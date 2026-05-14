México

Planta teléfono: el mejor abono natural para hacerla crecer sin parar

Algunas opciones naturales pueden transformar el follaje y reforzar la vitalidad de esta planta decorativa

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Imagen de Epipremnum aureum. Otras opciones: planta de interior, photos, purificación de aire, cuidados sencillos, enredadera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación de cuidados y abonos naturales mejora el aspecto y el desarrollo de este clásico de hogares y oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta de teléfono, conocida por su resistencia y hojas decorativas, es una de las favoritas en hogares y oficinas de México.

Aunque se adapta bien a distintos ambientes, elegir el abono adecuado puede marcar la diferencia para que crezca sana, fuerte y con un follaje más abundante.

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Existen opciones naturales que, además de ser accesibles y seguras, aportan los nutrientes esenciales que esta especie necesita.

Conoce cuál es el mejor abono natural para el potus y cómo aplicarlo para aprovechar al máximo sus beneficios.

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Imagen de Epipremnum aureum. Otras opciones: planta de interior, photos, purificación de aire, cuidados sencillos, enredadera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La planta de teléfono, también conocida como potus, es ideal para hogares y oficinas en México gracias a su resistencia y fácil adaptación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejores abonos naturales para la planta de teléfono

Para la planta de teléfono (Epipremnum aureum, también conocida como potus o pothos), los mejores abonos naturales son aquellos que aportan nutrientes equilibrados y favorecen el crecimiento sin dañar sus raíces, tales como los siguientes:

  1. Cáscara de plátano
    1. Rica en potasio y algo de fósforo.
    2. Puedes licuar una cáscara en agua y usar el líquido como riego una vez al mes.
  2. Café molido usado
    1. Aporta nitrógeno, mejora la estructura de la tierra y ayuda a mantener la humedad.
    2. Usa una cucharadita mezclada en la capa superficial de la maceta una vez al mes.
  3. Cáscara de huevo triturada
    1. Fuente de calcio, útil para reforzar los tallos y hojas.
    2. Tritura bien las cáscaras y espárcelas en la tierra.
  4. Agua de cocción de verduras
    1. Si no contiene sal, es rica en minerales.
    2. Deja enfriar y riega la planta con ella cada 15 días.
  5. Composta casera
    1. La composta de restos vegetales (frutas, verduras, hojas secas) es un abono completo y mejora la tierra de la maceta.
    2. Usa una pequeña capa cada 2 o 3 meses.
  6. Té de lombriz (lixiviado de vermicomposta)
    1. Muy nutritivo y suave para las raíces.
    2. Diluye en agua (una parte de lixiviado por tres de agua) y riega cada 3 o 4 semanas.

Recomendaciones de uso

  • Usa estos abonos en pequeñas cantidades para evitar saturar la tierra.
  • Mantén la planta en un lugar con luz indirecta y riego moderado, ya que el exceso de humedad puede provocar pudrición de raíces.
  • Alterna los abonos para ofrecer variedad de nutrientes.
Primer plano de una persona vertiendo café molido de un saco de yute en una maceta de terracota con una planta Pothos. El fondo muestra un interior con mesas de madera.
El abono natural adecuado mejora el crecimiento, fortalece los tallos y proporciona un follaje más abundante en la planta de teléfono o potus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados extra que puedes dar a planta teléfono para que crezca sana y fuerte

  • Luz indirecta: Coloca la planta en un lugar con luz natural abundante pero sin sol directo, ya que esto puede quemar sus hojas. Tolera ambientes con poca luz, pero su crecimiento será más lento.
  • Riego moderado: Riega cuando la capa superior de la tierra esté seca al tacto. Evita encharcar, ya que el exceso de agua puede pudrir las raíces. En temporada de frío, reduce la frecuencia de riego.
  • Limpieza de hojas: Limpia las hojas con un paño húmedo para quitar polvo y favorecer la fotosíntesis. Si notas hojas amarillas o secas, retíralas con tijeras limpias.
  • Poda regular: Poda los tallos largos o débiles para estimular la ramificación y un crecimiento más denso. Puedes usar los esquejes para reproducir nuevas plantas en agua.
  • Rotación de la maceta: Gira la maceta cada dos semanas para que todas las partes reciban luz de manera uniforme y evitar que crezca torcida.
  • Buena ventilación: Mantén la planta en un espacio ventilado, lejos de corrientes de aire frío o calefacciones directas.
  • Cambio de maceta: Si las raíces salen por los orificios de drenaje, trasplanta a una maceta un poco más grande con tierra fresca.
Imagen de Epipremnum aureum. Otras opciones: planta de interior, photos, purificación de aire, cuidados sencillos, enredadera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Epipremnum aureum, también llamada teléfono o poto, es una planta de interior popular por su fácil cuidado y belleza. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cuidados ayudan a que la planta teléfono mantenga un crecimiento vigoroso, hojas verdes y aspecto saludable durante todo el año.

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