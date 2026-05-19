Obed Vargas reacciona a la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

(Instagram/ @obed.vargas)

La salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid no solo provocó reacciones entre la afición rojiblanca, también generó mensajes emotivos dentro del propio entorno del club.

Uno de ellos fue el del mexicano Obed Vargas, quien dedicó unas palabras al delantero francés y reconoció la influencia que tuvo para acercarlo al conjunto colchonero desde sus primeros años como aficionado.

PUBLICIDAD

El joven mediocampista reconoció públicamente la admiración que siente por el atacante francés y destacó la huella que dejó tanto dentro como fuera de la cancha durante su etapa con el conjunto colchonero.

“Le deseo lo mejor, por él soy del Atlético”, expresó Vargas al hablar sobre la salida del campeón del mundo.

PUBLICIDAD

El francés fue uno de los referentes futbolísticos del mexicano

El vínculo entre Obed Vargas y Griezmann surgió en el Mundial de Clubes 2025, tras un emotivo intercambio de camisetas entre ambos jugadores. (Instagram/ @atleticodemadrid)

Desde antes de integrarse a la dinámica del conjunto colchonero, Obed ya había manifestado su admiración por Griezmann.

El mexicano lo consideraba uno de sus referentes y veía lejana la posibilidad de compartir equipo con él en algún momento de su carrera.

PUBLICIDAD

Con el paso de la temporada, ambos coincidieron dentro de la institución española, situación que representó un episodio importante para el desarrollo del futbolista mexicano, quien continúa buscando consolidarse en el futbol europeo.

La salida de Griezmann marca el cierre de una etapa destacada con el Atlético de Madrid, club con el que se convirtió en el máximo goleador histórico y donde tuvo un papel determinante en varios de los momentos más importantes del equipo en los últimos años.

PUBLICIDAD