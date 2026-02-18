Japón planea seguir impulsando inversiones en México

Kozo Honsei, embajador de Japón en México, sonríe mientras habla desde un podio, durante la Fiesta Nacional de Japón 2026 en la Ciudad de México. (Luz Coello/ Infobae)

La relación entre México y Japón vive un momento de consolidación y dinamismo, evidenciado durante la reciente Fiesta Nacional de Japón celebrada en la Ciudad de México. El evento, que reunió a representantes diplomáticos, empresariales y miembros de la comunidad Nikkei, se convirtió en un escaparate de la fuerza de los lazos bilaterales, la cooperación institucional y la creciente integración cultural y económica entre ambos países.

La ceremonia, encabezada por el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, y el director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fernando González Saiffe, sirvió para reiterar el valor de una amistad de más de cuatrocientos años.

Honsei subrayó que “Japón y México son países amigos con una historia de más de cuatrocientos años de intercambios”, recordando que ambos han trabajado “estrechamente no solo en el ámbito bilateral, sino también en el multilateral para abordar desafíos mundiales como el desarme, la no proliferación, el cambio climático y la prevención de desastres”.

Fernando González Saiffe, Director General para Asia-Pacífico de SRE, participa activamente en un evento diplomático destacando la importancia de la relación México-Japón. (Luz Coello/ Infobae)

Socios estratégicos y visión de futuro

El embajador japonés mostró la visión optimista de su país respecto a la presencia de empresas en México. “Mientras se aseguren, pues, los aspectos fundamentales de un ambiente óptimo para los negocios, como la certeza jurídica, tenemos la intención de continuar impulsando la inversión japonesa aquí en México con el fin de contribuir a proyectos como Plan México o Hecho en México".

Durante su intervención, González Saiffe enfatizó el carácter estratégico de la alianza, construida “sobre todo por valores compartidos”. El funcionario afirmó: “Nuestra relación con Japón es un referente de cómo la diplomacia y la política exterior pueden traducirse en el bienestar tangible para nuestros pueblos”. Destacó que esta amistad se apoya en mecanismos institucionales que garantizan un diálogo fluido, certidumbre económica y cooperación bilateral efectiva.

La Diputada Federal Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) presidenta de la Comisión de Amistad México-Japón encabezó el brindis durante la Fiesta Nacional de Japón 2026 en CDMX (Luz Coello/ Infobae)

Ambos diplomáticos coincidieron en que la relación atraviesa una etapa de gran dinamismo. Las frecuentes visitas de alto nivel, los intercambios académicos y la colaboración técnica y científica enriquecen, según González Saiffe, “lo más importante, los lazos interpersonales y los contactos de persona a persona entre mexicanos y japoneses”.

Empresas japonesas y conectividad económica

Uno de los signos más visibles de esta integración es la presencia de más de mil seiscientas empresas japonesas en México, cifra que, en palabras de Honsei, es “la más alta entre los países de América Latina”. González Saiffe agradeció la confianza de las compañías niponas: “Gracias por creer en México, gracias por invertir en nuestro país”. Ambas partes destacaron que estas inversiones han generado cientos de miles de empleos y han contribuido a la formación del talento local.

El embajador japonés remarcó que estos logros son fruto de acuerdos como el Acuerdo de Asociación Económica y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Además, señaló que Japón fue el tercer mayor inversor en México durante el tercer trimestre del año pasado.

Una mesa llena de exquisitos postres y dulces japoneses, incluyendo wagashi y dango, se exhibe durante la Fiesta Nacional de Japón 2026 en la Ciudad de México (Luz Coello / Infobae)

Cultura, gastronomía y turismo

La cultura japonesa ha conquistado espacios en México, desde la gastronomía hasta el arte tradicional y la música. Honsei destacó la existencia de cerca de siete mil cuatrocientos restaurantes japoneses en el país, “la cuarta mayor cifra a nivel mundial”. Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de platillos elaborados con ingredientes importados de Japón, incluidos productos originarios de Fukushima y Miyagi.

El turismo bilateral atraviesa su mejor momento. González Saiffe celebró que “el año pasado más de doscientos mil mexicanos visitaron Japón”, cifra récord facilitada por la conectividad aérea directa entre Ciudad de México y Tokio. El embajador japonés invitó a los presentes a disfrutar tanto de los atractivos turísticos nipones como de los eventos culturales que tendrán lugar en México este año.

Comunidad Nikkei y nuevos hitos

La comunidad Nikkei (descendientes de japoneses) recibió un reconocimiento especial. Honsei expresó su “más sincero respeto y agradecimiento a la comunidad Nikkei, que ha sentado las bases de los lazos entre los pueblos de Japón y México”, tras recorrer catorce estados mexicanos para conocer su trabajo. Este año, la Asociación Mexicano-Japonesa celebra su 70 aniversario y se llevará a cabo en León el primer Congreso Nacional de los Nikkei. En 2027, se conmemorará el 130 aniversario de la primera inmigración japonesa a México.

Bebidas tradicionales de Japón, se exhiben con sus descripciones detalladas durante la Fiesta Nacional de Japón 2026 en la Ciudad de México. (Luz Coello/ Infobae)

Cooperación educativa y multilateralismo entre México y Japón

El ámbito académico y científico es otro pilar de la alianza. González Saiffe subrayó la importancia de programas como las becas Nichiboku que “acercan nuestras juventudes y comunidades universitarias”. También destacó la labor de JICA, la agencia japonesa de cooperación, que impulsa proyectos conjuntos en México.

En el plano internacional, México y Japón mantienen una “colaboración estrecha e histórica” en foros multilaterales. González Saiffe enumeró temas como el desarme, el desarrollo sostenible, la paz y la acción climática, y recalcó: “Nuestra convicción por el multilateralismo y el respeto al sistema internacional son preceptos fundamentales para enfrentar los desafíos contemporáneos”.

El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, reconoció la importancia del Mundial 2026 por el papel de su selección en el torneo de la FIFA (Luz Coello/ Infobae)

Deporte y futuro compartido

El deporte será un nuevo punto de encuentro este año, con la selección japonesa disputando su partido número mil en el Mundial de Futbol en Monterrey, lo que se espera impulse aún más el entendimiento y la amistad entre ambos países.

El cierre de la celebración dejó clara la voluntad de ambas naciones de mantener el rumbo.