La ‘ofensiva’ de Out Of Control Army en 2026: nuevo disco, una película grabada en Jamaica y gira en Australia

Jamaica Sound Clash, su nuevo álbum de estudio, fue grabado en Tuff Gong, un estudio fundado por Bob Marley en Kingston, Jamaica. (Crédito: especial)

La banda mexicana Out of Control Army se prepara para uno de los años más intensos de su trayectoria con el lanzamiento de Jamaica Sound Clash, su nuevo álbum de estudio, grabado en Jamaica, así como el estreno de un documental centrado en la historia del ska y en la experiencia del grupo en esa isla caribeña.

Este nuevo material discográfico se registró en Tuff Gong —el emblemático estudio fundado por Bob Marley en Kingston —, está conformado por ocho canciones y es una vuelta deliberada a las raíces del género ska, contó José Olán, saxofonista y líder de la agrupación, a Infobae México.

PUBLICIDAD

“Es un álbum compuesto por ocho canciones, refleja un regreso a la raíz del ska y no busca gustarle a grandes masas. Este disco lo va a escuchar sólo la gente a la que de verdad le gusta el ska”, contó el músico, mejor conocido como ‘Deals’.

La presentación oficial de Jamaica Sound Clash se realizará el próximo 20 de junio en House of Vans, en la Ciudad de México, donde la banda interpretará en vivo, por primera vez, las canciones de este nuevo disco.

PUBLICIDAD

Como parte de la promoción, el grupo lanzó una edición especial de un “boleto dorado” que incluye acceso a la presentación, mercancía exclusiva y asegura el ingreso anticipado a la premiere de su película.

La presentación de Jamaica Sound Clash será el próximo sábado 20 de junio en la Ciudad de México. (Crédito: facebook | Out Of Control Army)

A la pantalla grande: estreno 30 de mayo

Antes del lanzamiento del álbum, la agrupación estrenará el 30 de mayo un documental de una hora con veinte minutos que retrata su viaje a Jamaica, el proceso de grabación del disco y un recorrido por los orígenes del ska en su lugar de origen.

PUBLICIDAD

La producción incluye visitas a sitios históricos como la Alpha Boys School, institución reconocida por su vínculo con el nacimiento y el desarrollo del ska. El filme también integra entrevistas con músicos, maestros y figuras relacionadas con la evolución del género.

La banda a las afueras de Alpha Boys School, una institución reconocida por su vínculo con el nacimiento y el desarrollo del ska. (Crédito: especial)

‘Deals’ explicó que uno de los objetivos del documental es acercar al público a la historia del ska, ante lo que considera un desconocimiento generalizado sobre el origen de este estilo musical, incluso entre parte de su audiencia.

PUBLICIDAD

Consolidación internacional: 25 países y actuaciones constantes

A 11 años de su fundación, Out Of Control Army atraviesa una etapa de consolidación internacional. La banda ha ofrecido conciertos en 25 países y mantiene una agenda de presentaciones constante en México y el extranjero.

Para la segunda mitad de 2026, el grupo tiene previstas giras por Estados Unidos, Australia y distintos países de Latinoamérica, en una agenda que incluirá presentaciones junto a otras agrupaciones de la escena ska y punk internacional.

PUBLICIDAD

El lanzamiento del disco, el estreno del documental y la expansión de sus giras internacionales marcan una nueva etapa para la agrupación, que busca consolidar su presencia global mientras refuerza su vínculo con las raíces del género caribeño que ha definido su carrera e identidad.