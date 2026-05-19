Madres buscadoras localizan cuerpos de mujeres desaparecidas en Mazatlán, Sinaloa

Integrantes de un colectivo hallaron los restos de dos mujeres en un pozo situado en la colonia El Castillo, al sur de Mazatlán, Sinaloa, durante labores de rastreo efectuadas los días 16 y 17 de mayo. Crédito: Especial

Las madres buscadoras de Mazatlán lograron localizar los restos de dos mujeres en un pozo ubicado en la colonia El Castillo, al sur de la ciudad, durante las jornadas del 16 y 17 de mayo. Las víctimas, aún sin identificar de forma oficial, habrían sido vistas por última vez en noviembre de 2025 al salir de un supermercado en la colonia Palos Prietos.

El hallazgo fue difundido por integrantes del colectivo “Por las Voces sin Justicia” mediante sus redes sociales, quienes solicitaron a la ciudadanía compartir la información para facilitar la localización de los familiares de ambas mujeres.

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“Lamentamos profundamente este hallazgo. Al mismo tiempo, agradecemos haber podido localizar estos dos positivos, esperando que puedan regresar con sus familias y brindarles un poco de verdad y paz dentro de tanto dolor”, expresó la organización.

Según el comunicado difundido, la primera mujer portaba pantalón azul con roturas en las piernas, blusa blanca o beige de tirantes, así como zapatos Converse color negro con blanco de plataforma. Mientras que la segunda víctima vestía short tipo pants, camisa de rayas negras con blanco y huaraches de color negro.

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Integrantes de un colectivo hallaron los restos de dos mujeres en un pozo situado en la colonia El Castillo, al sur de Mazatlán, Sinaloa, durante labores de rastreo efectuadas los días 16 y 17 de mayo. Crédito: Especial

Las integrantes del colectivo insistieron en que cualquier información aportada por la población puede ser clave para la identificación oficial de las víctimas, por lo que invitaron a quienes tuvieran datos relevantes a comunicarse directamente con Por las Voces sin Justicia al número 669 326 2089.

Asimismo, remarcaron que cada hallazgo representa una oportunidad de verdad para las familias que siguen esperando respuestas.

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El proceso de identificación en manos de la Fiscalía

Tras la extracción de los cuerpos del pozo, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las primeras diligencias en el lugar. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los análisis periciales correspondientes.

Según informaron las autoridades, la identificación de las mujeres dependerá de pruebas de genética forense. Solo tras estos estudios se podrá confirmar su identidad y proceder a la entrega a sus familias.

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Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe mencionar que las jornadas de búsqueda se llevaron a cabo con el acompañamiento de integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Zona Sur, así como de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Policía Estatal.

En los mismos días, el colectivo "Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos" desarrolló otra jornada de rastreo en un predio cercano a la comunidad de Miravalles, al norte de Mazatlán. En ese operativo, localizaron restos óseos que presuntamente correspondían a un hombre.

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El personal de la Dirección General de Investigación levantó los restos y los trasladó también al Servicio Médico Forense para los análisis correspondientes. Con estos hallazgos, los colectivos reiteraron la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda y la coordinación entre autoridades y familiares.