¡Que no se te pase! Esta será la última fecha para presentar tu Declaración Anual ante el SAT

El Visor de nómina y el simulador permiten anticipar errores y revisar deducciones personales antes de enviar la declaración

Durante el mes de abril de 2026, las personas físicas en México deben cumplir con la presentación de la Declaración Anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La declaración anual es obligatoria para quienes hayan obtenido ingresos por sueldos y salarios en distintas situaciones.

Entre los casos más relevantes, se encuentran las personas que trabajaron para más de un empleador en el mismo año, quienes concluyeron la relación laboral antes del 31 de diciembre, recibieron ingresos superiores a 400 mil pesos de un solo patrón, o percibieron sueldos de fuentes en el extranjero o de empleadores no obligados a retener el ISR.

Además, deben presentar declaración quienes hayan recibido ingresos por servicios profesionales (honorarios), ejercido actividades empresariales (incluyendo plataformas tecnológicas, negocios en la región fronteriza y quienes tributan bajo el Régimen de Incorporación Fiscal con coeficiente de utilidad).

Así como quienes obtuvieron rentas de bienes inmuebles (departamentos, casas o locales comerciales), intereses o dividendos, o hayan realizado la enajenación de bienes.

En el caso de quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), la regla general es que quedan exentos de esta obligación, conforme a la Regla 3.13.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Sin embargo, algunas personas que se ubiquen en los supuestos especiales previstos en las reglas 3.13.20 y 3.13.21 pueden optar por presentarla de manera voluntaria.

¿Cuándo será el último día para presentar la Declaración Anual ante el SAT?

El plazo oficial inició el 1 de abril y concluye el 30 del mismo mes. Según datos del SAT, hasta las 8:00 horas del 17 de abril se habían presentado más de seis millones 246 mil declaraciones.

El trámite puede realizarse en línea durante las 24 horas, lo que permite cumplir con la obligación fiscal sin acudir a oficinas presenciales.

Herramientas de apoyo, requisitos y sanciones

El sistema valida automáticamente los datos y facilita la devolución de saldos a favor, que puede realizarse en un periodo de hasta 40 días hábiles tras la solicitud. (Imagen ilustrativa Infobae)

El SAT recomienda a los contribuyentes revisar sus comprobantes fiscales y utilizar herramientas como el Visor de nómina y el simulador de declaración anual. Para presentar la declaración, es indispensable contar con RFC activo, contraseña o e.firma vigente y, en caso de saldo a favor, una CLABE interbancaria válida.

La plataforma digital del SAT ofrece, durante marzo y abril, acceso a simuladores y visores que permiten anticipar la información precargada y validar deducciones personales, como gastos médicos, colegiaturas y donativos.

El sistema valida automáticamente los datos y facilita la devolución de saldos a favor, que puede realizarse en un periodo de hasta 40 días hábiles tras la solicitud.

Si se omite la presentación de la declaración anual, el Código Fiscal de la Federación prevé multas que pueden ir de 2,050 a 25,360 pesos por cada obligación omitida. Si la corrección ocurre después de un requerimiento del SAT, la sanción puede aumentar, además de sumar recargos y actualización sobre los impuestos pendientes.

Recomendaciones para evitar contratiempos

El sistema valida automáticamente los datos y facilita la devolución de saldos a favor, que puede realizarse en un periodo de hasta 40 días hábiles tras la solicitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad fiscal recomienda adelantar el trámite para evitar saturaciones en el portal durante los últimos días de abril.

Se aconseja reunir con anticipación la documentación necesaria:

Constancias de percepciones,

Comprobantes de intereses de créditos hipotecarios,

Facturas de deducciones personales

Estados de cuenta bancarios.

El trámite se realiza exclusivamente a través del portal oficial del SAT (https://www.sat.gob.mx/), en la sección de declaraciones para personas físicas.