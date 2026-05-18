Tabasco plantea alerta digital obligatoria por maternidad infantil y embarazo adolescente

En 2025 se reportaron 3 mil 66 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años, de acuerdo con cifras del IMSS Bienestar. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Una iniciativa presentada en el Congreso de Tabasco busca que cada nacimiento registrado donde la madre sea menor de 18 años active automáticamente una denuncia electrónica ante la Fiscalía General del Estado (FGET), con el objetivo de investigar posibles casos de violencia sexual, abuso o explotación contra niñas y adolescentes.

La propuesta plantea reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para incluir la “maternidad infantil” como una situación de urgente protección dentro del Artículo 37.

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De aprobarse, el Registro Civil tendría que implementar una Alerta Digital Inmediata que opere de forma automática cada vez que se inscriba el nacimiento de un hijo de una madre menor de edad. El sistema enviaría una notificación administrativa electrónica directamente a la Fiscalía estatal para iniciar las investigaciones correspondientes bajo el principio del interés superior de la niñez.

La iniciativa sostiene que el objetivo es dejar de tratar estos casos únicamente como trámites administrativos y reconocer que una niña o adolescente embarazada puede ser víctima de violación, abuso o explotación sexual.

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Una instructora de planificación familiar informa a estudiantes sobre los cuidados hacia un recién nacido. La experta interactúa con una adolescente colocándole un implemento que emula un embarazo en Villahermosa, Tabasco en 2009. (Crédito: Cuartoscuro)

Entre los datos expuestos en el proyecto se señala que durante 2024 se registraron mil 712 madres de entre 12 y 17 años en Tabasco. De ese total, cinco tenían apenas 12 años. Uno de los casos mencionados corresponde a una niña del municipio de Centro que tuvo un hijo con un hombre de 44 años.

Además, cifras de IMSS Bienestar indicaron que en 2025 se reportaron 3 mil 66 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años, principalmente en los municipios de Centro, Comalcalco, Cunduacán, Cárdenas, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Tacotalpa.

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La propuesta también retoma indicadores sociales relacionados con el embarazo adolescente en la entidad. Según los datos presentados, 59% de las adolescentes de entre 12 y 19 años con antecedentes de embarazo únicamente cursó hasta secundaria, mientras que 33% de las mujeres de entre 20 y 24 años que fueron madres adolescentes pertenecen al sector de menores ingresos.

“Una medida necesaria”

El abogado Marcos Hernández García consideró que la implementación de una alerta digital automatizada representa una medida necesaria ante el contexto actual, aunque advirtió que requerirá presupuesto, protocolos claros y coordinación institucional para evitar que quede únicamente como una acción sin efectos reales.

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La reforma añadiría la fracción III al Artículo 37 de la ley estatal, incorporando la maternidad infantil dentro de las situaciones que obligan a las autoridades a aplicar medidas de protección para niñas, niños y adolescentes afectados por violencia, negligencia, corrupción de menores, trata, explotación sexual y tráfico infantil.

De acuerdo con la exposición de motivos, el propósito es garantizar que el Estado investigue y sancione posibles delitos relacionados con embarazos en menores de edad, además de reforzar los mecanismos de protección para evitar nuevos casos.

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