Localizan cuerpo calcinado en un vehículo incendiado en Amozoc, Puebla

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Privada Rubí, en la unidad habitacional Infonavit La Cruz. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

El cuerpo calcinado de una persona fue localizado la mañana de este lunes al interior de un vehículo incendiado en el municipio de Amozoc, Puebla, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en una zona habitacional de la entidad.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Privada Rubí, en la unidad habitacional Infonavit La Cruz, donde vecinos alertaron a los números de emergencia después de observar un automóvil envuelto en llamas. Tras el reporte, al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Policía Estatal, personal del Ejército y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

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Luego de sofocar el incendio, los cuerpos de auxilio confirmaron que dentro de la unidad se encontraban restos humanos calcinados. Ante el hallazgo, las autoridades procedieron a acordonar la zona para permitir el inicio de las diligencias ministeriales y los trabajos periciales correspondientes.

Peritos y agentes investigadores realizaron el levantamiento de indicios en el lugar, mientras personal especializado efectuaba el retiro del cuerpo y del vehículo siniestrado. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni han precisado si el incendio fue provocado o si el automóvil presentaba impactos u otros signos de violencia.

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La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo y determinar si el caso está relacionado con un hecho delictivo.

La presencia de fuerzas estatales y federales generó cierres parciales en la zona del Infonavit La Cruz durante varias horas, mientras se desarrollaban las labores de inspección y recolección de evidencia.

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Vehículos incendiados y ejecuciones: los antecedentes recientes de violencia en Amozoc

El hallazgo de este cuerpo calcinado ocurrió en medio de una serie de hechos violentos registrados recientemente en este municipio y otras zonas cercanas de Puebla, donde autoridades han investigado casos relacionados con ejecuciones, vehículos abandonados y unidades incendiadas.

Un caso similar ocurrió en mayo de 2025, cuando autoridades localizaron otro cadáver calcinado dentro de un vehículo incendiado en la zona de Casa Blanca, también en Amozoc. En aquel caso, bomberos acudieron al Periférico Ecológico para sofocar las llamas y posteriormente descubrieron un cuerpo en la cajuela del automóvil.

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La violencia también se reflejó en marzo de 2026, cuando un hombre fue asesinado a balazos mientras permanecía dentro de su vehículo sobre la calle 16 de Septiembre, en el mismo municipio. Reportes locales señalaron que los agresores escaparon después del ataque.

Otro caso que provocó movilización ocurrió en febrero de 2026, cuando un policía activo de la Comisaría de Amozoc fue encontrado sin vida dentro de un automóvil sobre la carretera Puebla-Tehuacán. Peritos localizaron decenas de casquillos percutidos alrededor de la unidad.

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Autoridades estatales han identificado a Amozoc y municipios cercanos como parte de una zona con alta incidencia de robo de vehículos, asaltos al transporte y hechos violentos vinculados con grupos delictivos que operan en corredores carreteros de Puebla.