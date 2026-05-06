Estos son los municipios de Morelos donde operan “Los Linos”, implicados en el tráfico de cocaína a Estados Unidos

Foto: Imagen ilustrativa / SSPC

El grupo delictivo de Los Linos cuenta con operaciones en el estado de Morelos, donde ha sido detectada la pugna que mantiene con miembros de la Familia Michoacana desde al menos 2024.

En una acción encabezada por agentes de seguridad federal y del estado, fue detenido este miércoles Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de este grupo criminal.

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La acción operativa se llevó a cabo en el municipio de Yautepec, donde se detuvo a un total de ocho personas, entre ellas “Don Ramón” y uno de sus principales operadores, identificado como Carlos “N”.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con autoridades estatales.

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Dos agentes de la SSPC resultaron lesionados

Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que como resultado de la operación un agresor fue abatido y dos agentes resultaron lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

En la intervención también se aseguraron 4 armas largas, 5 armas cortas, cartuchos útiles, dosis de droga y 24 equipos telefónicos.

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Municipios donde operan Los Linos

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, las autoridades han identificado que la célula criminal Los Linos mantiene presencia operativa en los municipios de Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, donde ha sido vinculada con delitos de alto impacto.

Los datos refieren que el grupo participa en el trasiego de cocaína proveniente de Centroamérica hacia los Estados Unidos, principalmente con destino a ciudades como San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

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Foto: X/@OHarfuch

Cabe señalar que también se han detectado narcolaboratorios que serían operados por integrantes de Los Linos en el estado de Morelos.

Uno de los más recientes hallazgos ocurrió en octubre de 2025 en el municipio de Yautepec, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos detectaron el laboratorio clandestino en terrenos agrestes del Camino a Rancho Las Iguanas, en la localidad de Granjas Agrícolas.

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El sitio contaba con varias hectáreas de extensión con capacidad para producir una tonelada de metanfetamina al mes, de acuerdo con las autoridades.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, extitular de la SSPC Morelos, compartió que en el sitio donde se detectó el laboratorio clandestino era una “zona donde opera un grupo delictivo con presencia en Jiutepec y en Yautepec de Los Linos”.

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Los residuos eran vertidos en la naturaleza (SSPC Morelos)

Las autoridades han identificado la presencia de al menos tres grupos criminales en el estado de Morelos, entre los que se encuentran Los Linos, la Familia Michoacana y la Unión Tepito, este último es una célula originaria de la Ciudad de México que tiene como epicentro de sus operaciones la zona centro de la capital.