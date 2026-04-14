Sancionan a dos empresas dedicadas a vender equipo antimotín por incumplimiento de contrato con el Ejército Mexicano

Estas empresas se dedicaban especialmente a comerciar equipos antimotines, proyectiles de gas lacrimógeno y demás materiales militares y policiales. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor Inc., fueron sancionadas e inhabilitadas por incumplimiento de contrato con la Defensa Nacional.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la sanción por el incumplimiento de contrato es una multa de 236 mil 527 pesos y la prohibición de participar en cualquier procedimiento de contratación pública o de celebrar contratos con dependencias federales durante los próximos cuatro meses.

La sanción se formalizó mediante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual identificó irregularidades en la ejecución del contrato número D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022.

Dicho acuerdo fue adjudicado a ambas empresas tras su participación conjunta en la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, identificada como LA-007-000999-E818-2022.

Estas empresas se dedicaban especialmente a comerciar equipos antimotines, proyectiles de gas lacrimógeno y demás materiales militares y policiales.

Las empresas aparecerán en el Directorio de Sancionados

Esta sanción se hizo oficial luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 14 de abril del presente año, sin embargo, la notificación oficial se realizó desde el 27 de enero de 2026.

A partir de este momento, las empresas sancionadas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide acceder a nuevas oportunidades de negocio con el Gobierno de México mientras dure la inhabilitación.

La institución surgió para unificar y elevar la calidad de la formación militar en México tras siglos de educación dispersa. Crédito: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO.

Estas acciones se adoptaron conforme al marco legal vigente y tras una evaluación de la gravedad y proporcionalidad de la falta cometida.

El registro en el Directorio de Sancionados es un mecanismo de control que busca fortalecer la transparencia y la integridad en los procesos de contratación pública, garantizando que solo empresas que cumplan con sus obligaciones puedan participar en licitaciones y adjudicaciones federales.

Derecho de impugnación y compromiso institucional

De acuerdo a una acotación hecha por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior y West Armor mantienen el derecho de impugnar la resolución mediante los procedimientos legales establecidos.

En caso de presentarse una inconformidad, el organismo defenderá la sanción impuesta, argumentando que se actuó con estricto apego a derecho y en resguardo del interés público.

La dependencia subraya que el cumplimiento de los contratos públicos es obligatorio y que cualquier incumplimiento conlleva consecuencias legales y administrativas. Estas acciones buscan desalentar prácticas contrarias a la legalidad y consolidar un entorno de compras públicas basado en la integridad y la transparencia.

El Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados puede consultarse en línea para conocer la situación de las empresas y los antecedentes de cumplimiento en la administración pública federal: https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/.