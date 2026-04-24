Cuidado: así es como el SAT puede reportarte al buró de crédito

Afecta directamente el historial crediticio del contribuyente, limitando su acceso a préstamos, tarjetas y otros financiamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con la facultad legal para reportar a personas físicas y morales con adeudos fiscales firmes ante las sociedades de información crediticia, como el Buró de Crédito.

Esta medida afecta directamente el historial crediticio del contribuyente, limitando su acceso a préstamos, tarjetas y otros financiamientos, según el procedimiento y las advertencias documentadas por el propio SAT y fuentes oficiales actualizadas a 2026.

Facultades del SAT para reportar al Buró de Crédito

Una vez agotado el proceso administrativo, el SAT transfiere la información a las sociedades de información crediticia. El reporte negativo puede incluir el monto total del adeudo (Infobae México)

El SAT puede reportar deudas fiscales firmes que no hayan sido pagadas o garantizadas en los plazos legales. Esto ocurre cuando:

El adeudo es definitivo y no admite recursos legales adicionales.

es definitivo y no admite recursos legales adicionales. El contribuyente no responde a los avisos enviados mediante Buzón Tributario , correos electrónicos , cartas oficiales o líneas de captura .

enviados mediante , , o . Se han agotado oportunidades para pagar, negociar o aclarar el adeudo.

Una vez agotado el proceso administrativo, el SAT transfiere la información a las sociedades de información crediticia. El reporte negativo puede incluir el monto total del adeudo, incluso si el contribuyente dejó de pagar solo una parte de un plan acordado. El SAT aclara que los pagos parciales suelen aplicarse primero a multas e intereses, por lo que el saldo principal puede permanecer sin cambios hasta la liquidación total de la deuda.

Consecuencias del reporte en el historial crediticio

El SAT advierte que, aunque el adeudo se liquide, el registro puede continuar visible por el plazo mencionado, aunque marcado como “pagado”. (Profeco)

Un adeudo fiscal reportado aparece en el historial crediticio igual que un impago bancario y puede durar hasta seis años. La presencia de este reporte puede impedir la aprobación de créditos hipotecarios, automotrices y personales, o incrementar tasas de interés y exigir garantías adicionales.

Los bancos y financieras consultan el historial antes de otorgar nuevos créditos, y la existencia de una deuda fiscal registrada eleva el riesgo crediticio del solicitante.

El SAT advierte que, aunque el adeudo se liquide, el registro puede continuar visible por el plazo mencionado, aunque marcado como “pagado”. Si el contribuyente negocia un plan de pagos y lo cumple, normalmente no se reporta la deuda como firme. Solo se reportan los créditos fiscales exigibles, no los que están en proceso de impugnación o sujetos a facilidades de pago.

Procedimiento oficial para aclarar o corregir información

El SAT y las sociedades de información crediticia advierten que no existen mecanismos legales para eliminar registros negativos mediante pagos a intermediarios o sitios ajenos. (Infobae/Jesús Aviles)

Quienes consideren que su reporte es incorrecto pueden presentar una aclaración ante el SAT mediante varias vías:

A través de la sección “ Mi Portal ” en la página oficial del SAT, ingresando con RFC y contraseña , y seleccionando la opción de aclaraciones sobre Buró de Crédito .

” en la página oficial del SAT, ingresando con y , y seleccionando la opción de aclaraciones sobre . Enviando un escrito o correo a cobranza@sat.gob.mx con la documentación que respalde la aclaración.

con la que respalde la aclaración. Acudiendo personalmente a una Administración Local de Servicios al Contribuyente , con cita previa.

, con cita previa. Utilizando los portales del Buró de Crédito o de Círculo de Crédito para iniciar el trámite de reclamación.

El contribuyente debe proporcionar los datos identificadores del crédito reportado, el motivo de la aclaración y documentos probatorios. El SAT emite un acuse de recibo y la respuesta puede consultarse en línea con el folio generado.

Advertencias sobre fraudes y recomendaciones de autoridades

El SAT y las sociedades de información crediticia advierten que no existen mecanismos legales para eliminar registros negativos mediante pagos a intermediarios o sitios ajenos. La única forma de modificar el historial es mediante aclaración formal y pago comprobado de la deuda. Se recomienda no proporcionar datos personales a terceros no autorizados y verificar siempre la autenticidad de los portales utilizados para gestionar trámites relacionados con el Buró de Crédito.