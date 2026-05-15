México

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Culiacán Rosales para este 15 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Culiacán Rosales para este viernes 15 de mayo.

PUBLICIDAD

En Culiacán Rosales se pronostica una temperatura máxima de 40 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, la nubosidad será del 18% en el transcurso del día y del 37% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 52 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 12.

La predicción del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la lluvia que se genera por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden llegar a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La ciudad puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque pegan débilmente, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México enfrentará calor extremo, lluvias y fuertes vientos este 15 de mayo

El SMN alertó por temperaturas de hasta 45 grados, tormentas con granizo y tolvaneras en varias regiones del país

México enfrentará calor extremo, lluvias y fuertes vientos este 15 de mayo

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Se trata de uno “los sicarios más letales”, según las autoridades estatales

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

Los Tuzos aprovechan la loacalía y, pese a las bajas durante el partido, llegarán con ventaja mínima a la vuelta en el Olímpico Universitario

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

Suegra de Carolina Flores aseguró que la mató “por accidente con un juguetito”, revela policía de Venezuela

Erika “N” sigue en el país del sur en espera de su extradición a México por el feminicidio de la exreina de belleza

Suegra de Carolina Flores aseguró que la mató “por accidente con un juguetito”, revela policía de Venezuela

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mérida

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mérida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Muere “Huesos”, objetivo prioritario del CJNG, durante operativo en Colima

Detienen en Baja California a “Makumba” y a “El Tony”, presuntos operadores del CJNG

La ruptura que terminó en tragedia: así se destruyó la alianza entre Cuén Ojeda y Rocha Moya

Detienen en Guerrero a “El Junior”, segundo al mando de Los Viagras

Extradición de “El Jardinero”, líder del CJNG, sigue interrumpida tras declarar improcedente amparo de la FGR

ENTRETENIMIENTO

De un show cortado en el Corona Capital a su concierto en solitario: Atarashii Gakko! llega a CDMX

De un show cortado en el Corona Capital a su concierto en solitario: Atarashii Gakko! llega a CDMX

Marco Antonio Solís ‘El Buki’ se compara con Michael Jackson y posa como el ‘Rey del Pop’

U2 se reúne con Sheinbaum y la elogia por su trabajo como presidenta: “Tan fan de ti”

Tras confirmar su participación, MasterChef deja fuera a este influencer por acusaciones de ser deudor alimentario

Boletos para ver a Natalia Lafourcade en el Metropolitan: el precio más barato y cómo comprarlos antes de que se agoten

DEPORTES

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

Pachuca rescata el 1-0 contra Pumas con 10 jugadores y Valencia lesionado

FIFA transforma el Estadio Ciudad de México: inician obras para tapar los letreros de “Banorte”

Quién es William Lodmell, el portero mexicano que destaca en el Sporting de Lisboa

Chino Huerta envía mensaje sobre su futuro en el Mundial 2026, pese a haber perdido la final de la Copa de Bélgica

Alan Mozo confiesa haber sufrido depresión tras su paso por Chivas: este es el motivo