Así puedes aprender japonés gratis y viendo anime desde México

El curso de japonés está dirigido a personas sin conocimientos previos o con nivel A1, facilitando la adquisición básica del idioma (Naruto: Ultimate Ninja Storm, de CyberConnect2)

Las personas que tienen interés en aprender el japonés como nuevo idioma pueden tomar un curso para familiarizarse con él.

El curso es gratuito y se imparte en línea, además de que es autodidacta —es decir, no es necesario conectarse a clases—.

La Fundación Japón (Kokusai Kōryū Kikin) indica que está enfocado en aprender a saludar como en el anime o manga.

Este es el mensaje que se puede leer en las redes sociales de dicha fundación:

“¿Te has imaginado disfrutar de tu anime favorito sin subtítulos? Inicia tu camino en el idioma japonés con el curso de autoaprendizaje ‘Japonés en el anime y el manga A1 – Saludos’

Acércate al idioma japonés de manera sencilla y divertida.

¿No sería fantástico comenzar tu camino en el idioma a través del anime y el manga? Si eres fan de alguno de ellos, ¡este curso es para ti!"

Los contenidos ponen énfasis en expresiones y presentaciones usadas habitualmente por personajes de anime y manga populares(X/@JapanEmb_Mexico)

¿Quiénes pueden tomar el curso de japonés?

Este curso está dirigido a personas que nunca han estudiado japonés, o que cuenten con un nivel A1.

El contenido se enfoca en aprender varias expresiones y formas de presentación que usan los personajes de anime y manga.

De acuerdo con la plataforma, el tiempo de estudio es de una hora, aunque la duración es de tres meses.

Se describe como “un curso corto que permite acercarse de manera informal al japonés”

Cómo tomar el curso Japonés en el anime y manga

(La plataforma Minato alberga el curso ‘Japonés en el anime y el manga A1 – Saludos’, accesible tras crear una cuenta y registrarse.(Captura de pantalla/minato-jf.jp)

Asegúrate de contar con una computadora

Ingresa a la plataforma Minato en este enlace: https://minato-jf.jp/CourseDetail/Index/KC25_ANMS_A100_ES02

Crea una cuenta y confirma el registro

Tips para aprender japonés de forma autodidacta

Dedica tiempo cada día a practicar la escritura de los silabarios hiragana y katakana para familiarizarte con la base del idioma.

Consulta aplicaciones móviles para crear tarjetas de memoria con vocabulario y kanji.

Entre los consejos, destacan ver anime subtitulado, intercambiar mensajes con hablantes nativos y leer manga para mejorar el vocabulario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escucha música japonesa y trata de seguir las letras leyendo la romanización y luego la versión en japonés.

Cambia el idioma de tu celular o redes sociales a japonés para exponerte a frases cotidianas.

Busca canales de YouTube orientados a hispanohablantes que enseñen japonés desde cero.

Ve anime, dramas o películas en japonés con subtítulos primero en español y, cuando avances, en japonés.

Intercambia mensajes por redes sociales o apps de intercambio de idiomas con hablantes nativos de Japón.

Lee manga o libros infantiles japoneses para mejorar tu comprensión lectora y ampliar vocabulario.

Sigue cuentas de X, Instagram o TikTok que compartan frases, memes y contenido sencillo en japonés.

Etiqueta objetos de tu casa con su nombre en japonés para recordarlos visualmente cada día.

Crea canciones, rimas o juegos de palabras con el vocabulario nuevo para memorizarlo mejor.

Prepara recetas japonesas leyendo las instrucciones en japonés y aprendiendo los ingredientes.

Participa en foros, servidores de Discord o grupos de Facebook dedicados al aprendizaje del japonés.