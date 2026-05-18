México

Localizan cuerpo calcinado en un vehículo incendiado en Amozoc, Puebla

El hallazgo ocurrió en la unidad habitacional Infonavit La Cruz, tras reportes vecinales sobre un automóvil envuelto en llamas

Guardar
Google icon
El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Privada Rubí, en la unidad habitacional Infonavit La Cruz. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Privada Rubí, en la unidad habitacional Infonavit La Cruz. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

El cuerpo calcinado de una persona fue localizado la mañana de este lunes al interior de un vehículo incendiado en el municipio de Amozoc, Puebla, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en una zona habitacional de la entidad.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Privada Rubí, en la unidad habitacional Infonavit La Cruz, donde vecinos alertaron a los números de emergencia después de observar un automóvil envuelto en llamas. Tras el reporte, al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Policía Estatal, personal del Ejército y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

PUBLICIDAD

Luego de sofocar el incendio, los cuerpos de auxilio confirmaron que dentro de la unidad se encontraban restos humanos calcinados. Ante el hallazgo, las autoridades procedieron a acordonar la zona para permitir el inicio de las diligencias ministeriales y los trabajos periciales correspondientes.

Peritos y agentes investigadores realizaron el levantamiento de indicios en el lugar, mientras personal especializado efectuaba el retiro del cuerpo y del vehículo siniestrado. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni han precisado si el incendio fue provocado o si el automóvil presentaba impactos u otros signos de violencia.

PUBLICIDAD

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo y determinar si el caso está relacionado con un hecho delictivo.

La presencia de fuerzas estatales y federales generó cierres parciales en la zona del Infonavit La Cruz durante varias horas, mientras se desarrollaban las labores de inspección y recolección de evidencia.

Vehículos incendiados y ejecuciones: los antecedentes recientes de violencia en Amozoc

El hallazgo de este cuerpo calcinado ocurrió en medio de una serie de hechos violentos registrados recientemente en este municipio y otras zonas cercanas de Puebla, donde autoridades han investigado casos relacionados con ejecuciones, vehículos abandonados y unidades incendiadas.

Un caso similar ocurrió en mayo de 2025, cuando autoridades localizaron otro cadáver calcinado dentro de un vehículo incendiado en la zona de Casa Blanca, también en Amozoc. En aquel caso, bomberos acudieron al Periférico Ecológico para sofocar las llamas y posteriormente descubrieron un cuerpo en la cajuela del automóvil.

La violencia también se reflejó en marzo de 2026, cuando un hombre fue asesinado a balazos mientras permanecía dentro de su vehículo sobre la calle 16 de Septiembre, en el mismo municipio. Reportes locales señalaron que los agresores escaparon después del ataque.

Otro caso que provocó movilización ocurrió en febrero de 2026, cuando un policía activo de la Comisaría de Amozoc fue encontrado sin vida dentro de un automóvil sobre la carretera Puebla-Tehuacán. Peritos localizaron decenas de casquillos percutidos alrededor de la unidad.

Autoridades estatales han identificado a Amozoc y municipios cercanos como parte de una zona con alta incidencia de robo de vehículos, asaltos al transporte y hechos violentos vinculados con grupos delictivos que operan en corredores carreteros de Puebla.

Temas Relacionados

PueblaFiscalía de PueblaCadávermexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Popocatépetl registró 26 emisiones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 26 emisiones en las últimas 24 horas

En fotos: voces femeninas brillaron en el Tecate Emblema 2026

El talento y carisma de mujeres cantantes desataron emociones únicas y momentos que se quedarán guardados en la memoria de los asistentes

En fotos: voces femeninas brillaron en el Tecate Emblema 2026

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Las autoridades mantienen un operativo con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para reforzar la seguridad en el municipio michoacano

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Morena respalda a Sheinbaum tras la entrega de dos funcionarios sinaloenses a EEUU

Ariadna Montiel asegura quel partido no tolerará actos ilícitos ni corrupción dentro de sus gobiernos y militancia

Morena respalda a Sheinbaum tras la entrega de dos funcionarios sinaloenses a EEUU

México reclama a Israel garantías de mexicanos detenidos en la Flotilla Global Sumud: activistas graban videos de emergencia

Tres connacionales —Paulina del Castillo, Sol González Eguía y Violeta Núñez— difundieron mensajes desde alta mar tras ser interceptados

México reclama a Israel garantías de mexicanos detenidos en la Flotilla Global Sumud: activistas graban videos de emergencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Policías estatales y sujetos armados se enfrentan a balazos en Charapan, Michoacán: reportan quema de vehículos

Marina asegura tonelada y media de presunta cocaína que transportaban frente a costas de Chiapas: hay cinco detenidos

UIF confirma bloqueo de cuentas de Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU de nexos con Los Chapitos: dice que medida es “preventiva”

Entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EEUU no representa un riesgo para el gobierno, responde Sheinbaum

Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

ENTRETENIMIENTO

Raquel Bigorra narra “el infierno” que vivió tras ser señalada por Daniel Bisogno de filtrar información

Raquel Bigorra narra “el infierno” que vivió tras ser señalada por Daniel Bisogno de filtrar información

Gomita responde a críticas por vender hot dogs en iglesia que cambió su vida

¿Le bajó la novia a J Balvin? El Malilla y Valentina Ferrer desatan rumores tras noche de tacos en CDMX

MasterChef 24/7 tropieza en su estreno: error de Poncho Cadena y fallas en vivo desatan críticas

Ulises de la Torre abre la posibilidad de una reconciliación con su hermano Arath

DEPORTES

Esteban Solari, DT del Pachuca, habla tras eliminación de los Tuzos: “Fuimos superiores al rival”

Esteban Solari, DT del Pachuca, habla tras eliminación de los Tuzos: “Fuimos superiores al rival”

Cruz Azul vs Pumas: dónde se jugará la Final de Ida del Clausura 2026

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron dos técnicos mexicanos en una final de Liga MX

Selección mexicana de voleibol de playa se lleva la medalla de oro el Tour NORCECA 2026 celebrado en Nicaragua

La última vez que Pumas fue campeón, Joel Huiqui estuvo presente en el equipo rival