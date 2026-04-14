México

Sancionan a dos empresas dedicadas a vender equipo antimotín por incumplimiento de contrato con el Ejército Mexicano

La sanción implica una multa de más de 200 mil 500 pesos y una inhabilitación por cuatro meses

Guardar
Una camioneta militar verde con cuatro soldados armados, uno de pie con una ametralladora, estacionada frente al Estadio Corregidora de color azul
Estas empresas se dedicaban especialmente a comerciar equipos antimotines, proyectiles de gas lacrimógeno y demás materiales militares y policiales. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V. y West Armor Inc., fueron sancionadas e inhabilitadas por incumplimiento de contrato con la Defensa Nacional.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la sanción por el incumplimiento de contrato es una multa de 236 mil 527 pesos y la prohibición de participar en cualquier procedimiento de contratación pública o de celebrar contratos con dependencias federales durante los próximos cuatro meses.

La sanción se formalizó mediante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual identificó irregularidades en la ejecución del contrato número D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022.

Dicho acuerdo fue adjudicado a ambas empresas tras su participación conjunta en la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, identificada como LA-007-000999-E818-2022.

Estas empresas se dedicaban especialmente a comerciar equipos antimotines, proyectiles de gas lacrimógeno y demás materiales militares y policiales.

Las empresas aparecerán en el Directorio de Sancionados

Esta sanción se hizo oficial luego de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 14 de abril del presente año, sin embargo, la notificación oficial se realizó desde el 27 de enero de 2026.

A partir de este momento, las empresas sancionadas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide acceder a nuevas oportunidades de negocio con el Gobierno de México mientras dure la inhabilitación.

El surgimiento de esta escuela en el siglo XIX transformó la educación castrense en México.
La institución surgió para unificar y elevar la calidad de la formación militar en México tras siglos de educación dispersa. Crédito: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO.

Estas acciones se adoptaron conforme al marco legal vigente y tras una evaluación de la gravedad y proporcionalidad de la falta cometida.

El registro en el Directorio de Sancionados es un mecanismo de control que busca fortalecer la transparencia y la integridad en los procesos de contratación pública, garantizando que solo empresas que cumplan con sus obligaciones puedan participar en licitaciones y adjudicaciones federales.

Derecho de impugnación y compromiso institucional

De acuerdo a una acotación hecha por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior y West Armor mantienen el derecho de impugnar la resolución mediante los procedimientos legales establecidos.

En caso de presentarse una inconformidad, el organismo defenderá la sanción impuesta, argumentando que se actuó con estricto apego a derecho y en resguardo del interés público.

La dependencia subraya que el cumplimiento de los contratos públicos es obligatorio y que cualquier incumplimiento conlleva consecuencias legales y administrativas. Estas acciones buscan desalentar prácticas contrarias a la legalidad y consolidar un entorno de compras públicas basado en la integridad y la transparencia.

El Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados puede consultarse en línea para conocer la situación de las empresas y los antecedentes de cumplimiento en la administración pública federal: https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/.

Temas Relacionados

SedenaEjército MexicanaSecretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

Más Noticias

Smoothie de frutos rojos y avena: saciedad, frescura y fibra en minutos

Te decimos la receta completa para que lo hagas desde casa

Smoothie de frutos rojos y avena: saciedad, frescura y fibra en minutos

Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años: nueva fecha de registro y documentos para inscribirse

El nuevo ciclo incorpora asesorías especializadas, módulos de atención y fechas de documentación presencial para quienes buscan respaldo social

Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años: nueva fecha de registro y documentos para inscribirse

El verdadero golazo del Mundial 2026: la brutal derrama de 26 mil mdp en CDMX

Más de un millón de turistas nacionales e internacionales visitarán la capital durante la justa deportiva

El verdadero golazo del Mundial 2026: la brutal derrama de 26 mil mdp en CDMX

Popocatépetl registró 134 exhalaciones este 14 de abril

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 134 exhalaciones este 14 de abril

FGR clasifica como confidencial la necropsia de Nemesio Oseguera, líder del CJNG

La Fiscalía determinó clasificar como reservados los resultados de la necropsia de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, argumentando que su difusión representa un riesgo significativo para la seguridad nacional y el interés público

FGR clasifica como confidencial la necropsia de Nemesio Oseguera, líder del CJNG
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR clasifica como confidencial la necropsia de Nemesio Oseguera, El Mencho, exlíder del CJNG

FGR clasifica como confidencial la necropsia de Nemesio Oseguera, El Mencho, exlíder del CJNG

UIF confirma sanción de Estados a Unidos a casinos en Tamaulipas: estas son las irregularidades que encontró

Quién es El Gokú y por qué la Familia Michoacana exigía liberarlo a cambio del padre del alcalde de Taxco

Un defensor de DDHH y un abogado: quienes son los sancionados por Estados Unidos por vínculos con el Cártel del Noreste

Dan último adiós a Henry, niño de 2 años fallecido por quemaduras en Valle de Chalco tras asesinato de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia desata críticas por promoción de sueros vitaminados asociados a muerte de 8 personas

Maribel Guardia desata críticas por promoción de sueros vitaminados asociados a muerte de 8 personas

Mundial 2026: Fecha y hora del estreno de ‘Por ella’, la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

Queen Buenrostro y Suavecito desmienten supuesta traición amorosa a Kim Shantal: “No pasó nada”

Sol León: las 7 controversias que la convirtieron en la influencer más comentada de ‘La Mansión VIP’

“Malcolm, el de en medio” en ‘Venga La Alegría’: así fue su  paso por el matutino tras escándalo por tratos a Katy Perry

DEPORTES

Lucha Libre AAA confirma fecha para máscara vs máscara entre El Grande Americano y El Original tras polémica con Ojitos de Huevo

Lucha Libre AAA confirma fecha para máscara vs máscara entre El Grande Americano y El Original tras polémica con Ojitos de Huevo

Quién es Sergio Bueno, técnico acusado de violencia de género contra la árbitra Katia Itzel García en la Liga MX

México oficializa partido ante Serbia en Toluca como juego de despedida antes del Mundial 2026

Quién es Carlos Queiroz, nuevo entrenador de Ghana que se enfrentará a México previo al Mundial 2026

Santi Giménez ve al Feyenoord como el destino ideal para Armando “La Hormiga” González