Registro de celulares en México: no habrá prórroga para el registro de las líneas

El proceso exige asociar cada número al nombre y CURP antes del fin de mes; solo permitirá llamadas de emergencia si no se completa. (Imagen ilustrativa)

A pesar de que solo 26 millones de líneas móviles, lo que equivale al 17,33 % del total nacional, se han registrado hasta el momento, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que no existirá prórroga para cumplir con el plazo legal del registro obligatorio, medida que entrará en fase decisiva el 30 de junio.

La información fue comunicada por el titular de Política Regulatoria, Ricardo Castañeda Álvarez, en conferencia de prensa.

De acuerdo con los datos reunidos por la CRT el proceso de registro inició el pasado 9 de enero; sin embargo, dos meses después, menos del 20% del las líneas que existen en el país (150 millones de líneas) ha realizado su registro.

A pesar de la baja tasa de registros, la autoridad regulatoria descartó la posibilidad de ampliar el plazo, enfatizando que únicamente el Congreso de la Unión podría, por vía legislativa, modificar el calendario.

La información recopilada en el registro de líneas móviles no incluye biométricos y se resguarda bajo las leyes de protección de datos personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La fecha límite para registrar tu línea móvil ya está cerca

En este sentido, se estima que a partir del 1 de julio, todas las líneas que no hayan sido debidamente vinculadas al nombre y CURP (Clave Única de Registro de Población) de una persona física o moral serán deshabilitadas de forma temporal, manteniéndose operativas exclusivamente para llamadas de emergencia.

La normativa también señala que las líneas nuevas solo pueden activarse luego de su registro completo y, en el caso de los usuarios actuales, la obligación es terminar el trámite antes del 30 de junio.

El registro podrá realizarse presencialmente en los centros de atención o de manera remota y los individuos pueden asociar hasta 10 líneas a su CURP, mientras que las empresas y contribuyentes con actividad empresarial no tienen límite de vinculación.

Para responder directamente a la demanda social y legislativa de mayor seguridad, desde la CRT se subraya que la información recabada —nombre, CURP y número telefónico— no considera ningún dato biométrico ni requiere el almacenamiento de documentos digitalizados; los datos permanecen bajo el resguardo descentralizado de los operadores celulares, en cumplimiento con las leyes de protección de datos personales.

Además, los usuarios podrán consultar en línea las líneas asociadas a su registro y solicitar la desvinculación inmediata en caso de error.

Estos elementos responden a fallas de modelos anteriores, como el Padrón Nacional de 2009 y el registro de 2021, los cuales sucumbieron a vulnerabilidades y controversias constitucionales.

La CRT estudia nuevas regulaciones para líneas móviles extranjeras, buscando evitar su uso en delitos como la extorsión en territorio nacional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia nacional contra la extorsión, impulsada desde la presidencia de Sheinbaum, se diseñó como respuesta al incremento sostenido de este delito en la última década.

Por último, la CRT reconoció que la regulación actual está circunscrita a líneas nacionales, pero se estudia la aplicación de medidas específicas para aquellas de origen extranjero, a fin de evitar que sean empleadas para delitos como la extorsión.