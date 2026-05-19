Así quedó la estación Universidad del Metro CDMX: usuarios acusan que la “brugadizaron” pintando andenes de morado

Así luce la remodelación y nueva pintura de la estación Universidad de la Línea 3 (Captura X/ redes sociales)

Como parte de las remodelaciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), en la terminal Universidad de la Línea 3 empezaron trabajos de pintura y obra civil para darle un nuevo aspecto a la estación ubicada a un costado del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En medio del malestar general de los usuarios por los trabajos, en redes sociales filtraron imágenes de cómo luce el nuevo andén de la terminal Universidad, lo que desató críticas.

Recientemente en redes sociales se dio a conocer imágenes del nuevo aspecto de la zona de andenes en Universidad, y sobresalió que la pintura que colocaron es la que se ha visto en diferentes puntos de la capital, morado y rosa, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

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El paradero de Universidad presenta un nuevo aspecto debido a las remodelaciones en curso, afectando la vialidad y los espacios verdes circundantes. (Luz Coello/ Infobae México)

El gobierno de Clara Brugada empezó a “ajolotizar” las calles de la capital, eligió el ajolote como imagen visual de las calles, obras, puentes peatonales y más en la ciudad, y esta situación ya llegó a las instalaciones del Metro CDMX, según acusaron los usuarios.

Denuncian que andén del Metro Universidad fue “brugarizado”

Denunciaron que la estación Universidad fue "brugarizada" (X/ @presagiofunesto)

A través de redes sociales, un usuario compartió una fotografía en la que se puede apreciar que la zona del andén que está siendo intervenido ya fue pintado color rosa, y en el exterior del paradero de Universidad, ya instalaron postes y vallas color morado, por lo que denunciaron que “brugarizaron” las instalaciones.

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Antes de la remodelación, la estación Universidad se caracterizó por tener emblemas, imágenes y frases relacionadas con los movimientos sociales surgidos por la comunidad estudiantil de la UNAM, ahora, estas leyendas y pintas de manifestaciones recientes fueron borradas.

Comunidad estudiantil exige un mejor Metro CDMX

La remodelación de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México enfrenta protestas estudiantiles constantes y han realizado acceso gratuito forzado en la estación Universidad, luego de que Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, presumiera públicamente los avances en las obras de modernización iniciadas el lunes 27 de abril.

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La estación Universidad del Metro de Medellín muestra su renovado aspecto con pintura fresca en sus estructuras superiores e iluminación. (X/ @MexinuMcCloud)

Grafitis en varios colores adornan una pared con nueva pintura en la Estación Universidad, mostrando el estado actual de sus instalaciones. (X/ @MexinuMcCloud)

El funcionario aseguró que las mejoras realizadas buscan dejar instalaciones más seguras, ordenadas y funcionales para los usuarios y que permanecerán después de la Copa Mundial 2026, según declaró en redes sociales.

La supervisión de los trabajos, en la que participaron representantes de la empresa responsable de la obra y el equipo técnico del Metro CDMX, ocurrió en medio de constantes fallas y retrasos en el servicio, situación que ha generado molestia entre usuarios, principalmente alumnos de la UNAM.

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