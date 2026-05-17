Galletas de hielo con frutas: el postre refrescante y fácil que se vuelve el favorito del calor

Las galletas de hielo con frutas se posicionan como el postre favorito para los días calurosos gracias a su frescura y sencillez. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de hielo con frutas se han convertido en una alternativa ideal para quienes buscan un postre fresco, ligero y sencillo de preparar en casa. Su combinación de crema fría, fruta natural y capas suaves las vuelve irresistibles durante la temporada de calor.

Además de ser prácticas, destacan por su presentación colorida y la facilidad con la que pueden personalizarse con distintas frutas. Cada bocado ofrece una mezcla refrescante que funciona perfecto como antojo de media tarde o postre familiar.

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Otro de sus mayores atractivos es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con pocos pasos es posible obtener una receta cremosa y lista para disfrutar bien fría.

Ingredientes y preparación de las galletas de hielo con frutas

La receta de galletas de hielo combina crema batida y fruta fresca para crear una textura suave ideal como antojo o postre familiar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

2 paquetes de galletas tipo María

1 taza de crema para batir

1 lata de leche condensada

1 cucharada de vainilla

1 taza de fresas picadas

1 kiwi en rodajas

1/2 taza de mango en cubos

1/2 taza de uvas partidas

1 taza de yogurt natural

Hielo al gusto

Preparación:

Mezcla la crema para batir, el yogurt, la leche condensada y la vainilla hasta obtener una consistencia cremosa. En un recipiente coloca una capa de galletas. Agrega parte de la mezcla cremosa y distribuye frutas al gusto. Repite el procedimiento formando varias capas. Añade hielo alrededor del molde o refrigera durante cuatro horas para lograr una textura más fresca. Sirve frío y decora con más fruta antes de disfrutar.

La combinación de frutas aporta frescura natural y un contraste perfecto con la suavidad de las capas.

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El truco para que queden más cremosas y frescas

Las galletas María, junto con crema, yogurt y leche condensada, forman la base de este postre frío y casero que es tendencia en verano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los secretos de esta receta está en dejar suficiente tiempo de refrigeración. Mientras más frías estén las capas, mejor será la textura al momento de servir.

También es importante utilizar fruta fresca y firme para evitar exceso de líquido dentro del postre. Esto ayuda a conservar una consistencia suave sin que las galletas pierdan estructura rápidamente.

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Para un toque extra de sabor, algunas personas añaden ralladura de limón o pequeñas hojas de menta. Ese detalle aporta un aroma fresco ideal para días calurosos.

Un postre frío perfecto para compartir en casa

Estas galletas frías con fruta ofrecen una mezcla equilibrada entre cremosidad y frescura, conquistando a quienes buscan un postre ligero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de hielo con frutas destacan porque pueden prepararse en minutos y adaptarse fácilmente según la temporada o las frutas disponibles en casa.

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Su apariencia colorida las convierte en una opción llamativa para reuniones familiares, celebraciones o tardes de verano donde se busca algo dulce y refrescante.

Servidas recién salidas del refrigerador, estas galletas frías ofrecen una mezcla deliciosa entre cremosidad, fruta natural y textura suave que suele conquistar desde el primer bocado.

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