Japón busca estudiantes mexicanos: esto necesitas para aplicar a alguna de sus universidades

La beca MEXT permite cursar licenciaturas, posgrados, carreras técnicas y especializadas en universidades japonesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT) convoca a jóvenes mexicanas y mexicanos a participar en su programa anual de becas de estudio, cuyas postulaciones están abiertas de abril a junio cada año.

La Embajada de Japón en México informó el pasado 13 de mayo que estos apoyos ofrecen la oportunidad de cursar desde carreras técnicas o especializadas hasta licenciaturas y posgrados en universidades japonesas, con una duración que varía de dos a siete años según el nivel académico elegido y el área de estudios.

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Los cursos en Japón pueden extenderse hasta siete años según el programa y lo estudiado

La duración de las becas varía entre dos y siete años, dependiendo del nivel académico y la disciplina elegida. ECONOMIA JAPÓN INTERNACIONAL ASIA

En el caso de la beca de licenciatura, esta tiene una duración de cinco años e incluye un año destinado exclusivamente al aprendizaje del idioma japonés antes de iniciar la carrera universitaria, periodo que se amplía a siete años para quienes opten por medicina, odontología o veterinaria.

La beca del Colegio Tecnológico es por cuatro años —también con el primer año dedicado al estudio del japonés— y está dirigida a áreas de ingeniería mecánica, electrónica, arquitectura, materiales y disciplinas afines.

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Para la Escuela de Formación Especializada, se contemplan tres años de apoyo, considerando igualmente el aprendizaje del idioma y permitiendo elegir entre siete ramas académicas, que incluyen tecnología, nutrición, educación, negocios, moda, economía doméstica y diversas especializaciones culturales.

Requisitos para los interesados incluyen edad y certificación de idiomas

Todos los aspirantes deben acreditar dominio avanzado del inglés. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA/Archivo

Para postular a cualquiera de estos niveles, los solicitantes deben ser de nacionalidad mexicana, menores de 25 años al 1 de abril del siguiente año al de la solicitud en el caso de carreras técnicas y licenciaturas, y menores de 35 años para posgrado.

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Se exige acreditar inglés avanzado con puntajes mínimos equivalentes a 6.5 en el IELTS académico, nivel B2 en el First Certificate in English (FCE) o superior en Cambridge, 550 puntos en TOEFL ITP o 90 puntos en TOEFL iBT.

El promedio es un requisito en el programa y la continuidad de los temas

El proceso de selección incluye exámenes de idioma japonés, inglés, matemáticas y ciencias exactas, según el programa elegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Japón en México especificó que para aplicar es indispensable haber terminado la preparatoria o equivalente con promedio mínimo de 8.0 para escuelas técnicas, tecnológicas y licenciatura, y estar titulado con ese promedio en licenciatura para los posgrados.

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Todas las áreas de estudio están permitidas en licenciatura y posgrado, con la condición de que en el posgrado se relacionen con los estudios previos. El programa excluye materias relacionadas con artes tradicionales japonesas como teatro Kabuki, danza tradicional, artes marciales y similares.

El concurso implica la realización de exámenes de idioma japonés, inglés, matemáticas y, dependiendo del área académica, física, química o biología.

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Las pruebas varían entre las diferentes modalidades: quienes aspiren a licenciatura deben acreditar exámenes de matemáticas, física, química y biología; para el Colegio Tecnológico se requiere examen de matemáticas, física o química según la especialidad; los de Escuela de Formación Especializada presentan evaluaciones de japonés, inglés y matemáticas. Los aspirantes a posgrado rinden exámenes de inglés y japonés en México y, una vez en Japón, presentan los exámenes específicos para maestría o doctorado.

Durante estos periodos, todas las personas beneficiarias reciben formación en idioma japonés, ya que una de las condiciones de la beca MEXT es la disposición para cursar estudios exclusivamente en japonés. Además, se exige contar con buena salud física y mental como requisito general.

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