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Beca Rita Cetina 2026: cuándo cae el primer depósito de $2,500 tras recibir tu tarjeta

El depósito del programa es para el apoyo de uniformes y útiles escolares

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Los nuevos beneficiarios que se registraron durante marzo a la Beca Rita Cetina ya comenzaron a recoger su tarjeta del Banco Bienestar donde recibirán el depósito que entregará el programa. (Foto: Cortesía)
Los nuevos beneficiarios que se registraron durante marzo a la Beca Rita Cetina ya comenzaron a recoger su tarjeta del Banco Bienestar donde recibirán el depósito que entregará el programa. (Foto: Cortesía)

Los nuevos beneficiarios de primaria que se sumaron a la Beca Rita Cetina ya comenzaron a recibir la tarjeta del Banco Bienestar, el instrumento a través del cual accederán al apoyo económico del programa. La iniciativa, que originalmente se limitaba a estudiantes de secundaria, amplió su cobertura a alumnos de primaria mediante una convocatoria reciente.

La meta planteada es ambiciosa: alcanzar a la totalidad de los estudiantes que asisten a escuelas públicas en el país. De esta manera, el programa busca asegurar que ningún alumno quede excluido del beneficio, independientemente del nivel educativo en el que se encuentre.

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Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

¿Cuándo cae el primer depósito de 2 mil 500 a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

El primer depósito para quienes ingresaron al programa en marzo de 2026 será de 2,500 pesos, un monto que se entregará directamente en la cuenta de cada beneficiario. El calendario oficial establece que este primer pago se realizará en agosto de 2026, antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

Este apoyo, canalizado sin intermediarios, tiene como objetivo específico facilitar la adquisición de uniformes y útiles escolares. Así, las familias contarán con un recurso adicional para cubrir los gastos esenciales que implica el arranque de clases.

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La Beca Rita Cetina, de acuerdo con las autoridades responsables, prevé la entrega anual de este monto a los nuevos inscritos. El procedimiento se realiza mediante transferencia directa a la tarjeta del Banco Bienestar asignada a cada alumno.

Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)
Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

Entrega de tarjetas para recibir el depósito

Por otra parte, la entrega de tarjetas Bienestar para los alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio.

La única persona que debe recoger la tarjeta debe ser la madre, padre o tutor del beneficiario ya que la cuenta se abrió a su nombre. Cada plantel convocará a los nuevos participantes para realizar la entrega del plástico, ahí es indispensable acudir con la siguiente documentación para realizar el proceso de manera correcta.

Documentos para recoger la tarjeta del padre, madre o tutor:

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
  • Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)
Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

Documentación necesaria de los estudiantes de primaria:

  • Copia del CURP
  • Copia del acta de nacimiento

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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