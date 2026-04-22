Registro de celular con CURP: cómo realizarlo en todas las compañías telefónicas

El objetivo es combatir delitos como fraude y extorsión, vinculando cada número a una persona física o moral de manera oficial.(Imagen ilustrativa IA Infobae)

El registro de líneas celulares con CURP se ha vuelto obligatorio en México para 2026, aplicando a todas las compañías principales como AT&T, Unefon, Virgin Mobile, Movistar, Mega móvil y otras.

El objetivo es combatir delitos como fraude y extorsión, vinculando cada número a una persona física o moral de manera oficial.

Similitudes en el proceso de registro

Las empresas de telefonía han iniciado una campaña para incentivar que los usuarios completen su inscripción, ya que una baja proporción ha realizado el trámite y se aproxima el vencimiento establecido por las autoridades (Infobae-Itzallana)

Todas las compañías exigen los mismos elementos básicos para completar el trámite:

El usuario debe vincular su línea con la CURP y una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o CURP biométrica).

y una (INE, pasaporte o CURP biométrica). El procedimiento puede hacerse en línea o de forma presencial en los centros de atención a clientes.

o en los centros de atención a clientes. Es necesario contar con el número de teléfono activo y, usualmente, un teléfono con cámara (si el registro es digital).

El trámite es gratuito y, tras finalizarlo, la compañía entrega un folio de registro como comprobante.

y, tras finalizarlo, la compañía entrega un como comprobante. Si la línea no se registra antes del 30 de junio de 2026 , el servicio será suspendido, permitiendo solo llamadas de emergencia hasta que se realice la vinculación.

, el servicio será suspendido, permitiendo solo llamadas de emergencia hasta que se realice la vinculación. Se permite registrar hasta 10 líneas por persona física. No hay límite para personas morales o con actividad empresarial.

Un párrafo autónomo para responder consultas directas:

El registro de líneas celulares con CURP en México exige que todo usuario, sin importar la compañía, complete el trámite antes del 30 de junio de 2026.

Para ello, debe vincular su número con su CURP y una identificación oficial, ya sea en línea o presencial, evitando así la suspensión del servicio.

Diferencias entre compañías telefónicas

Canal presencial: Todas ofrecen la opción presencial, pero los detalles pueden variar. En algunos casos es obligatorio acudir si el registro digital falla. (Especial)

Aunque el marco legal y los requisitos son iguales, existen diferencias en la ejecución:

Portales y plataformas: Cada compañía tiene su propio sitio web y sistema de registro. Por ejemplo, AT&T, Unefon, Virgin Mobile, Movistar y Mega móvil cuentan con enlaces y plataformas digitales exclusivas para el proceso.

Cada compañía tiene su propio sitio web y sistema de registro. Por ejemplo, AT&T, Unefon, Virgin Mobile, Movistar y Mega móvil cuentan con enlaces y plataformas digitales exclusivas para el proceso. Validación biométrica: Telcel y algunas otras empresas exigen la captura de una selfie, además de la foto de la identificación oficial. Otras, como Mega móvil, solo solicitan la identificación y una fotografía del usuario.

Telcel y algunas otras empresas exigen la captura de una selfie, además de la foto de la identificación oficial. Otras, como Mega móvil, solo solicitan del usuario. Cantidad de intentos: En la mayoría de los sistemas digitales se permite hasta tres intentos para completar el registro. Si el sistema rechaza los datos, el usuario debe acudir presencialmente a un centro autorizado.

En la mayoría de los sistemas digitales se permite hasta tres intentos para completar el registro. Si el sistema el usuario debe acudir presencialmente a un centro autorizado. Verificación y notificación: Tras el registro, algunas empresas envían la confirmación por SMS, mientras que otras lo hacen por correo electrónico o generan un folio para consulta en línea.

Tras el registro, algunas empresas envían la confirmación por SMS, mientras que otras lo hacen por correo electrónico o generan un folio Canal presencial: Todas ofrecen la opción presencial, pero los detalles pueden variar. En algunos casos es obligatorio acudir si el registro digital falla.

Consideraciones adicionales y fechas

El proceso inició el 9 de enero de 2026, aunque algunas compañías, como AT&T, comenzaron el 7 de enero. La fecha límite general es el 30 de junio de 2026 en casi todas las empresas. Las nuevas líneas deben registrarse de inmediato al activarse.

Algunas compañías incorporan códigos QR para facilitar el proceso, en todos los casos es obligatorio para contar con una o varias líneas activas en México. (Jesús Áviles)

La suspensión del servicio por falta de registro bloquea llamadas, SMS y datos móviles. Solo se permite comunicación con números de emergencia. El trámite debe realizarse lo antes posible para evitar la inhabilitación temporal de la línea.

Recomendaciones prácticas para usuarios

Se recomienda verificar en el portal oficial de la compañía el estatus de la línea y seguir las instrucciones específicas. Es fundamental tener a la mano la CURP y la identificación oficial vigente. Ante cualquier error o rechazo, se debe acudir a un centro de atención para completar el proceso y solicitar asistencia personalizada.

Algunas compañías incorporan códigos QR para facilitar el proceso, en todos los casos es obligatorio para contar con una o varias líneas activas en México.

Mientras que las personas físicas pueden vincular hasta 10 líneas telefónicas, las personas morales o con actividad empresarial requieren trámites adicionales como presentar constancia de situación fiscal.