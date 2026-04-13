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Sin color ni letreros, Línea 2 del Metro CDMX avanza en su remodelación

Personal del STC mantiene cerrada la estación San Antonio Abad por obras para mejorar el servicio de la línea azul

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Pasillo subterráneo del Metro CDMX. Muros de concreto, techo bajo con cables y tuberías, suelo de baldosas oscuras con marcas amarillas. Una puerta metálica y dos personas caminando
Una vista del avance en la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX, donde se aprecian muros y pasillos con indicaciones de trabajo en curso en la infraestructura de transporte. (Cortesía FB/ SNT: Movilidad Urbana)

El Gobierno de la Ciudad de México junto con el Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) avanzan en la remodelación de la Línea 2, luego de que las autoridades revelaran la fecha para la finalización de la intervención rumbo al Mundial 2026, personal aceleró los trabajos para entregarla en la fecha prevista.

Debido a que el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX no ha sido suspendido en su totalidad, los usuarios de esta ruta han tenido que lidiar con las complicaciones de esta obra, pues debido a las intervenciones en algunas estaciones han tenido que retirar los letreros y señaléticas.

Gran parte de las estaciones de la línea azul del Metro CDMX presentan afectaciones por la falta de letreros que orienten a los pasajeros sobre la dirección y transbordos, una de la estación que evidencia la situación es Bellas Artes.

Pasillo en remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX con barandilla metálica, suelo de concreto, barriles naranjas de construcción y operarios al fondo
Vista de los avances en la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX, mostrando una nueva barandilla y zonas con barreras de construcción. (Cortesía FB/ SNT: Movilidad Urbana)

Avanza la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX

Recientemente, la cuenta SNT Movilidad Urbana compartió imágenes a Infobae México de cómo se ven varias estaciones de la Línea 2, tanto estaciones subterráneas como al exterior, las cuales han sido intervenidas.

Sobresale que en varias estaciones ya retiraron mamparas y losetas, en la estación San Antonio Abad también retiraron letreros y detalles de la fachada exterior, ya que esta será reconstruida para adecuarse a las obras de la Calzada Flotante de Tlalpan.

Cabe recordar que, durante la fase inicial del proyecto en marzo, se realizaron tareas de ingeniería básica, estudios y demoliciones. En abril, las intervenciones se enfocan en acabados mayores, topografía y colocación de nuevos materiales, considerados los trabajos de mayor alcance dentro del cronograma presentado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Vista desde el interior de la estación de metro Antonio Abad, mostrando obras de construcción con un trabajador, barreras naranjas y un edificio de ladrillo al fondo
Los trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro CDMX continúan, mostrando la estación Antonio Abad con un trabajador y barreras de construcción en el exterior. (Cortesía FB/ SNT: Movilidad Urbana)

¿Cuándo termina la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX?

La remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX concluirá el 31 de mayo de 2026, fecha límite establecida para entregar todas las estaciones renovadas antes de la inauguración de la Copa Mundial 2026 el 11 de junio. De acuerdo con Adrián Rubalcava, director del STC Metro, el proyecto contempla una inversión de mil 500 millones de pesos provenientes de la federación, destinados a modernizar trenes, mejorar la infraestructura y garantizar un mejor servicio a los usuarios.

El esquema de trabajo implementado prevé un incremento de la flota operativa de 28 a 32 trenes, así como el reemplazo de baleros dañados, revisión de sistemas eléctricos y mejoras en los diferenciales de los ejes de rodamiento. Además, se sustituyen las zapatas sintéticas y se inspeccionan los frenos, medidas que, según el STC Metro, permitirán reducir los tiempos de espera y elevar la frecuencia de paso.

Vista de un pasillo subterráneo oscuro con personas caminando; a la izquierda, una barandilla metálica, a la derecha, una pared con estructuras metálicas y un cartel de obras
Pasajeros transitan por el área de la Línea 2 del Metro CDMX mientras continúan los trabajos de remodelación de la infraestructura. (Cortesía FB/ SNT: Movilidad Urbana)

Se renovará la imagen interior de los trenes mediante la instalación de nueva iluminación, cambio de pisos y sustitución de vidrios para asegurar mayor limpieza y brindar una experiencia más cómoda a los usuarios. El director del Metro CDMX confirmó que la renovación incluye la corrección de fallas previas en el sistema de iluminación, problema presente en varias unidades de la Línea 2.

En mayo se efectuarán trabajos menores de señalética, pintura y detalles finales. Las autoridades insisten en que la obra no se retrasará más allá del plazo anunciado, con el fin de que la Línea 2 cuente con estaciones completamente modernizadas al iniciar el flujo turístico asociado al Mundial 2026 en la capital.

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