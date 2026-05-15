¡No más plomo! El método correcto para saber si tus ollas de barro tienen este material

La presencia de metales pesados puede pasar desapercibida y poner en peligro la salud, especialmente de los más pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un rastreo de datos a lo largo de los últimos años ha revelado que más de 1.2 millones de niñas y niños de entre uno y cuatro años en México tiene niveles de plomo altamente elevados en la sangre, lo cual representa 17% de los menores en este rango de edad, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022-2024.

De acuerdo con especialistas, las causas varían por región. Por un lado, en el centro y sur de México, la intoxicación suele asociarse al consumo de alimentos en utensilios de barro vidriado con plomo, tales como platos pozoleros y otros recipientes tradicionales. En esta zona, esta fuente explica el 48% de los casos.

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Si bien estos utensilios forman parte de la vida cotidiana de varias familias es importante aprender a detectar las ollas que tienen este peligroso material en su composición.

El 48% de los casos en el centro y sur de México se relaciona con el uso de utensilios de barro vidriado con plomo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método correcto para saber si tus ollas de barro vidriado tienen plomo

El método más sencillo y accesible para saber si tus ollas de barro vidriado contienen plomo es utilizar pruebas rápidas con reactivos especiales, conocidas como kits para detección de plomo.

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Estos kits están disponibles en farmacias, ferreterías grandes o en línea y funcionan de la siguiente manera:

Cómo usar un kit de prueba de plomo

Lava y seca bien la olla. Sigue las instrucciones del kit: Generalmente, se humedece un hisopo con el reactivo incluido. Frota el hisopo sobre la superficie vidriada (interior y/o exterior) de la olla. Observa el cambio de color: Si el hisopo cambia a tonos rosa, rojo o marrón (dependiendo del kit), indica presencia de plomo. Si no cambia, la superficie está libre de plomo detectable.

Otras recomendaciones

Evita usar ollas de barro que no cuenten con certificación libre de plomo o etiquetado oficial, especialmente si no tienes acceso a un kit de prueba.

En México, algunos productos de barro artesanal pueden contener plomo en el vidriado si no están regulados.

Si las ollas presentan vidriado opaco, descascarado o de colores muy brillantes, aumenta la probabilidad de presencia de plomo.

Dónde conseguir los kits

Busca kits de prueba de plomo (“lead test kit”) en tiendas como Home Depot, Amazon México o farmacias especializadas.

(Walmart)

Cómo es la técnica con vinagre para saber si tus ollas tienen barro vidriado tiene plomo

La técnica con vinagre es un método casero y orientativo para detectar la posible presencia de plomo en ollas de barro vidriado, aunque no es tan precisa como los kits reactivos certificados.

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Se basa en la capacidad del vinagre para disolver sales de plomo del vidriado si están presentes. Así se realiza:

¿Cómo hacer la prueba con vinagre?

Limpia y seca la olla Lava bien la superficie vidriada de la olla, enjuaga y seca completamente. Vierte vinagre blanco Llena la olla (o una parte del interior) con vinagre blanco, suficiente para cubrir el área de contacto con los alimentos. Deja reposar Deja el vinagre en contacto con la superficie vidriada durante 24 horas a temperatura ambiente. Observa cambios Si después de ese tiempo la superficie del vidriado presenta manchas opacas, pérdida de brillo, descascarillados o cambios de color, es una señal de que el ácido acético del vinagre pudo haber disuelto sales o residuos del vidriado, lo que puede indicar la presencia de plomo. Si el vinagre adquiere un tono amarillento o presenta partículas metálicas, también es una señal de advertencia.

Importante

Este método no detecta el plomo de forma específica , solo sugiere que el vidriado es inestable y podría contener metales pesados, incluido el plomo.

Para confirmación, se recomienda emplear un kit de prueba de plomo, que ofrece una detección directa y fiable.

Una reacción común en utensilios tradicionales podría alertar sobre la presencia de metales peligrosos en tu cocina. (@Rafa Carbajal)

Cuáles son los riesgos a la salud de cocinar en ollas de barro con plomo

Cocinar en ollas de barro con plomo representa riesgos graves para la salud, ya que el plomo puede liberarse del vidriado y pasar a los alimentos, sobre todo cuando se cocinan preparaciones ácidas, calientes o se almacenan por tiempo prolongado.

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La exposición al plomo es peligrosa incluso en cantidades pequeñas y afecta a personas de todas las edades. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre sus principales riesgos para la salud se encuentran:

Intoxicación crónica: El plomo se acumula en el organismo y puede provocar anemia, fatiga, dolor abdominal, dolores de cabeza y alteraciones gastrointestinales.

Daño neurológico: En niños, la exposición al plomo afecta el desarrollo cerebral, causando problemas de aprendizaje, déficit de atención, retraso en el desarrollo y disminución del coeficiente intelectual.

Trastornos en adultos: Puede provocar daño renal, hipertensión, alteraciones en el sistema nervioso y reproductivo, así como problemas en la memoria y concentración.

Riesgos en mujeres embarazadas: El plomo atraviesa la placenta, incrementando el riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro y bajo peso al nacer. También puede afectar el desarrollo del sistema nervioso del feto.

Acumulación en huesos y órganos: El plomo se deposita en huesos, riñones y cerebro, y su eliminación es muy lenta.

No existe un nivel seguro de exposición al plomo. Por ello, se recomienda evitar el uso de ollas de barro sin certificación libre de plomo para cocinar, almacenar o servir alimentos, especialmente en hogares con niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

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