México

Golpe de calor: señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas

Durante los días de calor extremo, el cuerpo enfrenta desafíos que pueden poner en riesgo la salud de cualquier persona

Guardar
Hombre mexicano con rostro y cuello enrojecidos se sienta en la acera junto a una pared, con una botella de agua. Personas y un taxi amarillo en el fondo borroso.
Recomendaciones para evitar el golpe de calor durante jornadas de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El golpe de calor representa una de las emergencias médicas más graves asociadas a la exposición a temperaturas elevadas. Esta afección puede derivar rápidamente en daños severos en órganos vitales e incluso la muerte, si no se recibe tratamiento inmediato.

Cualquier persona expuesta a un ambiente caluroso o a un aumento brusco de la temperatura ambiente puede estar en riesgo. Por ello resulta fundamental reconocer los signos de alerta y actuar con rapidez, ya que el desenlace puede depender de la prontitud de la respuesta.

Qué es el golpe de calor y cómo se desencadena

El golpe de calor se produce cuando la temperatura corporal central alcanza los 40 °C o más.

Según datos de la Mayo Clinic, el origen puede ser la exposición directa a temperaturas elevadas o la realización de esfuerzo físico prolongado en entornos calurosos.

El cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, lo que genera un sobrecalentamiento peligroso.

La progresión hacia esta situación suele ser gradual. Primero se presenta agotamiento, seguido de una pérdida de eficiencia en los mecanismos de enfriamiento del organismo, como la sudoración. La evolución puede ser rápida y, si no se interviene, el resultado puede ser fatal.

Síntomas de alarma y cómo identificarlos

La SSC CDMX advierte que los primeros indicios pueden ser sutiles, como el mareo y el dolor de cabeza fuerte. Estos síntomas pueden progresar rápidamente a cuadros más graves, donde aparecen confusión, piel roja y muy caliente, así como náuseas o vómitos.

Reconocer estos signos desde el inicio es fundamental. La autoridad recomienda prestar especial atención en días con temperaturas inusualmente altas, como los vividos durante la reciente ola de calor en la capital.

Folleto con personajes animados: abuela, mujer y niño bebiendo agua en un banco. Proporciona consejos para prevenir el golpe de calor. Incluye logotipos de CDMX y SSC
Este folleto ilustra las medidas de seguridad emitidas por la SSC para prevenir el golpe de calor. (Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México)

Medidas de prevención recomendadas por autoridades sanitarias

La SSC CDMX ha difundido una serie de recomendaciones preventivas para minimizar el riesgo de golpe de calor.

Entre las principales acciones recomendadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para prevenir el golpe de calor, destacan las siguientes:

  • Beber agua frecuentemente, incluso sin tener sed.
  • Usar ropa ligera y de colores claros, preferentemente de algodón o lino, para facilitar la transpiración.
  • Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.
  • Ventilar hogares y espacios cerrados para reducir el calor acumulado.

Estas medidas ayudan a mantener la temperatura corporal bajo control y disminuyen el riesgo de complicaciones graves durante los días de altas temperaturas.

Atención especial a los grupos vulnerables

La campaña de prevención puesta en marcha por la SSC CDMX, debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días, hace hincapié en la protección de los grupos más vulnerables: niños y adultos mayores.

Se aconseja ofrecerles agua de manera constante y no dejarlos solos en vehículos estacionados bajo ninguna circunstancia, ya que la temperatura en el interior puede incrementarse peligrosamente en pocos minutos.

La autoridad recuerda que los efectos del golpe de calor pueden agravarse con mayor rapidez en estas poblaciones, por lo que la vigilancia debe ser constante durante los días de calor extremo.

Qué hacer ante una emergencia

Si una persona presenta signos de golpe de calor, la indicación es contactar de inmediato a los servicios de emergencia a través de la App Mi Policía o llamando al 911.

Mientras se espera la llegada de atención médica, la recomendación es trasladar al afectado a un lugar fresco, retirarle el exceso de ropa y aplicar agua fría para intentar bajar su temperatura corporal.

La intervención rápida puede marcar la diferencia entre una recuperación total y la aparición de secuelas graves o incluso la muerte.

Una botella transparente sirve agua en un vaso - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades recomiendan beber agua frecuentemente en temporada de calor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo y prevención

De acuerdo con la Mayo Clinic, ciertos medicamentos, como betabloqueadores, diuréticos, antidepresivos y antipsicóticos, pueden aumentar la vulnerabilidad al golpe de calor.

Además, la falta de aclimatación al clima cálido tras una ola de calor o al llegar a una región con altas temperaturas incrementa el riesgo.

Las personas con enfermedades crónicas o quienes realizan actividades físicas intensas deben extremar los cuidados.

La SSC CDMX recomienda ajustar actividades y rutinas según las condiciones climáticas, priorizando la hidratación, el descanso y la protección solar durante los días más calurosos.

Consejos clave para evitar complicaciones

El golpe de calor es una afección prevenible si se siguen las recomendaciones de las autoridades y se presta atención a los síntomas de alarma.

Hidratarse adecuadamente, evitar la exposición solar directa y ventilar los espacios cerrados son medidas simples que pueden salvar vidas.

El llamado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana busca que la población disfrute de la temporada de calor con responsabilidad, minimizando los riesgos asociados a las altas temperaturas y protegiendo especialmente a los más vulnerables.

Temas Relacionados

Golpe De CalorContingencia ambientalSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 27 de abril

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 27 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 27 de abril

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 27 de abril

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco uno tiene antecedentes penales

Sigue las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco uno tiene antecedentes penales

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Temblor hoy 27 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 27 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco uno tiene antecedentes penales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de abril: detienen a dos hombres por robo a tienda en Polanco uno tiene antecedentes penales

Desarticulan grupo criminal “Los Ingobernables” en Puebla

Ataque armado contra Guardia Civil deja un presunto criminal muerto en San Luis Potosí

Detienen a 14 personas y aseguran metanfetamina tras cuatro cateos en Querétaro

Detienen a cinco personas con armas largas y metanfetamina en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Supernova Génesis 2026: estos fueron los campeones de todas las peleas de box

Así fue el emotivo mensaje de despedida de Alana Flores tras retirarse del boxeo: “Algo que amo tanto hoy me hace daño”

Alana Flores se retira del boxeo luego de perder contra Flor Vigna en Supernova Génesis

DEPORTES

Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

Revivirán el histórico Estadio Neza 86 con exposición colectiva rumbo al Mundial 2026

Así reaccionó Aaron Mercury tras derrotar por nocaut a Mario Bautista en el primer round de Supernova Génesis

Así recordó Joel Huiqui su jugada histórica al debutar como entrenador de Cruz Azul : “La Liguilla no está muertinha”

Supernova Génesis: Flor Vigna vence a Alana Flores y se lleva el campeonato

Supernova Génesis 2026: estos fueron los campeones de todas las peleas de box