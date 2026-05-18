México

Tabasco plantea alerta digital obligatoria por maternidad infantil y embarazo adolescente

La propuesta surge tras reportes de miles de adolescentes embarazadas y casos de niñas de 12 años que fueron madres

Guardar
Google icon
En 2025 se reportaron 3 mil 66 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años, de acuerdo con cifras del IMSS Bienestar. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
En 2025 se reportaron 3 mil 66 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años, de acuerdo con cifras del IMSS Bienestar. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Una iniciativa presentada en el Congreso de Tabasco busca que cada nacimiento registrado donde la madre sea menor de 18 años active automáticamente una denuncia electrónica ante la Fiscalía General del Estado (FGET), con el objetivo de investigar posibles casos de violencia sexual, abuso o explotación contra niñas y adolescentes.

La propuesta plantea reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para incluir la “maternidad infantil” como una situación de urgente protección dentro del Artículo 37.

PUBLICIDAD

De aprobarse, el Registro Civil tendría que implementar una Alerta Digital Inmediata que opere de forma automática cada vez que se inscriba el nacimiento de un hijo de una madre menor de edad. El sistema enviaría una notificación administrativa electrónica directamente a la Fiscalía estatal para iniciar las investigaciones correspondientes bajo el principio del interés superior de la niñez.

La iniciativa sostiene que el objetivo es dejar de tratar estos casos únicamente como trámites administrativos y reconocer que una niña o adolescente embarazada puede ser víctima de violación, abuso o explotación sexual.

PUBLICIDAD

Una instructora de planificación familiar informa a estudiantes sobre los cuidados hacia un recién nacido. La experta interactúa con una adolescente colocándole un implemento que emula un embarazo en Villahermosa, Tabasco en 2009. (Crédito: Cuartoscuro)
Una instructora de planificación familiar informa a estudiantes sobre los cuidados hacia un recién nacido. La experta interactúa con una adolescente colocándole un implemento que emula un embarazo en Villahermosa, Tabasco en 2009. (Crédito: Cuartoscuro)

Entre los datos expuestos en el proyecto se señala que durante 2024 se registraron mil 712 madres de entre 12 y 17 años en Tabasco. De ese total, cinco tenían apenas 12 años. Uno de los casos mencionados corresponde a una niña del municipio de Centro que tuvo un hijo con un hombre de 44 años.

Además, cifras de IMSS Bienestar indicaron que en 2025 se reportaron 3 mil 66 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años, principalmente en los municipios de Centro, Comalcalco, Cunduacán, Cárdenas, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Tacotalpa.

La propuesta también retoma indicadores sociales relacionados con el embarazo adolescente en la entidad. Según los datos presentados, 59% de las adolescentes de entre 12 y 19 años con antecedentes de embarazo únicamente cursó hasta secundaria, mientras que 33% de las mujeres de entre 20 y 24 años que fueron madres adolescentes pertenecen al sector de menores ingresos.

“Una medida necesaria”

El abogado Marcos Hernández García consideró que la implementación de una alerta digital automatizada representa una medida necesaria ante el contexto actual, aunque advirtió que requerirá presupuesto, protocolos claros y coordinación institucional para evitar que quede únicamente como una acción sin efectos reales.

La reforma añadiría la fracción III al Artículo 37 de la ley estatal, incorporando la maternidad infantil dentro de las situaciones que obligan a las autoridades a aplicar medidas de protección para niñas, niños y adolescentes afectados por violencia, negligencia, corrupción de menores, trata, explotación sexual y tráfico infantil.

De acuerdo con la exposición de motivos, el propósito es garantizar que el Estado investigue y sancione posibles delitos relacionados con embarazos en menores de edad, además de reforzar los mecanismos de protección para evitar nuevos casos.

Temas Relacionados

Congreso de TabascoTabascoMaternidad infantilMadres adolescentesEmbarazo adolescentemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

26 temblores durante esta madrugada: actualizaciones sobre actividad sísmica del 18 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

26 temblores durante esta madrugada: actualizaciones sobre actividad sísmica del 18 de mayo de 2026

Efraín Juárez manda mensaje a sus detractores tras conseguir el pase a la gran final del Clausura 2026 con Pumas

Apenas en su segundo torneo al mando, el entrenador mexicano condujo al conjunto auriazul hasta una final

Efraín Juárez manda mensaje a sus detractores tras conseguir el pase a la gran final del Clausura 2026 con Pumas

Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

La presidenta aclaró en la mañanera que el mandatario estadounidense no le ha señalado directamente que México esté gobernado por el narco

Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

El secretario de Seguridad Nacional y la zar Antidrogas de EEUU visitarán México en medio de tensiones por caso Rocha Moya y CIA

Fue durante una llamada con Donald Trump donde la presidenta también acordó el arribo del embajador estadounidense Jamieson Greer

El secretario de Seguridad Nacional y la zar Antidrogas de EEUU visitarán México en medio de tensiones por caso Rocha Moya y CIA

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 18 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 18 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

Sheinbaum sobre Trump y las acusaciones de narcogobierno: “Cada vez que hablamos, no me lo dice a mí”

Arrestan a dos por el ataque armado que dejó un elemento de Protección Federal muerto y otro herido en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de mayo: caen dos por el asesinato de un agente federal

De redes en Los Ángeles a informantes: así armó EEUU su caso contra Los Chapitos, que terminó con Rocha Moya y otros 9 funcionarios acusados

Policías, militares y políticos: así era la red que protegía al Cártel de Sinaloa, según el NYT

ENTRETENIMIENTO

“Declaraciones pende...”: dura crítica de Saúl Hernández a Isabel Díaz Ayuso resuena en España

“Declaraciones pende...”: dura crítica de Saúl Hernández a Isabel Díaz Ayuso resuena en España

‘El Maestro Shifu’ confiesa el motivo específico por el que dejó de convivir con su hermana Samadhi Zendejas

Leonardo Aguilar da concierto casi vacío en Zacatecas y los videos se hacen virales

Covenant y su esperado reencuentro con fans mexicanos en el Circo Volador

Cazzu frena insultos contra Christian Nodal durante su show en Tecate Emblema

DEPORTES

Efraín Juárez manda mensaje a sus detractores tras conseguir el pase a la gran final del Clausura 2026 con Pumas

Efraín Juárez manda mensaje a sus detractores tras conseguir el pase a la gran final del Clausura 2026 con Pumas

Jake Paul lanza amenaza a Canelo Álvarez tras burlarse de oferta millonaria para pelear: “Le patearé el trasero”

Pumas vs Cruz Azul: los mejores memes tras definirse la final del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul vs Pumas, la final de la obsesión: cuántas veces se han enfrentado por el campeonato de Liga MX

Pumas avanza a la final del Clausura 2026 y se enfrentará a Cruz Azul: así fue la semifinal de vuelta