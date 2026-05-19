México

Pepillo Origel arremete contra Cristian Castro por desplante en la Feria de San Marcos

El comunicador narró en el programa ‘Con permiso’ una amarga experiencia con el hijo de Verónica Castro

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Un montaje muestra a Pepillo Origel en primer plano con la mano en la barbilla y a Cristian Castro sonriendo en un círculo naranja en la esquina superior derecha
El presentador Pepillo Origel expresó su descontento hacia Cristian Castro después de que el cantante lo ignorara durante un concierto. (YouTube / Instagram)

La visita de Juan José Origel al concierto de Cristian Castro en la Feria de San Marcos terminó convertida en una anécdota incómoda que el conductor ventiló públicamente durante el programa Con Permiso. El periodista de espectáculos relató que vivió un desplante del intérprete mientras se encontraba en una zona cercana al escenario del palenque en Aguascalientes.

Pepillo revela que fue ignorado por Cristian Castro

Origel comparó la actitud de Castro con la cercanía que, según recordó, ha tenido con otros artistas en este tipo de eventos. “Antes tú ibas a los palenques y aquí andaba el cantante”, comentó durante la emisión. Incluso mencionó encuentros con figuras como Vicente Fernández, Ana Gabriel y Luis Miguel, quienes, afirmó, sí convivían con el público y personalidades invitadas.

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Sobre el comportamiento de Cristian Castro, Pepillo fue directo: “Ni me peló, ni me volteó a ver, ni nada”. El conductor reconoció que no mantiene amistad con el cantante, aunque admitió que esperaba al menos un gesto cordial durante el show.

Un cantante de pie en un escenario bajo luces azules, frente a una gran audiencia en un recinto. Se ven siluetas de personas en primer plano
El reconocido cantante Cristian Castro ofrece una vibrante actuación ante una multitud entusiasta en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. (Con permiso: YouTube / Captura de pantalla)

La conversación en el programa también exhibió otro momento que llamó la atención de Origel. Según contó, el exfutbolista Luis Roberto Alves Zague envió un enorme ramo de rosas al cantante, detalle que sí recibió respuesta inmediata. “Lo mandaron bajar y sentarlo”, relató Pepillo, insinuando que hubo preferencias dentro del evento.

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Pese al desencuentro, el periodista reconoció la calidad vocal del intérprete de Azul. “Tiene una voz extraordinaria”, dijo, aunque admitió que no domina gran parte de su repertorio. También reveló que asistió al concierto esperando escuchar más canciones de José José, especialmente por la cercanía del Día de las Madres.

Sin embargo, el tema que esperaba escuchar llegó hasta el cierre de la madrugada. “Como a las dos y media va cantando El Triste”, comentó entre bromas, dejando claro su descontento por la larga espera.

Cristian Castro Verónica Castro
Cristian Castro escribió un emotivo tema a Verónica Castro, canción que conmovió a la actriz durante una interpretación en vivo (Foto: Instagram)

Distanciamiento entre Cristian Castro y Verónica Castro

El episodio ocurre en medio de la tensión pública entre Cristian Castro y su madre, Verónica Castro, quien recientemente confirmó que ambos mantienen poca comunicación.

“Yo no le he hablado, ni él tampoco. Entonces las aguas están tibias, digamos, están en stand-by”, declaró la actriz al programa Ventaneando. La artista también dejó entrever que espera nuevas controversias relacionadas con su hijo: “Yo me lavo las manos como Pilatos”.

La molestia de Verónica Castro surgió tras la polémica relación sentimental del cantante con la productora Victoria Kühne y por la ausencia de una felicitación personal durante el Día de las Madres. La actriz reveló que solo recibió flores, gesto que criticó públicamente.

Aunque la relación atraviesa un momento complicado, la actriz dejó claro que sigue pendiente de Cristian. “Es mi hijo. Tengo que pasar esta y todas las que vengan”, expresó.

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