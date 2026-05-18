¿Qué propone el gobierno ante el Paro Nacional de la CNTE en el marco del Mundial 2026?

Un collage muestra a la presidenta Sheinbaum, una protesta de la CNTE con campamentos y una bandera mexicana, y el trofeo del Mundial 2026, reflejando tensiones sociales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes 18 de mayo que el Gobierno federal buscará privilegiar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante el anuncio de un Paro Nacional y posibles movilizaciones durante el Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el anuncio realizado por integrantes de la CNTE, quienes adelantaron que a partir del próximo 1 de junio iniciarán protestas y movilizaciones, incluyendo posibles bloqueos en la Ciudad de México durante actividades relacionadas con la próxima justa mundialista de futbol.

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Gobierno federal apuesta por el diálogo con la CNTE

Ante las preguntas de la prensa, Claudia Sheinbaum afirmó que ya existen mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para atender las demandas del magisterio disidente.

“Hay mesas de trabajo con Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública. Se va a atender”, declaró la presidenta.

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La titular del Ejecutivo también subrayó que las movilizaciones corresponden únicamente a “algunos maestros” y no a la totalidad del sector educativo del país.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los posibles bloqueos durante el Mundial 2026?

Cuestionada sobre la posibilidad de que las protestas afecten accesos a estadios o eventos vinculados al Mundial 2026, la presidenta señaló que el Gobierno deberá equilibrar el respeto a las libertades de manifestación con el correcto desarrollo del torneo internacional.

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“Hay que respetar las libertades y al mismo tiempo que se desarrolle el mundial. Es la tarea de todo Gobierno”, expresó.

Además, aseguró que las autoridades trabajarán para atender la situación “como siempre lo hemos hecho”.

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CNTE anuncia Paro Nacional, megamarcha y plantón indefinido

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum ocurre luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó este domingo 17 de mayo que iniciará un Paro Nacional indefinido a partir del próximo 1 de junio.

De acuerdo con dirigentes magisteriales, la movilización arrancará con una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México, además de protestas simultáneas en distintos estados donde la organización tiene presencia. También se contempla instalar un plantón permanente en el Centro Histórico.

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La CNTE ha señalado que buscará aprovechar la atención internacional generada por el 2026 FIFA World Cup para visibilizar sus demandas, entre las que destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios en el sistema de pensiones del magisterio.