto reveló su amigo Alejandro Suárez

DEPORTES

Enrique Meza celebra que la final de la Liga MX sea entre técnicos mexicanos: da su pronostico

Enrique Meza celebra que la final de la Liga MX sea entre técnicos mexicanos: da su pronostico

Cinta de Oro explota en plena función y derriba de un fuerte puñetazo a un aficionado en Chiapas

Policía advierte sobre apps falsas para ver el Mundial 2026 y evitar fraudes

Víctor Velázquez revela la condición para que Joel Huiqui se quede en Cruz Azul

Piloto mexicano Pato O’Ward sufre fuerte accidente durante práctica de las 500 Millas de Indianápolis